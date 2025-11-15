JazzFestBrno 2026 nabídne řadu zvučných jmen
Brno, 4. listopadu 2025 – Co jméno, to obrovský pojem v současném světě jazzu! Festival JazzFestBrno oznamuje první jména na rok 2026. Nový ročník zahájí 6. února v Sonu společným koncertem banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez, neboli formace BEATrio. Na jednom pódiu se tak sejdou mistři svých nástrojů, dohromady držitelé 22 Grammy, aby ukázali, že i tato neobvyklá a překvapivá hudební kombinace dokáže fungovat a strhnout diváky.
O týden později přijede do Brna nejvýznamnější současná jazzová osobnost střední generace, kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding. Držitelka pěti Grammy ve své tvorbě propojuje osobitým způsobem jazz, fusion, neo soul, R&B, bossa novu a latinskoamerický jazz. V sobotu 28. března se v Besedním domě představí dva stylotvorní umělci – klavírista, skladatel a držitel Grammy Brad Mehldau a devítinásobný držitel ceny Grammy, kontrabasista a skladatel Christian McBride. Přesně o měsíc později roztančí Sono britské instrumentální trio GoGo Penguin, jedna z nejsledovanějších britských kapel, která do své hudby přimíchává prvky trip-hopu, breakbeatu, minimalismu či progresivního rocku. Navozují dojem složité elektronické hudby, ovšem za použití čistě akustických nástrojů – klavíru, kontrabasu a bicích.
V úterý 5. května opět v Sonu vystoupí jedna z nejdůležitějších tváří moderního jazzu, charismatický saxofonista Joshua Redman. Vstupenky na všechny koncerty jsou již v prodeji na webu festivalu, kde zájemci najdou podrobný program a další informace.
„Máme z těchto prvních potvrzených jmen prostě radost – co koncert, to záruka skvělého hudebního zážitku. Vystoupení naprosto stěžejních osobností dnešního jazzu v nejlepších brněnských sálech nám připomenou, jak současná, objevná a vzrušující je jejich hudba,” říká s nadšením umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.
BEATrio spojuje tři hudební virtuózy, z nichž každý pomohl definovat možnosti svého nástroje. Bélu Flecka uznává svět jako nejvýznamnějšího a nejprogresivnějšího hráče na banjo. „Během své kariéry neustále překračuje žánrové hranice – z tradičního bluegrassového a folkového prostředí se vydal do jazzu, fusion, klasiky či world music,” líčí Spilka. Harfista a skladatel Edmar Castañeda udělal s harfou v latinskoamerické hudbě vlastně totéž, co Fleck s banjem v americké. „Mistrovsky spojuje kolumbijskou tradici s jazzovými postupy a adaptuje spletité prstové techniky k hraní jazzových melodií i afro-kubánských rytmů,” popisuje Spilka. Antonio Sánchez si vybudoval pověst jednoho z nejvyhledávanějších bubeníků současného jazzu. Jeho jméno je nejčastěji spojováno s kytaristou Patem Methenym, s nímž pracoval přes osmnáct let. Sánchez také složil hudbu – výhradně pro bicí soupravu – k oscarovému filmu Birdman Alejandra Gonzáleze Iñárritua.
Esperanza Spalding má za sebou mimořádně bohatou kariéru – a neméně zajímavá nepochybně bude i její budoucnost. „Kritici obdivují zejména její propojení zpěvu s hrou na nástroj. Tato technická preciznost a schopnost plynule přecházet mezi žánry jí otevřely dveře ke spolupráci s hvězdami jako Prince, Herbie Hancock, Stevie Wonder nebo Wayne Shorter,” říká Spilka. V roce 2011 jako první jazzová umělkyně zvítězila na Grammy v kategorii Nejlepší nový umělec roku a porazila mainstreamové favority jako Justina Biebera, Draka, Florence & the Machine nebo Mumford & Sons. Přitom v té době nebyla na scéně žádným nováčkem – měla za sebou mimo jiné vystoupení v Bílém domě na pozvání prezidenta Baracka Obamy i na ceremoniálu Nobelovy ceny míru ve Stockholmu.
