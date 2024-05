Podzimní JazzFestBrno ozdobí Al Di Meola, Kamasi Washington i Jiří Slavík

Brno, 17. května 2024 – Již tradičně se mezinárodní hudební festival JazzFestBrno, jehož jarní část pomalu končí, nezastaví ani na podzim. Do Brna přijedou taková hvězdná jména jako jeden z největších jazzrockových kytaristů všech dob Al Di Meola nebo již oznámený kultovní americký saxofonista Kamasi Washington. Skladatel a multiinstrumentalista Jiří Slavík s devítičlenným souborem Polka-boys představí v rámci projektu Polkatime radikální úpravy polky, které sahají až do ragtime a vrací do této české národní skladby taneční odvázanost a humor.

Na podzim bude také pokračovat klubová řada Club Life v prostředí Cabaretu des Péchés. Tentokrát se zpěvákem a „jazzovým hudebníkem pro hip hopovou generaci” José Jamesem a s dvojkoncertem předních formací domácího jazzu - Robert Balzar Trio a Matej Benko Quintet. Vstupenky jsou již v prodeji na webu jazzfestbrno.cz, kde také zájemci najdou více informací.

„Naše podzimní jazzová sezona je jako deštník, pod který se zároveň schová kapela Polka-boys s parafrázemi na Bedřicha Smetanu, R´n´B zpěvák José James nebo kryptorocker Al Di Meola. Všechny spojuje radost z tvoření a prožívání hudby v reálném čase, což je doufám nejen pro mě to nejsilnější, co jazz lidem přináší,” láká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Podzimní část festivalu JazzFestBrno zahájí 17. září v Sono centru jeden z největších jazzových kytaristů všech dob Al Di Meola. „Hráč s udivující technikou, ale také průkopník jazzových fúzí s rockem a flamencem. Na koncertu v Brně bude hlavně vzpomínat na tu část své kariéry, kdy byla jeho doménou hra na elektrickou kytaru,” přibližuje Spilka. Al Di Meola je ale významný také skladatelským stylem, ve kterém se mu podařilo spojit jazzovou podstatu s hudebními prvky Středomoří a Latinské Ameriky a vytvořit tak naprosto svébytný hudební jazyk. „V tomto smyslu vykonal v kytarovém jazzu podobné dílo jako Carlos Santana v kytarovém rocku. Není náhoda, že oba kolegové v roce 1980 absolvovali společné turné,” doplňuje Spilka. Po většinu své kariéry patří Al Di Meola k velmi produktivním a aktivním hudebníkům, jen jeho sólových alb je kolem tří desítek. Velmi podstatné a populární jsou také nahrávky, ve kterých Di Meola hraje s dalšími kolegy - například s Johnem McLaughlinem nebo Pacem de Lucíou.

13. října se Husou na provázku rozezní polka. Ale ne tak, jak ji posluchači normálně znají, ale v radikálních úpravách Jiřího Slavíka a jeho Polka-boys. „V některých skladbách českých velikánů, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo Leoše Janáčka, ale i mnoha světových autorů, se polka změnila natolik, že se z ní úplně vytratil její původní účel – tanec,“ uvádí Jiří Slavík důvody, proč se s Polka-boys rozhodl polce vrátit s humorem a nadsázkou její taneční charakter a přímočarou odvázanost. Slavík svůj projekt dále vysvětluje: „Z polek slavných českých skladatelů jsem si vypůjčil témata, která však přetvářím, dekoruji a jak káže tradice jazzového muzikantství, improvizuji na ně.“ K výsledku tomuto skladateli, kontrabasistovi a v tomto případě i akordeonistovi přispějí velká jména naší jazzové, ale i klasické scény.

Americký zpěvák, kytarista, skladatel a producent José James, který vystoupí 20. října v klubovém prostředí Cabaretu des Péchés, stírá hranice mezi tradičním a moderním jazzem, hip hopem, soulem, funkem, popem a rockem. „José James je skutečně maximálně žánrově rozkročený umělec. O jeho záběru svědčí i hudební odkaz předchůdců, respektive předchůdkyň, které považuje za mimořádně inspirativní a rád se jejich hudbou zabývá,” uvádí Spilka. Jeho zatím poslední, loňské album On & On, je například poklonou skladatelce a zpěvačce Erykah Badu. „Pro mou generaci byla Erykah Badu jedním z nejinovativnějších a nejpronikavějších skladatelů. Její práce se ukázala jako průlomová v sociálním, hudebním a uměleckém smyslu,“ říká José James.

22. října bude bude Cabaret des Péchés patřit dvěma stálicím domácí jazzové scény - formacím Robert Balzar Trio a Matej Benko Quintet. Kontrabasista a baskytarista Robert Balzar se na české hudební scéně pohybuje už od druhé poloviny osmdesátých let. Robert Balzar Trio založil v roce 1996, koncertoval s ním po celém světě a natočil devět alb. Většinu repertoáru tria tvoří vlastní skladby nebo úpravy nejen jazzových standardů. Současnými členy Robert Balzar Tria jsou vedle kapelníka pianista Vít Křišťan a bubeník Kamil Slezák. Záběr klavíristy a skladatele Mateje Benka, nyní čtyřiačtyřicetiletého hudebníka původem ze Slovenska a dlouhodobě usazeného v Praze, je mimořádně široký zdaleka nejen v oblasti jazzu. I ve svém kvintetu soustředil hudebníky, kteří rádi překračují hranice, v základu ale patří k domácí jazzové špičce.

První oznámeným jménem podzimní části festivalu je jedna z nejkultovnějších osobností současné jazzové scény, americký saxofonista Kamasi Washington, který 5. listopadu v Sono Centru na svém jediném letošním tuzemském koncertě představí nové album Fearless Movement.

Foto: Ingimage