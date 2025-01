JazzFestBrno zahájí na Flédě hypnotičtí Mammal Hands

Brno, 27. ledna 2025 – Koncert hypnotického britského tria Mammal Hands spojujícího jazz a elektroniku zahájí 1. února v klubu Fléda dvacátý čtvrtý ročník festivalu JazzFestBrno. Nově do programu přibyly květnové koncerty klavíristky Nikol Bókové s triem, kontrabasistky Kláry Pudlákové s formací MAOMAH a kytaristy Davida Dorůžky, který s Piotr Wyleżoł Quartetem pokřtí nové společné album nazvané When the Child Was a Child.

Celkově tak festival nabídne od začátku února do května třináct koncertů velkých světových jazzových hvězd i vystoupení s klubovou atmosférou z řady Club Life ve stylovém prostředí Cabaretu des Péchés. Do Brna přijede držitelka pěti Grammy, zpěvačka Dianne Reeves, jedna z nejrespektovanějších osobností orchestrálního jazzu, držitelka devíti Grammy Maria Schneider s big bandem Oslo Jazz Ensemble, hvězdy jazzového piana a držitelé Grammy Kris Davis a Sullivan Fortner, italský virtuózní kytarista Matteo Mancuso spojující jazz, rock a funk i kultovní osobnost současné jazzové scény, americký saxofonista Kamasi Washington.

Jeden z padesáti největších bubeníků všech dob Jojo Mayer přiveze unikátní projekt ME/MACHINE – improvizační duet mezi strojem a člověkem. Nebudou chybět také izraelský inovátor jazzového kontrabasu Adam Ben Ezra, kytarista a přes třicet let Stingův tvůrčí souputník Dominic Miller nebo brilantní kontrabasista Joe Sanders a avantgardní saxofonista James Brandon Lewis se svými formacemi. Na Mezinárodní den jazzu 30. dubna oslaví 85. narozeniny kytarista Milan Kašuba, který patří k nejstarším stále aktivním českým muzikantům a legendám brněnské jazzové scény. Přesný program, více informací a předprodej vstupenek najdou fanoušci na jazzfestbrno.cz.

„Festivalová dramaturgie je zrcadlem současného stavu jazzového žánru. Tak jak žánry pro nastupující generace ztrácejí na významu, mění se i náš line-up,“ vysvětluje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka a dodává: „Důležitým měřítkem pro výběr kapel je kreativita, schopnost improvizovat a tudíž vytvořit novou hudbu přímo na pódiu. Tím se jazz a jím ovlivněná hudba vždy vyznačoval a povyšoval tím zážitek z živé hudby na jinou úroveň. Právě pro takové zážitky lidé na náš festival chodí.”

Trio britských hudebníků Mammal Hands přijede 1. února do klubu Fléda v roli jednoho z nejprogresivnějších souborů letošního ročníku. Od vzniku si získali reputaci pro svou unikátní směs jazzu a elektroniky i intenzivní hypnotická živá vystoupení. „Inspirují se jazzem, soudobou hudbou, elektronikou i minimalismem, ale z těchto vlivů vytvořili svůj vlastní nenapodobitelný styl,” líčí Spilka.

Návštěvníci festivalu znají pianistu a držitele Grammy Sullivana Fortnera z roku 2022, kdy doslova telepaticky doprovázel americkou zpěvačku Cécile McLorin Salvant. 18. února do Cabaretu des Péchés tentokrát přijede Sullivan Fortner ve formátu tria. „Ukáže s ním obrovskou přednost, kterou už známe z jeho minulého vystoupení v Brně: dokonalou hráčskou empatii a stoprocentní napojení na své partnery na pódiu,” doplňuje Spilka.