V duu Brad Mehldau a Christian McBride spojují síly dva nejuznávanější umělci současného jazzu z generace tzv. Young Lions. „Mehldau patří k nejlyričtějším a nejniternějším klavíristům dneška. Oceňují ho zástupy fanoušků i odborná veřejnost. Je držitelem mnoha ocenění – ať už jako kapelník vlastních projektů nebo jako spolupracovník tak velkých jmen současné hudební scény, jako jsou Pat Metheny, Renee Fleming, Chris Thile nebo Joshua Redman,” vypočítává Spilka. Přepracoval také písně například od The Beatles, Cole Portera, Radiohead, Paula Simona, George Gershwina nebo Nicka Drakea. The New York Times ho označily za „nejvlivnějšího jazzového pianistu posledních dvaceti let“. Zástup hudebníků, s nimiž spolupracoval kontrabasista a skladatel McBride, je podobně úchvatný. Byli to mimo jiné Herbie Hancock, Pat Metheny, Diana Krall, Chick Corea nebo Wynton Marsalis, Sting, Paul McCartney, Celine Dion, Isaac Hayes nebo James Brown.
GoGo Penguin, jedna z nejsledovanějších britských kapel, navozuje dojem složité elektronické hudby, ovšem za použití čistě akustických nástrojů – klavíru, kontrabasu a bicích. „Bubeník Jon Scott hraje s přesností, která může připomínat elektronické automaty, ale samozřejmě s kreativitou živého hudebníka bez technických limitací. Jeho pulzující a složité beaty tvoří pevný základ, na kterém kapela staví. Pianista Chris Illingworth vytváří minimalistické, melancholické i energické motivy, které se postupně vrství a rozvíjejí jakoby metodou filmového soundtracku. A kontrabasista Nick Blacka je svorníkem rytmu a harmonie, v celém triu je jeho doménou dynamika a propojení bubenických a klavírních partů,” popisuje Spilka.
Jen málokterý saxofonista střední generace se těší současné jazzové scéně takové úcty a lásky jako Joshua Redman. „Jeho styl hry na tenorsaxofon se vyznačuje bohatým, kulatým tónem a přirozeným frázováním, které je pro posluchače velmi přitažlivé. Redman se vždycky snaží ve své hudbě propojovat emoce a spontaneitu s logickým řádem a pevnou architekturou a dokazuje, že jazz není rigidní intelektuální cvičení, nýbrž naprosto uvolněná hudba,” popisuje Spilka. Nejnovější album zatím desetkrát na Grammy nominovaného Redmana se jmenuje Words Fall Short a vyšlo na labelu Blue Note v červnu 2025. „Sestavil pro něj zcela novou omlazenou kapelu, díky níž jeho hudba dostává svěží, spontánní rozměr,” uzavírá Vilém Spilka.
JazzFestBrno 2026 - první jména:
- Pátek 06. 02. 2026 / Sono: Béla Fleck, Edmar Castaneda, Antonio Sánchez
- Pátek 13. 02. 2026 / Sono: Esperanza Spalding
- Sobota 28. 03. 2026 / Besední dům, 18:00 a 20:30: Brad Mehldau & Christian McBride
- Úterý 28. 04. 2026 / Sono: GoGo Penguin
- Úterý 05. 05. 2026 / Sono: Joshua Redman
JazzFestBrno 2025 - zbývající koncerty:
- Úterý 04. 11. 2025 / Cabaret des Péchés: Makaya McCraven
- Neděle 09. 11. 2025 / Sono: Nate Smith
- Pondělí 10. 11. 2025 / Sono: Charles Lloyd Sky Quartet
- Neděle 23. 11. 2025 / Letovice, Valea Caffé: Taylor Eigsti Group ft Becca Stevens
- Pondělí 24. 11. 2025 / Cabaret des Péchés: Marie Puttnerová + Taylor Eigsti Group ft Becca Stevens
- Úterý 25. 11. 2025 / CED: Jiří Stivín – hudebník a fotograf
- Neděle 30. 11. 2025 / Cabaret des Péchés: Ashley Henry
- Pondělí 8. 12. 2025, 18.30 a 20.45 / Vila Tugendhat: John Medeski
Foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30