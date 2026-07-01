Park na Moravském náměstí rozezní světový jazz
Brno, 19. července 2026 - Jazzovým hvězdám bude patřit park na Moravském náměstí, který v pondělí a úterý rozezní festival Bohemia JazzFest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů. Partnerem akce je městská část Brno-střed.
Bohemia JazzFest patří mezi tradiční kulturní události, které se v Brně v létě konají. Festival založil v roce 2005 oceňovaný jazzový kytarista Rudy Linka. Každoročně láká na česká a moravská náměstí tisíce diváků. Letošní, v pořadí jednadvacátý ročník, znovu zavítá do Brna, kde se událost pravidelně koná od roku 2010.
„Program Bohemia JazzFestu každoročně vrcholí v Brně na Moravském náměstí, kde se návštěvníci mohou během dvou dnů těšit na celkem šest koncertů. Příchozí mají skvělou příležitost poslechnout si špičkové hudebníky přímo v prostředí parku. Jsem rád, že městská část byla partnerem všech dosavadních ročníků. Festival podporujeme nejen organizačně, alevi finančně,“ sdělil Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.
Brněnskou část festivalu zahájí v pondělí 20. července od 17.30 česká formace Pluto. Na ni naváže rakouské trio Slowklang. Vrcholem prvního dne bude vystoupení italského kytaristy a zpěváka Mikea Sponzy, který patří mezi přední osobnosti evropské bluesové a soulové scény. O den později se mohou diváci těšit například na významného slovenského jazzového pianistu Ondreje Krajňáka nebo uznávaného britského zpěváka Gavina Skeggse s kapelou Skeggs, který v minulosti vystupoval po boku světových hvězd, jako jsou Pink nebo Limp Bizkit.
„Idea Bohemia JazzFestu je od počátku stejná – nabídnout co nejširší skupině lidí hudbu, která byla v naší zemi potlačována více než půl století. Nejprve nacisty, poté komunisty. Návštěvníkům chceme nabídnout skvělou hudbu v kombinaci s krásnou architekturou našich měst a letními večery. To vše vytváří jedinečnou atmosféru, která nás spojuje bez rozdílu věku či sociálního postavení,“ uvedl Rudy Linka, zakladatel a organizátor festivalu.
Jazzový festival letos zavítal také do Prahy, Plzně, Prachatic a Hluboké nad Vltavou. Tradičně poslední zastávkou je Brno. Kompletní program najdou zájemci na webových stránkách festivalu bohemiajazzfest.cz.
Zdroj a foto: MČ Brno-střed
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