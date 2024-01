JazzFestBrno 2024 přiveze Samaru Joy, Chrise Bottiho, Bélu Flecka i zpěvačku Laufey

Brno, 25. ledna 2024 – Poslední lednový večer začíná koncertem jihoafrického klavíristy, skladatele a producenta Nduduza Makhathiniho třiadvacátý ročník mezinárodního hudebního festivalu JazzFestBrno. Do 2. června v rámci celkem osmnácti koncertů vystoupí například čerstvá držitelka dvou Grammy zpěvačka Samara Joy, Stingův dvorní trumpetista Chris Botti, virtuózní banjista a držitel patnácti cen Grammy Béla Fleck, americká legenda s pěti Grammy Snarky Puppy nebo islandská zpěvačka Laufey, hvězda generace Z, přirovnávaná k mladé Dianě Krall.

Navíc členové Snarky Puppy Bill Laurance a Michael League přivezou samostatně do Brna vlastní akustický projekt. Právě úvodní vystoupení Nduduza Makhathiniho v stylovém prostředí Cabaretu des Péchés zahajuje novou koncertní řadu Club Life, jejímž cílem je přenést do Brna atmosféru newyorských klubů. V rámci ní zahrají například nově oznámení New Jazz Underground, Gretchen Parlato & Lionel Loueke a Julian "J3PO" Pollack Trio nebo Keyon Harrold, Lakecia Benjamin, Takuya Kuroda a Trio Grande. Festival nabídne také tradiční Slavnosti synkop, koncert studentů katedry jazzu JAMU nebo oslavu mezinárodního dne jazzu. Program, více informací a předprodej vstupenek najdou zájemci na webu jazzfestbrno.cz.

„Letos chceme ukázat neuvěřitelnou pestrost jazzu,” říká na úvod umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka a pokračuje: „Na jedné straně se Brno stává rájem pro velká, již etablovaná, světová jména, často ověnčená cenami Grammy. Jsem rád, že řadu osobností představíme poprvé v menších prostorech a pak se k nám vrátí jako hvězdy do většího. Což je letos příklad zpěvačky Samary Joy. Podobně věříme, že se tak stane u domácí premiéry islandské zpěvačky Laufey. Na straně druhé se snažíme přinést do Brna nejen hudební umění, ale i klubovou atmosféru, která k jazzu neodmyslitelně patří. Proto je naší letošní novinkou řada Club Life z velké části ve stylovém prostředí Cabaretu des Péchés, kde si člověk vychutná odpovídající atmosféru - spolu třeba s dobrým pitím,” dodává Spilka.

Z velkých světových jmen se jako první představí 15. února na dvojkoncertě virtuózní banjista Béla Fleck s projektem My Bluegrass Heart. „Při své premiéře na JazzFestu Brno se vrátí ke svým bluegrassový kořenům a vystoupí s all-star sestavou, v níž září i obdivovaná mandolinistka Sierra Hull,” popisuje Spilka.

O dva dny později, 17. února, přijedou v české premiéře do Brna basista a kapelník formace Snarky Puppy Michael League a její dlouholetý člen, klavírista Bill Laurance. Představí vlastní plně akustický projekt. „Oba se obrátili k intimitě a k akustickým nástrojům – Laurance ke klavíru a League k akustické base, kytaře a bezpražcové arabské loutně oud,” říká Spilka.

V roce 2022 zpěvačka Samara Joy nadchla diváky na festivalovém koncertě v Tišnově, letos se vrací 13. dubna jako jedna z jeho hlavních hvězd. „Kariéra mladé newyorské zpěvačky od té doby nabrala raketovou rychlost. S dvěma čerstvými cenami Grammy se vyšvihla v pouhých třiadvaceti mezi smetánku jazzového zpěvu. Sama je interpretkou v tom nejklasičtějším slova smyslu, následovnicí Billie Holiday, Elly Fitzgerald nebo Sarah Vaughan. Z jejich repertoáru si také vybírá písně pro koncerty i alba,” líčí Spilka.

