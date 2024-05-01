JazzFestBrno přiveze legendu saxofonu Charlese Lloyda i Johna Medeskiho do vily Tugendhat
Brno, 6. října 2025 – Jak předejít podzimním splínům? Být v Brně a chodit na prvotřídní jazz! 5. října v Cabaretu des Péchés startuje vystoupením harfistky Brandee Younger s triem podzimní část festivalu JazzFestBrno. Jako hlavní hvězda se představí 10. listopadu v Sono Centru 87letý saxofonista, multiinstrumentalista a skladatel Charles Lloyd, jedna z největších stále aktivních jazzových legend.
V Brně navíc vystoupí se sestavou muzikantů, z nichž každý je sám o sobě pojmem v hudebním světě a dokáže plnit prestižní hudební sály－klavírista Jason Moran, kontrabasista Larry Grenadier a bubeník Eric Harland. Nově oznámenou programovou posilou je pianista a klávesák John Medeski, jedna z nejvlivnějších postav na pomezí moderního jazzu, funku a avantgardní hudby, který letošní JazzFestBrno uzavře sólově 8. prosince na dvou koncertech ve vile Tugendhat.
Podzimní část festivalu JazzFestBrno nabídne třináct koncertů. Zahraje například jeden z nejvlivnějších bubeníků současnosti Nate Smith. Chybět nebude ani kultovní baskytarista, spolupracovník Milese Davise, Michaela Jacksona, Herbieho Hancocka a Erica Claptona, držitel dvou Grammy a 16 nominací Marcus Miller nebo jeden z největších jazzových talentů ve Velké Británii, zpěvák, pianista a skladatel Ashley Henry.
Z českých jmen se představí český all stars ansámbl Muff, Stay In Tune neboli Jiří Levíček, Luan Gonçalves a Jakub Tengler, v New Yorku etablovaný varhaník Ondřej Pivec se svým jazz-funk-soul-gospel-hiphopovým projektem Greatest Hits 4000, Marie Puttnerová, majitelka jednoho z nejkrásnějších hlasů české hudební scény a hudební legenda Jiří Stivín. Program i vstupenky v prodeji najdou zájemci na jazzfestbrno.cz.
Charles Lloyd pokryl ve své kariéře vlastně celé jazzové dějiny od první poloviny padesátých let, kdy vstoupil na profesionální scénu. Repertoár jeho brněnského koncertu čerpá především z alba The Sky Will Still Be There Tomorrow, které vydal loni v březnu v all star kapele s pianistou Jasonem Moranem, basistou Larrym Grenadierem a bubeníkem Brianem Bladem. „Uznávaný kritik John Fordham z deníku The Guardian ohodnotil album pěti hvězdičkami, což je ta nejlepší pozvánka na Lloydův brněnský koncert. Už proto, že v téměř identické sestavě se objeví také letos v Brně, jen Briana Bladea za bicími nahradí neméně skvělý Eric Harland,” láká umělecký ředitel Vilém Spilka.
„John Medeski se cítí stejně pohodlně za klavírem Steinway, varhanami Hammond, pianem Wurlitzer nebo jakýmkoliv jiným vintage klávesovým nástrojem,” zdůrazňuje Spilka. Medeski je velmi vyhledávaným improvizátorem, kreativním skladatelem a vůdčím duchem mnoha ojedinělých projektů. Stal se jednou z nejvlivnějších postav na pomezí moderního jazzu, funku a avantgardní hudby. „Jeho jméno je neodmyslitelně spojené s legendárním triem Medeski Martin & Wood, se kterým definoval unikátní zvuk a přitáhl k instrumentální hudbě celou novou generaci posluchačů,” doplňuje Spilka. Při sólových koncertech odhaluje své klasické kořeny a improvizační mistrovství. Nechává vyniknout cit pro melodii, jemnou melancholii i schopnost propojit hudbu s prostorem, ve kterém zní. „Proto lze očekávat, že Medeskiho koncert ve Vile Tugendhat bude i v tomto smyslu patřit mezi největší události sezony,” uzavírá Spilka.
Na podzim bude také pokračovat klubová řada Club Life, která nabídne ve stylovém prostředí Cabaretu des Péchés výjimečné hudební zážitky „na dosah ruky”. Vedle Brandee Younger zazpívá živě své nové album Fly Michael Mayo, vokalista a skladatel z Los Angeles tvořící na pomezí jazzu, gospelu, rhythm and blues a soulu. Svůj nezaměnitelný stylový mix představí Makaya McCraven, americký bubeník spojující současný jazz s hip hopem. Společně vystoupí virtuózní americký klavírista Taylor Eigsti se zpěvačkou Beccou Stevens, kteří spolu natočili dvě alba oceněná Grammy. Večer v Kabinetu Múz propojí již zmíněný český all stars ansámbl Muff s energickými islandskými ADHD.
Foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31