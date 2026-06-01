Dny evropského filmu nabídnou hvězdné režiséry i debuty
Brno, 12. března 2026 – Za necelý měsíc odstartuje 33. ročník festivalu Dny evropského filmu (DEF), který v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech po celé republice zve na výběr nejvýraznějších aktuálních evropských snímků. Program nabídne filmy renomovaných režisérů, herecké hvězdy, oceňované debuty i tituly, v nichž hraje zásadní roli hudba.
Program představí hned několik filmů v české distribuční premiéře či předpremiéře. Uvede například novou adaptaci románu Alberta Camuse Cizinec (The Stranger) Françoise Ozona, poetický dokument Vincenta Muniera Šepot lesa (Whispers in the Woods), vizuálně ohromující akční dobrodružství Slepice (Hen) Györgye Pálfiho nebo drama Little Trouble Girls Uršky Djukić. V samostatné sekci pak festival připomene snímky Paola Sorrentina, do Prahy je přijede osobně představit Sorrentinův dvorní střihač Cristiano Travaglioli. „Letošní program ukazuje, jak pestrá a odvážná je současná evropská kinematografie, od intimních rodinných příběhů přes historické reflexe až po žánrové experimenty,“ říká dramaturg festivalu Šimon Šafránek.
Ve festivalové nabídce nebudou chybět projekce pro děti či seniory. DEF proběhne od 9. do 14. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison Filmhub a Přítomnost, a také v ostravském Minikině. Brněnská část přehlídky se uskuteční od 13. do 19. dubna v Artu a od 15. do 19. dubna se festival přesune do regionů.
Festivalová dramaturgie přinese opět několik tematických sekcí. Vedle filmů předních evropských režisérů s hvězdným hereckým obsazením mají v programu své pevné místo i soutěžní sekce věnované výrazným debutům i filmům, kde prim hraje hudba. Sekce Panoráma představuje sílu současného evropského filmu v celé šíři, s etablovanými režiséry i hereckými hvězdami.
Uvede novinku francouzského režiséra Françoise Ozona Cizinec (The Stranger), černobílou adaptaci románu Alberta Camuse odehrávající se v Alžírsku 30. let, která získala Césara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli a tři ceny francouzské kritiky Lumière. Do doby před pádem železné opony zve diváky polská režisérka Kasia Adamik filmem Zima vran (Winter of the Crow), přibližujícím napjatou atmosféru Varšavy konce roku 1981. Litevská Hladovka (Hunger Strike Breakfast) Karolise Kaupinise pak připomíná události začátku 90. let, kdy litevskou televizní stanici obsadí ruští vojáci. Jak se při rekonstrukci zločinu mění pravda i pravděpodobnost, je tématem filmu režisérského dua Jima Sheridana a Davida Merrimana Rekonstrukce (Re-creation). Aktuální dokument fotografa a dokumentaristy Vincenta Muniera Šepot lesa (Whispers in the Woods), oceněný dvěma Césary, je úchvatným vyznáním krásám a tajemstvím francouzského hvozdu, ale i vlastnímu otci. Originální pohled na upírský mýtus nabídne rumunský snímek Radu Judeho Dracula. Otázky rodiny, vlastní identity v konfrontaci s očekáváními a společenskými normami se pak prolínají snímkem Isabel Coixet Trojí loučení (Three Goodbyes), zachycujícím melodramatické zvraty osudového vztahu, filmem Solomamma Janicke Askevold, sledujícím novinářku hledající dárce spermatu pro své dítě, i Little Trouble Girls (Little Trouble Girls) Slovinky Uršky Djukić zkoumajícím konflikt víry a sexuality v katolickém pěveckém sboru. Z českých filmů festival nabídne road movie Zuzany Kirchnerové Karavan (Caravan) a animovaný film Davida Súkupa Pohádky po babičce (Tales from the Magic Garden).
DEF každoročně přináší ochutnávku tvorby nejmladší generace filmařů, jejichž debuty oslovily odbornou i laickou veřejnost. V letošním roce je soutěžní debutová sekce Poprvé plná suverénních děl napříč žánry. Promítne například vizuálně odvážné drama Bílý šnek (White Snail) režijní dvojice Elsa Kremser a Levin Peter, milostný příběh z Minsku o dívce snící o kariéře modelky a chlapci pracujícím v márnici. Film získal Zvláštní cenu poroty na festivalu v Locarnu. Křehké drama Julian belgické režisérky Cato Kusters sleduje lesbický pár, který se rozhodne svou svatbu uspořádat ve všech zemích, kde je to legální. Program doplní také dánská křehká generační výpověď Bez tíže (Weightless) režisérky Emilie Thalund, která vyhrála soutěž debutů v San Sebastianu a absurdní válečná komedie Kolem dokola (Straight Circle) britského režiséra Oscara Hudsona, jež excelovala v sekci Týden kritiky při festivalu v Benátkách. Dalšími pozoruhodnými prvotinami v soutěži DEF je bláznivá komedie I Love Peru, thriller V rákosí (Reedland) či milostný příběh z blackmetalové subkultury současného Švýcarska Vlci (Wolves).