V orchestrálním jazzu je jen málo tak široce respektovaných osobností jako je americká dirigentka a skladatelka Maria Schneider, držitelka devíti Grammy a sedmnácti nominací. Jejím velkým učitelem byl legendární inovátor bigbandového zvuku Gil Evans, se kterým spolupracovala na turné se Stingem a na hudbě k filmu Barva peněz. 6. března v Cabaretu des Péchés uvede Maria Schneider s norským orchestrem Oslo Jazz Ensemble především skladby z alba Data Lords, za které získala hned dvě Grammy a nominaci na prestižní Pulitzerovu cenu.

Italský virtuózní kytarista Matteo Mancuso, který fúzuje jazz, rock a funk, zahraje 13. března v Sono Centru. Pro Mancusa je charakteristická mistrovská hra prsty bez trsátka, připomínající techniku mistrů klasické kytary nebo flamenca. Za své umění sklízí chválu od mnoha starších osobností tohoto nástroje. „Jeho improvizační schopnosti jsou o světelné roky před námi ostatními,“ nešetří chválou Al Di Meola. „Byl jsem zcela ohromen, když jsem slyšel Mattea. Vývoj kytary je v rukou lidí, jako je on,“ líčí Steve Vai. A Joe Bonamassa dodává: „Nikdy jsem nic takového neviděl, připadá mi, že vynalezl nový nástroj!“

V neděli 16. března se v Sono Centru představí zpěvačka Dianne Reeves, která se do Brna vrací po šesti letech od svého triumfálního koncertu v Janáčkově divadle. Díky své virtuositě, improvizačním dovednostem a stylovosti obdržela charismatická Reeves jako vůbec první umělkyně v historii cenu Grammy za nejlepší pěvecký výkon za tři po sobě jdoucí nahrávky v kategorii jazzu a R´n´B. „Posluchači i kritika Dianne Reeves milují, umí totiž v posluchačsky velmi přístupném balení nabídnout nefalšovanou uměleckou kvalitu,” dodává Spilka.

18. března v Sono Centru vystoupí na svém jediném tuzemském koncertě v roce 2025 jedna z nejkultovnějších osobností současné jazzové scény americký saxofonista Kamasi Washington. Do Brna přijede tento hudebník v rámci turné k loňskému albu Fearless Movement. „Kamasi Washington běžně hrává nejen na jazzových festivalech, ale i na obřích letních akcích jako Primavera Sound, Glastonbury nebo Coachella. Spolupracuje pravidelně s rappery Snoop Doggem, Kendrickem Lamarem nebo producentem Flying Lotus. Takže jsme rádi, že se nám ho podařilo dostat i do komorního prostředí Sona,” zdůrazňuje Spilka.

19. března do Divadla Husa na provázku přijede Jojo Mayer, jeden z padesáti největších bubeníků všech dob, jak ho označil žebříček nejrespektovanějšího oborového časopisu Modern Drummer. Mayer vytvořil vlastní hráčskou techniku, jež spojuje jazz, drum and bass a jungle. „Do Brna přiveze projekt ME/MACHINE – improvizační duet mezi strojem imitujícím lidské chování a člověkem imitujícím chování stroje,” popisuje Spilka.

Izraelský inovátor jazzového kontrabasu Adam Ben Ezra na konci roku 2024 vydal nové album Heavy Drops, které slibuje nově definovat vztah kontrabasu a bicích. Materiál z něj pak zazní 8. dubna v Cabaretu des Péchés. „Ben Ezrovi se podařilo vyvinout osobitý styl hry, kdy mu kontrabas zároveň slouží i jako perkusivní instrument, nebojí se ani využívání elektronických efektů a v reálném čase nahrávaných smyček,” říká Spilka.

