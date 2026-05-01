Léto v Brně: Festivaly každý týden, hvězdy Michelin i světový motorsport
Brno, 30. května 2026 – Brno letos prožije výjimečné léto. Festivaly se tu střídají týden po týdnu, Masarykův okruh hostí druhý ročník MotoGP v novém červnovém termínu a gastronomická scéna – oceněná průvodci Michelin i Gault&Millau – potvrzuje, že jihomoravská metropole patří ke kulinářské špičce střední Evropy. K tomu výjimečná jubilea vily Tugendhat a tajemné podzemí, které láká víc návštěvníků než kdy dřív. V létě je zkrátka dobrý důvod jet do Brna.
„Brno žije létem naplno – festivaly, světová jména na pódiu i na okruhu, oceněné restaurace a architektura, která vás dostane. V Brně se něco děje minimálně každý víkend, ale zároveň vás nikdo nebude soudit, ani když si budete jen tak v klidu užívat moře brněnských gastro zahrádek. Letošní sezóna je výjimečná a my rádi ukážeme, proč stojí za to vyměnit dovolenkový resort za brněnské centrum,“ láká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO
Festival za festivalem – každý týden jiný rytmus
Brno je kreativní město hudby UNESCO a v létě to pozná každý, kdo přijede. Festivalový kalendář je nabitý od června do konce srpna – skoro každý víkend se něco děje a každá akce oslovuje jiné publikum.
Celým létem se prolíná multižánrový festival UPROSTŘED (červen–srpen), který rozsévá hudbu, divadlo a tanec přímo v srdci města – prostě na něj narazíte a užijete si ho zdarma. Náhodně můžete také objevit festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open (červen–říjen), který představí na 14 českých i zahraničních umělců v lokalitě Starého Brna. Letní scéna Léto na Biskupském dvoře (6. 6. – 2. 8.) pak promění historický areál Moravského zemského muzea pod Petrovem ve venkovní divadlo a koncertní sál zároveň.
V červenci nabídne rodinný výlet za vědou populárně-vědecký Mendel Festival (12.–19. 7.) a na Kraví hoře rozloží obří modely vesmírných těles Festival planet Brno (6.–12. 7. a 3.–9. 8.). Začátkem srpna přichází hudební trojice: progresivní Pop Messe, multižánrový Maraton hudby Brno a Mezinárodní kytarový festival (vše 6.–8. 8.). Festival Špilberk (17.–23. 8.) uzavírá hudební sezónu velkými symfoniemi, operními áriemi i filmovou hudbou pod otevřeným nebem na hradě.
Jihoamerický temperament přinese Brasil Fest Brno (30. 7. – 2. 8.) s karnevalovou party a chutěmi brazilské kuchyně. Folklorní tradici zastoupí 29. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA na Biskupském dvoře (23.–25. 7.). Divadlo a umění pokrývají ProART (16.–23. 7.) a festival Na prknech, dlažbě i trávě (20.–23. 8.). Den Brna (14.–16. 8.) pak každoročně připomíná úspěšnou obranu města před švédskými vojsky v roce 1645.
Letní festivalovou sezónu zakončí Štetl Fest (26.–30. 8.) – největší mezinárodní multižánrový festival židovské kultury v České republice, který přináší do veřejného prostoru bohatou tradici v celé její rozmanitosti.
Světový sport v Brně – od Masarykova okruhu po volejbalové hřiště
Po úspěšném loňském návratu světového šampionátu na Masarykův okruh přichází druhý ročník MotoGP v novém, předprázdninovém termínu: 19.–21. června 2026. Loňský ročník, který za tři dny navštívilo v celkovém součtu 219 544 lidí, potvrzuje, že Brno jako destinace světového motorsportu má co nabídnout.
Sportovní léto v Brně ale zdaleka nekončí u motorsportu. V červenci hostí město Mistrovství světa v basketbalu žen do 17 let (11.–19. 7.). A po dlouhých 29 letech se do České republiky vrací Mistrovství Evropy ve volejbalu žen – CEV EuroVolley (21. 8. – 2. 9.) – a Brno bude jedním z dějišť.
Obě události přinášejí mezinárodní publikum a jedinečnou sportovní atmosféru přímo do centra města.
