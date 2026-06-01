Jazzové nádvoří propojí Prahu, Brno i Linec
Brno, 11. června 2026 – Jedenáctý ročník festivalu Jazzové nádvoří přivede na dvě open-air scény desítky studentů, pedagogů i hostů z Česka, Slovenska a Rakouska. Vedle tradiční spolupráce JAMU a HAMU se letos poprvé připojuje také Anton Bruckner Privatuniversität v Linci. Festival proběhne 16. června v Praze a 17. června v Brně.
Jedenáctý ročník festivalu Jazzové nádvoří znovu představí mladé talenty i zkušené osobnosti středoevropské jazzové scény. Vedle tradiční spolupráce brněnské JAMU a pražské HAMU se letos do festivalu poprvé zapojí také Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linci.
Symbolickým propojením všech tří škol je osobnost kontrabasisty a skladatele Jiřího Slavíka, který zde nově působí jako pedagog. „Mám obrovskou radost, že se nám letos podařilo rozšířit Jazzové nádvoří o studentský ansámbl z Brucknerovy univerzity, mladou a energickou kapelu Roundabout, která jíž vystoupila v několika evropských státech. Jejich hostování u nás jde v souladu s našim cílem propojit jazzové studenty českých škol s jejich zahraničními kolegy tak, aby se mohli vzájemně inspirovat a třeba i někdy v budoucnu hudebně spolupracovat,“ přibližuje Slavík.
Festival se uskuteční 16. června na nádvoří HAMU v Praze a 17. června na nádvoří Divadla Husa na provázku v Brně. Obě zastávky nabídnou celodenní program pod širým nebem a vstup zdarma.
Pražský program otevře ansámbl saxofonisty Luboše Soukupa, výrazné osobnosti českého jazzu působící dlouhodobě mezi Prahou a Kodaní. Jeho autorská hudba spojuje silné melodie, bohatou představivost a osobitý saxofonový zvuk.
JAMU ansámbl pod vedením Jiřího Levíčka uvede program Motown & More, věnovaný hudbě legendární detroitské značky Motown. Zazní skladby spojené se jmény jako Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, Michael Jackson, Etta James nebo Aretha Franklin.
Zahraje i ansámbl pianisty Vojtěcha Procházky.
Brněnská část nabídne ještě širší přehlídku. Vystoupí mimo jiné Jan Přibil Ensemble, Pavel Zlámal Ensemble, Tadeáš Slovák Band, slovenský kytarista a pedagog Matúš Jakabčic se svým Undectetem nebo opět rakouský soubor Roundabout.
Chybět nebude ani Rytmický ansámbl HAMU a Levíčkův projekt Motown & More.
„Mám radost, že se Jazzové nádvoří pořád rozrůstá, letos přijíždí studenti z Lince, ale i brněnská JAMU má co nabídnout. Vedle studentských ansámblů se představí projekt talentovaného zpěváka Tadeáše Slováka. Těším se na další spontánní odpoledne plné čiré radosti z jazzu,“ doplňuje vedoucí Katedry jazzu JAMU a programový ředitel festivalu JazzFestBrno, který se na organizaci podílí.
Jazzové nádvoří si za více než deset let existence vybudovalo pověst jedinečné platformy, kde se vedle sebe setkávají studenti, pedagogové i etablovaní hudebníci. Právě možnost slyšet budoucí hvězdy české a středoevropské scény ještě během studií patří k největším devízám festivalu.
Program
Brno / 17. 6. / nádvoří Divadla Husa na provázku / start 15:30 / vstup zdarma
- 15:30 Marian Ševčík Ensemble
- 16:00 Jan Přibil Ensemble
- 16:50 Pavel Zlámal Ensemble, Tadeáš Slovák Band
- 17:50 JAMU Ansámbl – Motown & More
- 18:50 Roundabout – Anton Bruckner Privatuniversität, Linz
- 20:00 Matúš Jakabčic Undectet
- 20:50 Rytmický ansámbl HAMU
Foto: ideogram.ai
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