Soutěžní sekce Film a hudba přináší výběr snímků, kde se prolínají originální příběhy, neotřelé vizuální nápady a hudba, která každému filmu dodává jedinečný náboj. Slepice (Hen) je akční dobrodružství černé slípky, která udělá vše, aby neskončila na talíři, vizuálně ohromující film excentrika Györgye Pálfiho (Taxidermia). Nova 78' přináší autentické záběry z newyorské konvence na počest spisovatele Williama S. Burroughse, kde vystupují Patti Smith, Laurie Anderson či Frank Zappa, doplněné psychedelickým soundtrackem. Maspalomas je hudebně nabitá hořká komedie o extrovertním homosexuálním playboyi, který čelí úskalím stáří. Keltská utopie (Celtic Utopia) pak odhaluje traumata nedávné irské historie skrze nový pohled na tradiční irský folk. Hudební komedie California Schemin' zase ukazuje skotské rapové duo, které se snaží přehrát svůj přízvuk a tváří se, že je z Kalifornie; režijní debut Jamese McAvoye je inspirovaný skutečnými událostmi.
Program nabízí i čtveřici snímků nominovaných na Cenu diváků LUX, kterou uděluje Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou filmovou akademií. O vítězném filmu mohou hlasovat diváci do 12. dubna na luxaward.eu/cs/ a získat tak možnost účasti na slavnostním vyhlášení v Bruselu. Mezi nominovanými září francouzské intimní drama Love Me Tender režisérky Anny Cazenave Cambet o odloučeném páru, jehož vztah rozvrátí citové přiznání, s Vicky Krieps v hlavní roli. Irský film Christy režiséra Brendana Cantyho zachycuje bouřlivé přátelství a dospívání na drsném předměstí Corku. Citová hodnota (Sentimental Value) norského režiséra Joachima Triera, která sklidila úspěch v Cannes i na Evropských filmových cenách, sleduje střet uměleckých ambicí a rodinných vztahů, když režisér obsadí vlastní dceru, která odmítá spolupráci. Film španělské režisérky Evy Libertad Slyšíš mě? (Deaf) je pak portrétem neslyšící ženy, která překonává útrapy hluchoty v mateřství.
Retrospektivní sekci v letošním roce věnuje DEF jednomu z nejvýraznějších současných italských filmařů, režisérovi Paolu Sorrentinovi, jehož styl je proslulý vytříbenou vizuální estetikou, ironickým humorem i existenciálními tématy. Festival uvede mimo jiné oscarovou Velkou nádheru (The Great Beauty), v níž stárnoucí spisovatel v podání Toniho Servilla proplouvá věčným Římem a hledá smysl vlastní existence, melancholické drama Mládí (Youth) o dvou přátelích bilancujících život ve švýcarském resortu či politický portrét Božský (Il Divo) věnovaný kontroverznímu státníkovi Giuliu Andreottimu. Nebude chybět ani road movie Tady to musí být (This Must Be the Place) s rockovou hvězdou v podání Seana Penna nebo drama Milost (La Grazia), v němž italského prezidenta čekají před odchodem z úřadu zásadní rozhodnutí. Filmy osobně v Praze představí jeho dvorní střihač a dlouholetý spolupracovník Cristiano Travaglioli, který v rámci festivalu povede i masterclass.
Součástí doprovodného programu budou i diskuze, projekce pro seniory a pro školy, semináře pro filmové profesionály i dílny pro děti. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na několik večerů Mentální hygieny Aleše Stuchlého, kde nekompromisní filmový kritik doplňuje projekce žhavými a zábavnými diskusemi s neotřelými hosty. Autorkou grafického konceptu 33. ročníku festivalu je Marija Petrinjac. Autorem filmových cen je Zdeněk Vacek.
Hlavní část Dnů evropského filmu se uskuteční od 9. do 14. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison Filmhub a Přítomnost, ve stejném termínu proběhne také v ostravském Minikině. Brněnská část přehlídky se uskuteční od 13. do 19. dubna v kině Art. Od 15. do 19. dubna se na festival mohou těšit filmoví fanoušci v dalších regionech, konkrétně: Boskovice (Panorama), Frýdek-Místek (Kino Vlast), Havířov (Kino Centrum), Hodonín (Kino Svět), Hradec Králové (Bio Central), Jablonec nad Nisou (Kino Junior), Přerov (Metro 70), Šumperk (Kino Oko), Vrchlabí (Kino Střelnice) a Znojmo (Kino Svět).
Foto: archiv organizátorů
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