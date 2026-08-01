Hrady CZ míří na Veveří s Danielem Landou, Mirai, Rybičkami 48 nebo Mig 21
Brno, 4. srpna 2026 – Tři H – hrady, hudba a historie, to je putovní hudebně-kulturní festival Hrady CZ. Ten míří po Točníku, Kunětické hoře, Švihově a Hluboké nad Vltavou v pátek a sobotu 7. a 8. srpna na Moravu na Veveří u Brna. Následně se vždy v pátek a sobotu představí v Hradci nad Moravicí a na Bouzově, své letošní 21. turné zakončí 29. a 30. srpna opět v Čechách na Bezdězu.
V pátek na Veveří vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21 či rapper Rytmus. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na exkluzivní prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, Vypsanou Fixu, Krucipüsk nebo Tomáše Kluse. Festival Hrady CZ jako jediný svého druhu nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky zámku Veveří zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitní možností památky.
V pátek se areál se dvěma pódii na loukách v těsné blízkosti hradu Veveří otevře v půl čtvrté odpoledne, publikum roztančí Trautenberk, kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Tradiční a největší hradní karneval masek, který se koná jako součást programu v půl osmé večer, letos slaví své 20. jubileum. Každý, kdo přijde v masce, užije si promenádu na festivalovém pódiu a dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ (nejen) publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé věcné ceny.
V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Dále se můžou fanoušci těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej, zpěvačku Lenny či písničkáře Xindla X. Alternativně popová formace Brixtn představí svůj nový singl Náhubek, devadesátkový sound přiveze na Hrady CZ poprvé kapela Adaline.
„V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na sto dvacet procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální. Místo nafukovací jahody jezdím letos po lidech na matračce a máme úplně novou scénu na míru pro Hrady CZ ve tvaru našeho domácího bejváku, je to docela vychytávka,“ láká na festival Hrady CZ Mirai Navrátil.
Organizátoři festivalu dlouhodobě spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Veveří dle kapacity památky. Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení letos poprvé klasická hospoda se zastřešeným posezením a točeným pivem do skla, rodinná zóna se skákacím hradem pro děti, stan Playhouse s herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu, zastíněné chill-out zóny s lehátky a další volnočasové aktivity. Kreativně naladění návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude na festivalu akceptována.
Více na https://www.hradycz.cz/prakticke/cashless/.
Hrad Veveří se nachází v těsné blízkosti Brněnské přehrady a je ideálním tipem na prázdninový výlet. Dá se sem dojet individuálně autem, prostřednictvím MHD a dokonce i lodí. Na Hrady CZ na Veveří bude v průběhu festivalu od pátku do nedělního brzkého rána posílena autobusová linka MHD č. 303, která bude fungovat jako kyvadlová doprava. Jízdní řád linky je zveřejněn na https://www.hradycz.cz/prakticke/doprava/.
Ubytování se na všech zastávkách festivalu Hrady CZ nabízí ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level komfortu nabízí VIP kemp PLUS „hotelového standardu“ v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, úklidovými a cateringovými službami. I nadále lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.
Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (10. - 11. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (17. – 18. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (24. – 25. 7.), v Hluboké nad Vltavou v Jihočeském kraji (31. 7. – 1. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (7. - 8. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (14. - 15. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (21. - 22. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (28. - 29. 8.).
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1300 korun, na sobotu 1400 korun, permanentku na oba dny pak za 2400 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun, na místě pak za 1000 VIP ve kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS. V nabídce jsou do dne před akcí i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5400 korun. Více na www.hradycz.cz.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA VEVEŘÍ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
Foto: archiv pořadatelů
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