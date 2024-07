Randy Brecker a Rozhlasový Big Band Gustava Broma oslaví 100 let brněnského Českého rozhlasu

Brno, 30. června 2024 – Již tak nabitý program podzimní části festivalu JazzFestBrno posiluje další výjimečný koncert: 29. září v Sono Centru oslaví na svém vůbec prvním společném koncertu špičkový americký trumpetista Randy Brecker, držitel sedmi Grammy a dvaceti nominací, a Rozhlasový Big Band Gustava Broma 100 let brněnského studia Českého rozhlasu.

Spojení hudebníka, který vedle desítky vlastních alb točil s Paulem Simonem, Lou Reedem, Joe Cockerem, Brucem Springsteenem nebo Ringo Starrem, a našeho předního big bandu inicioval právě festival JazzFestBrno. Vstupenky jsou již v prodeji na webu jazzfestbrno.cz, kde také zájemci najdou více informací.

„Máme za sebou celou řadu úspěšných projektů s orchestrem Gustava Broma, koncert ke stému výročí brněnského rozhlasu je tak logickým vyústěním dosavadní spolupráce. Orchestr je s brněnským rozhlasovým studiem pevně provázaný, vznikly tam jeho stěžejní nahrávky a jeho členové tam měli několik desetiletí svůj druhý domov. Randy Brecker je stejný ročník narození jako kapelník orchestru Vlado Valovič, navíc hrají na stejný nástroj, výběr sólisty pro tuto mimořádnou událost byl tedy nasnadě,” vysvětluje vznik nápadu umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. „Jsme rádi, že právě orchestr Gustava Broma, který byl s brněnským studiem dlouhodobě spojen, zahraje k našemu kulatému výročí. A ještě navíc s trumpetistou Randym Breckerem, který patří k světové špičce. Potká se tím světová i domácí kvalita a věřím, že půjde o neopakovatelný hudební zážitek,” dodává Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Brno.

Svůj orchestr založil saxofonista a skladatel Gustav Brom už v roce 1940 a v jeho čele stál až do své smrti roku 1995, kdy po něm kapelnickou štafetu převzal Vladimír Valovič. „Bromův big band byl na domácí scéně výjimečný hned v několika ohledech. Jeho kapelník měl velmi dobrý čich na muzikanty, takže se v jeho řadách objevila spousta nesmírně kvalitních a talentovaných hudebníků, schopných se operativně a s invencí přizpůsobit spoustě žánrů,” zdůrazňuje Spilka. Fanoušci znají big band jako vrcholné jazzové těleso, které obsáhlo v původním i přejatém repertoáru od swingu po vysloveně avantgardní směry. V průběhu let s Bromovým orchestrem hostovala řada zpěváků i instrumentalistů, mezi ty nejznámější patří například trumpetisté Dizzy Gillespie a Maynard Ferguson nebo zpěvačka Diana Ross.

„Tato linie nyní pokračuje v podobě hostování Randyho Breckera. Ten patří už od šedesátých let k americké trumpetové špičce,” zdůrazňuje Spilka. Profesionální kariéru začal v kapele Blood, Sweat & Tears, byl členem legendárních Jazz Messengers Arta Blakeyho, koncertoval mj. se Steviem Wonderem, až roku 1975 založil se svým bratrem, fenomenálním saxofonistou Michaelem, skupinu Brecker Brothers. Oba sourozenci spolu poté spolupracovali průběžně až do Michaelovy předčasné smrti v roce 2007. Na sólové dráze natočil Randy Brecker zhruba tři desítky alb, násobně víc ale v roli hosta. A protože se nikdy neuzavíral jednomu žánru, jeho jméno najdeme mimo jazz třeba i na albech Paula Simona, Lou Reeda, Joe Cockera, Arethy Franklin, Bruce Springsteena nebo Ringa Starra.

Vedle tohoto koncertu do Brna na podzim přijedou taková hvězdná jména jako jeden z největších jazzrockových kytaristů všech dob Al Di Meola nebo kultovní americký saxofonista Kamasi Washington. Skladatel a multiinstrumentalista Jiří Slavík s devítičlenným souborem Polka-boys představí v rámci projektu Polkatime radikální úpravy polky, které sahají až do ragtime a vrací do této české národní skladby taneční odvázanost a humor. Na podzim bude také pokračovat klubová řada Club Life v prostředí Cabaretu des Péchés. Tentokrát se zpěvákem a „jazzovým hudebníkem pro hip hopovou generaci” José Jamesem a s dvojkoncertem předních formací domácího jazzu - Robert Balzar Trio a Matej Benko Quintet.