Hned dvakrát 15. dubna v Cabaretu des Péchés zahraje na dvě ceny Grammy nominovaný kytarista Dominic Miller, kterého poutá více než třicetileté tvůrčí partnerství se Stingem. „Od roku 1991 se podílel na každé jeho desce nejen jako kytarista, ale i jako skladatel, dokonce autor či spoluautor několika hitů. Bez Millerovy nezaměnitelné kytary se specificky modulovaným zvukem si Stingovy nahrávky ani koncerty nelze představit,” líčí Spilka. Miller ale pracoval i s dalšími hudebníky a kapelami - od The Chieftains po Level 42, od Phila Collinse po Youssou N'Doura, od Chrise Bottiho po Tinu Turner.

28. dubna na fanoušky v Cabaretu des Péchés čeká rovnou dvojkoncert. Brilantní kontrabasista Joe Sanders přiveze autorskou hudbu v kvartetním obsazení. I při svém relativním mládí Joe vystupoval po boku největších osobností jazzu jako Dave Brubeck, Terence Blanchard, Ron Carter, Roy Hargrove, John Clayton, Herbie Hancock, Charles Lloyd nebo Wayne Shorter. Druhou část večera obstará saxofonista James Brandon Lewis s triem, kterého vychválila sama saxofonová legenda Sonny Rollins: „Když tě poslouchám, poslouchám Buddhu, poslouchám Konfucia... poslouchám hlubší smysl života. Udržuješ svět v rovnováze.“ James Brandon Lewis vychází z hlubokých spirituálních gospelových kořenů, od kterých se nikdy nebál vydat do freejazzových, funkových nebo hiphopových vod. Jeho velmi energické jazzové trio má navíc nekonvenční obsazení saxofon – elektrické violoncello – bicí.

Na Mezinárodní den jazzu 30. dubna oslaví v Cabaretu des Péchés 85. narozeniny kytarista Milan Kašuba, který patří k nejstarším stále aktivním českým muzikantům a brněnská jazzová scéna je bez něj nepředstavitelná. „Večer bude oslavou jiskřivého talentu a nezlomné píle, ctností, které jsou pro generaci, jež vstoupila na scénu v šedesátých letech, příznačné. Doprovod Milanu Kašubovi vedle dlouholetého generačního souputníka a uznávaného basisty Petra Kořínka zajistí výkvět mladších jazzmanů: zpěvačka Geraldine Schnyder, saxofonista Radek Zapadlo, multiinstrumentalista Jiří Slavík, kontrabasista Peter Korman a bubeník Martin Kleibl,” dodává Spilka.

Třiačtyřicetiletá Kanaďanka Kris Davis, která vystoupí se svým triem 12. května v Cabaretu des Péchés, patří ve své generaci k nejzářivějším hvězdám jazzového piana. Díky svým avantgardním tendencím patří do muzikantského okruhu Johna Zorna. V Brně představí zatím poslední album Run The Gauntlet, které natočila v hvězdném triu s basistou Robertem Hurstem (Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Diana Krall) a bubeníkem Jonathanem Blakem (Randy Brecker, Chris Potter, Donny McCaslin). „Tato all star trojice také ozdobí koncert v rámci JazzFestBrno,” líčí umělecký ředitel.

První polovinu letošního ročníku pak uzavřou v Cabaretu des Péchés koncerty dvou tuzemských hvězd současného jazzu: 14. května přiveze do Brna své trio klavíristka a skladatelka Nikol Bóková. „Nikol patří mezi nejsledovanější a nejúspěšnější tvůrkyně mladé generace. Jen v loňském roce koncertovala mimo jiné v Japonsku, Rakousku, Německu, Spojeném království či Itálii,” zdůrazňuje Spilka. Před triem vystoupí kontrabasistka Klára Pudláková a její formace MAOMAH. 21. května pokřtí své nové, téměř čistě akustické, album nazvané When the Child Was a Child (Bivak Records) kytarista a skladatel David Dorůžka s polskými spoluhráči Piotrem Wyleżołem, Michałem Barańskim a Michałem Miśkiewiczem. Před nimi zahraje skupina Helicopets mladého polského kytaristy a skladatele Adama Barana.

Zdroj a foto: JazzFestBrno