Členové Snarky Puppy Bill Laurance a Michael League zahrají v Brně

Brno, 12. února 2024 – Mezinárodní hudební festival JazzFestBrno připravil letos pro fanoušky své i legendární americké kapely Snarky Puppy hned dvojí výjimečný zážitek. Již 17. února totiž přijedou do brněnského Besedního domu v české premiéře se svým společným akustickým projektem dva přední členové této formace – zakladatel, kapelník, multiinstrumentalista a také držitel Grammy Michael League a virtuózní klavírista Bill Laurance. Michael League se pak do Brna vrátí 1. května včele své početné „domácí” skupiny, která zde na jediném letošním tuzemském koncertě oslaví dvacet let od založení.

Snarky Puppy, které založil Michael League před dvaceti lety, se postupem času vypracovali na legendu v oblasti fúze žánrů – od jazzu přes rock až po rozličné odstíny world music. Po Leagueově boku téměř od začátku sedí u kláves Bill Laurance. Oba hudebníci, kteří jsou velmi blízcí kamarádi již od vysokoškolských dob a spolupracovali spolu například i na Lauranceových sólových albech, se ale navíc loni spojili v plně akustickém projektu, jehož album Where You Wish You Were se stalo jednou z významných událostí roku 2023.

„Oba se zde obrátili k intimní hudební komunikaci a k akustickým nástrojům – Laurance ke klavíru a League k akustické base, kytaře a bezpražcové arabské loutně oud,” říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. „Stejné obsazení oba hudebníci využijí i při koncertě v akusticky dokonalém prostředí brněnského Besedního domu. Že půjde o zásadní hudební událost začátku roku 2024 je předem jisté,” láká Spilka.

Festival JazzFestBrno, který zahájil na konci ledna jihoafrický klavírista Nduduzo Makhathini, nabízí do 2. června celkem osmnáct koncertů. Již 15. února v Sono Centru vystoupí například virtuózní banjista a držitel aktuálně již sedmnácti cen Grammy Béla Fleck, dále zpěvačky a čerstvé držitelky Grammy Američanka Samara Joy a Islanďanka Laufey nebo Stingův dvorní trumpetista Chris Botti. Diváky do atmosféry newyorských klubů přenese nová klubová řada Club Life, v rámci níž v stylovém prostředí Cabaretu des Péchés a dalších menších prostorách zahrají například New Jazz Underground, Gretchen Parlato & Lionel Loueke, Julian "J3PO" Pollack Trio, Keyon Harrold, Lakecia Benjamin, Takuya Kuroda či Trio Grande. Festival nabídne také tradiční Slavnosti synkop, koncert studentů katedry jazzu JAMU nebo oslavu mezinárodního dne jazzu.

Foto: Ingimage