Vila Tugendhat slaví čtvrtstoletí na seznamu UNESCO
Letošní turistická sezóna má jasnou hvězdu: vilu Tugendhat. Ikonické dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe slaví v roce 2026 rovnou dvě výročí – 25 let na Seznamu světového dědictví UNESCO a 140 let od narození svého tvůrce. Oslavy jsou rozloženy do celého roku, ale letní vrchol přijde v srpnu.
Ve dnech 7.–9. srpna se uskuteční slavnost Light Up Tugendhat, která propojí vilu Tugendhat, Arnoldovu vilu a vilu Löw-Beer. V jejich zahradách, které na sebe navazují a tvoří jedinečný celek, budou instalovány zrcadlové plochy a objekty odrážející okolní zeleň. Po setmění převezmou vládu světelné projekce a laserové paprsky symbolicky propojí všechny tři ikonické domy.
Novinky přináší i hrad Špilberk, který spravuje Muzeum města Brna společně s vilou Tugendhat: od 1. května funguje nová hradní restaurace a v srpnu se zpřístupní první část modernizovaných kasemat.
Gastronomie na špičce – Michelin, Gault&Millau a Gourmet Brno
Jižní Morava se stala uznávanou gastronomickou destinací v evropském měřítku – a Brno je jejím přirozeným centrem. Průvodce Michelin ocenil v roce 2025 celkem sedm brněnských podniků: prestižní Bib Gourmand získaly Bar ATELIER & bistro a Valoria, do kategorie Michelin Selected (doporučené restaurace) se dostaly Kohout NA VÍNĚ, Borgo Agnese, ELEMENT, Pavillon Steak House a PRIME STEAK. Michelinská hvězda pro jihomoravský region pak připadla restauraci Essens v Hraničním zámečku v Lednicko-valtickém areálu.
Průvodce Gault&Millau, který do Česka vstoupil poprvé v roce 2025, zařadil na jihomoravskou mapu desítky podniků – jižní Morava se po Praze umístila na druhém místě v celé republice. Mezi brněnskými oceněnými figurují například Atelier cocktail bar & bistro, Valoria, Pavillon Steak House, Soyshi Brno nebo Vittorio Restaurant.
Lokální excelenci již deset let mapuje projekt Gourmet Brno, který TIC BRNO pořádá. V sedmi kategoriích – restaurace, bistra, cukrárny, kavárny, pivnice, bary a vinárny – nezávisle hodnotí nejlepší brněnské podniky. Je to spolehlivý průvodce pro gurmány, kteří chtějí z návštěvy Brna vytěžit ještě víc.
Letní terasy a zahrádky přitom v Brně nejsou jen módní záležitostí – jsou součástí charakteru města. Centrum žije, místní tráví volný čas venku a atmosféra Zelného trhu nebo Jakubského náměstí v letních podvečerech nemá v českých městech srovnání.
Brněnské podzemí: ochlazení i fascinace
Brněnské podzemí patří k nejpůsobivějším turistickým lákadlům jihomoravské metropole – a v létě nabízí vítané osvěžení. Ať již návštěvníci sestoupí do monumentálních Vodojemů Žlutý kopec, středověkého Labyrintu pod Zelným trhem, pietní Kostnice u sv. Jakuba, Sklepa pod Novou radnicí plného pověstí, vodníků a historie, nebo do surového protiatomového krytu Denis pod Petrovem – všude je čeká stabilní teplota kolem 14 stupňů Celsia a dávka tajemství, která opřádá místa běžným zrakům skrytá.
Za zmínku a návštěvu stojí také Kapucínská hrobka, která letos slaví výročí: v květnu uplynulo 370 let od posvěcení klášterního kostela Nalezení sv. Kříže na Kapucínském náměstí. K výročí jsou připraveny komentované prohlídky i přednáška znalce brněnského podzemí Aleše Svobody.
Kdo chce podzemí i další brněnské památky zažít pohodlně, může využít turistickou kartu BRNOPAS – nabízí vstupy do top brněnských atraktivit zdarma a řadu dalších slev po celé jižní Moravě.
Zdroj: TIC BRNO, foto: Michal Růžička
