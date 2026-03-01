Festival Prototyp: Centrum Brna se promění v galerii světla a digitálního umění
Brno, 6. března 2026 - Festival Prototyp mění pro svůj 12. ročník kulisy. Po předchozích ročnících v podzemních prostorách Vodojemů Žlutý kopec se letos přesouvá přímo do centra města Brna. Díky podpoře města se tak poprvé naplno otevírá veřejnému prostoru – a přináší velkou část programu zdarma, což byl dlouhodobý záměr festivalu. Koná se v termínu 1.–3. října 2026 a nabídne tři večery městské procházky za světlem, projekcemi a instalacemi a zároveň vybrané placené expozice v interiérech.
Hlavní část festivalu světla bude mít podobu volně přístupné procházky – trasy přes známá místa, která se promění v kulisy velkoformátových videomappingů, světelných objektů a digitálních instalací. Konkrétní podoba festivalu bude upřesněna v průběhu roku podle finální trasy a povolení.
Součástí programu budou také workshopy a přednášky – a hlavně systematické zapojení studentů MUNI, VUT a JAMU v rámci výuky. Studenti budou pracovat na obsahové a návrhové části festivalu a pomáhat s realizací. Cílem je vytvářet multioborové týmy napříč univerzitami a do budoucna rozvíjet díla inspirovaná lokálními technologiemi a tématy s ambicí dostat je i do zahraničí.
„Prototyp je ukázkou toho, jak může kultura fungovat jako most mezi špičkovým výzkumem, technologiemi a každodenním životem ve městě. Posiluje spolupráci institucí, firem i výzkumných organizací a zároveň přibližuje inovace veřejnosti zážitkovou formou. Na jeho pořádání město Brno pošle 3 miliony korun,“ uvedl Martin Příborský, uvolněný člen ZMB pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic.
„Přesun festivalu do centra znamená, že Brno bude doslova žít kulturou v ulicích – a že na perfektně vyladěný program narazí i lidé, kteří by si na něj jinak nenašli cestu. Je to silný signál o otevřenosti města, jeho energii a schopnosti nabídnout obyvatelům i návštěvníkům výjimečný zážitek,“ doplňuje Kateřina Jarošová, uvolněná členka ZMB pro oblast marketingu a PR.
Prototyp vznikl v roce 2014 jako malá studentská iniciativa a každým rokem roste. Po třech ročnících ve Vodojemech Žlutý kopec, které každoročně navštívilo přes 14 tisíc lidí, se festival nyní přesouvá do ulic s ambicí stát se jednou z největších kulturně-technologických událostí v Brně. Inspiraci čerpá ze špičkových festivalů světla, jako je Signal Festival v Praze nebo Blik Blik v Plzni.
Termín: 1.–3. 10. 2026
Místo: centrum Brna (trasa zdarma + vybrané interiéry v placené části)
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