Legendární americká formace Snarky Puppy, pětinásobní držitelé Grammy, zahrají na jediném tuzemském koncertě 1. května v Brně v rámci turné, na kterém oslaví dvacet let od svého založení. „Snarky Puppy vždy udivovali svým početným složením - tři kytary, čtvery klávesy, čtyřčlenná dechová sekce, housle, celá řada perkusí a bicích. A to vše pod sjednocujícím vedením zakladatele a basisty Michaela League,” uvádí Spilka.

Držitel Grammy za desku Impressions Chris Botti, nejen Stingův dvorní trumpetista, ale i spoluhráč Paula Simona a mnohých dalších světových hvězd, přiveze 12. května do Brna vlastní kapelu pohybující se na hraně R´n´B, jazzu, funku a gospelu. Představí naživo komorní album Vol. 1, které vyšlo na prestižním jazzovém labelu Blue Note. „Chris Botti dokáže propojit jazzovou hru se zvukem, který oslovuje i široké popové publikum. Vytváří tak neopakovatelnou podobu tzv. smooth jazzu,” popisuje Spilka.

14. května přijede vůbec poprvé do České republiky čtyřiadvacetiletá islandská zpěvačka Laufey, která okouzluje svým nezaměnitelně zralým a hlubokým hlasem. „Laufey je jednou z těch, kterým se daří vrátit jazzovou muziku do obecných žebříčků, na sociální sítě, prostě do přímé konkurence s vrcholným popem,” říká Vilém Spilka. „Jsme proto moc rádi, že nabídneme domácímu publiku její koncertní premiéru, navíc v intimním prostředí Sono Centra. V jejím zpěvu se snoubí to nejlepší z jazzové tradice, ale zároveň je to dosazeno do současného kvalitního popu,” zdůrazňuje. Laufey v Brně představí druhé album Bewitched, které mezi jazzovými nahrávkami v USA dosáhlo v prodejnosti na zlatou příčku a je zároveň nominováno na cenu Grammy za nejlepší tradiční popové vokální album. O její popularitě svědčí zcela vyprodané letošní evropské turné nebo pozvání na prestižní Montreal International Jazz Festival.

V rámci řady Club Life v Cabaretu des Péchés jako první letos zahraje 31. ledna jihoafrický klavírista, skladatel a producent Nduduzo Makhathini pocházející z národa Zulu. 13. března pak vystoupí americký trumpetista Keyon Harrold, který nahrál dokonale jako Miles Davis závěrečný part v životopisném filmu Miles Ahead. Festivalový večer 21. března nabídne divákům výjimečně v CED - Huse na provázku dvojkoncert. Newyorská saxofonistka Lakecia Benjamin dokáže kořeny moderního jazzu spojit s aktuálními postupy a výsledek přetavit v něco originálního, a navíc veskrze současného. V druhé části ukáže v New Yorku usazený japonský trumpetista Takuya Kuroda, proč je země vycházejícího slunce označována jako jazzová velmoc. 26. března přijede do Cabaretu all-stars projekt Trio Grande, v němž se původně spojili kytarista Gilad Hekselman, saxofonista Will Vinson a bubeník Antonio Sánchez, kterého posléze nahradil Nate Wood. 9. dubna zde v české premiéře zahraje americké trio New Jazz Underground, které na svém YouTube kanále úspěšně spojuje virtuozitu s humorem, 18. dubna pak společně americká zpěvačka Gretchen Parlato a beninský kytarista a zpěvák Lionel Loueke s repertoárem, v němž se snoubí klasický pop a jazz s latinou, R&B a afrobeatem. Club Life pak uzavře 21. dubna americký klavírista a klávesista Julian “J3PO” Pollack se svým triem, který fúzuje elektroniku, syntezátory, samply a lo-fi beaty.

Oslavy mezinárodního dne jazzu 30. dubna obstarají v CED - Huse na provázku americký pianista Emmet Cohen Trio a Kravchenko Clees Duo ukrajinské zpěvačky Kateryny Kravchenko a lucemburského vibrafonisty Arthura Cleese. JazzFestBrno dětem proběhne 19. května v CVČ Lužánky a tradiční Slavnosti synkop 2. června opět v CED - Huse na provázku. Podrobný program a vstupenky jsou v prodeji na jazzfestbrno.cz.

Foto: Ingimage