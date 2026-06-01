Od prevence po jógu. Festival zdraví v Brně nabídne desítky akcí
Brno, 6. června 2026 - Cesta k osobnímu zdraví může začít u Hrocha. Právě ve sportovním areálu Hroch v Komíně 6. června 2026 odstartuje kampaň Festival zdraví v Brně, která potrvá celý červen. Na co se mohou Brňané a Brňanky těšit?
Zahájení Festivalu zdraví 6. června od 10 do 20 hodin nabídne ve sportovním areálu Hroch zábavu i kulturní program pro celou rodinu, především ale půjde o zdravý životní styl.
„Novinkou letošního ročníku je možnost nechat si změřit zrak, hladinu cholesterolu v krvi, absolvovat spirometrii neboli vyšetření plic či ultrazvuk krčních tepen, který je součástí prevence cévní mozkové příhody. Cílem akce je i propagace projektu Darujme krev pro Brno. Kromě určování krevní skupiny a kontroly hladiny hemoglobinu bude přímo na místě probíhat i zápis do registru dárců kostní dřeně stěrem z dutiny ústní. Přijít může každý, komu je do 35 let a má dobrý zdravotní stav, třeba právě on či ona někomu zachrání život,“ popsala zastupitelka města Brna pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.
V rámci zahajovacího dne kampaně jsou připravena také vystoupení mažoretek a souborů country či irských tanců nebo cvičení tai-chi, pro menší zahrají Čiperkové a pro dospělé kapely Kupodivu a Granit rock band. Děti zaujme maxiskluzavka a bodyzorbing, vyzkoušet si mohou lukostřelbu a zapojit se do soutěžního pětiboje o drobné odměny. Všechny atrakce a vyšetření jsou zdarma.
Na úvodní program navážou další aktivity, třeba workshop o zvládání emocí v rodičovství, vyšetření chodidel pomocí tlakové desky, trénink paměti či přednášky o tom, co čeká ženu po porodu nebo co by měly děti vědět o sexu. Zavítat můžete do biobanky výzkumné studie CELSPAC sledující zdraví rodičů a dětí a projet se na bruslích či kole po městě přes Židenice do Černovic. Nechybí ani další druhy pohybu: ukázkové hodiny tai-chi pro všechny věkové skupiny, jóga pro školáky i teenagery i nácvik lezení pro děti a mládež.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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