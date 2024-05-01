JazzFestBrno přidává koncerty Jiřího Stivína, Ondřeje Pivce i Marie Puttnerové
Brno, 25. srpna 2025 – Hlavní zahraniční hvězdy Charles Lloyd, Marcus Miller nebo Nate Smith jsou již známy... ale nyní festival JazzFestBrno přidává do své podzimní části další přední jména nejen české jazzové scény. 6. října v rámci řady Club Life v Cabaretu des Péchés pokřtí formace Stay In Tune, neboli Jiří Levíček, Luan Gonçalves a Jakub Tengler, album Happily Ragged, které vychází na labelu Bivak Records. V druhé části tohoto večera se do Brna vrátí newyorský varhaník Ondřej Pivec se svým jazz-funk-soul-gospel-hiphopovým projektem Greatest Hits 4000.
Večer 24. listopadu se na stejném místě představí Marie Puttnerová, majitelka jednoho z nejkrásnějších hlasů české hudební scény. Po ní uvidí diváci virtuózního amerického klavíristu Taylora Eigsti se zpěvačkou Beccou Stevens, kteří spolu natočili dvě alba oceněná Grammy. 25. listopadu v CED Divadle Husa na provázku ukáže hudební legenda Jiří Stivín, že je mistrovským hráčem na flétny a všechny možné i nemožné nástroje. K dalším již potvrzeným podzimním jménům patří Brandee Younger se svým triem, Michael Mayo, Makaya McCraven, Ashley Henry, all stars ansámbl Muff nebo islandští ADHD. Program celého festivalu i vstupenky v prodeji najdou zájemci na jazzfestbrno.cz.
„Těší mě, že se nám dlouhodobě daří stavět program z umělců všech generací. Vedle legend kalibru Marcuse Millera nebo Charlese Lloyda tak v programu můžete najít progresivní mladé umělce jako jsou Ashley Henry nebo Michael Mayo i hudebníky střední generace na vrcholu tvůrčích sil – Natea Smithe, Makayu McCravena nebo Taylora Eigsti. Velkorysý prostor dostanou na podzim domácí kapely, zahrají nestárnoucí Jiří Stivín, špičkoví instrumentalisté Ondřej Pivec, Jiří Levíček, kapela Muff i nadžánrová písničkářka s andělským hlasem Marie Puttnerová,” říká na úvod umělecký ředitel Vilém Spilka.
6. říjen bude patřit dvojkoncertu kapely Stay In Tune a projektu Ondřeje Pivce Greatest Hits 4000. Virtuózní pianista Jiří Levíček, basista Luan Gonçalves a bubeník Jakub Tengler se po covidu dali dohromady jako další podoba formace Jiří Levíček Trio. „Jejich muzikantské napojení se však ukázalo tak silné, že se rozhodli pro společný název Stay In Tune. Trio logicky navazuje na Levíčkův stejnojmenný program spojující autorské skladby s originálními úpravami standardů,” zdůrazňuje Spilka. Projekt newyorského varhaníka Ondřeje Pivce Greatest Hits 4000 vlastně vznikl díky festivalu JazzFestBrno. Kvůli covidu místo pokračování turné s Gregorym Porterem nebo hraní s kapelou Kennedy Administration uvízl Ondřej Pivec v roce 2020 na dlouho v rodné zemi. „Ozývali se promotéři, ať udělám koncert. Ale neměl jsem nic jiného než Organic Quartet. Chtěl jsem najít zvuk, který by reflektoval moje zkušenosti z USA. Když přišla nabídka hraní od festivalu JazzFestBrno, řekl jsem si, že je to přesně ten důvod, proč dát dohromady nový projekt,“ vzpomíná Ondřej. Sestava vynikajících muzikantů vykrystalizovala snadno - baskytarista Jan Jakubec, klávesista Jan Steinsdörfer a bubeník Filip Ernst patří nejen podle mínění kapelníka mezi to nejlepší, co zdejší hudebnická scéna nabízí. Úspěšnou premiéru zachytil záznam vydaný na albu Greatest Hits 4000 na labelu Bivak Records v roce 2023.
Zpěvačka Marie Puttnerová, která vystoupí v první části večera 24. listopadu, se nejprve stala členkou nadžánrové skupiny Jablkoň. Postupem času s jejím frontmanem Michalem Němcem založila také duo Půljablkoň, Jakub König ji přizval jako hosta do svých projektů Kittchen a Zvíře jménem Podzim, všimli si jí také písničkáři Cermaque, Petr Linhart nebo Mirek Kemel. Sólově pak vydala dvě oceňované desky - Lajla Tov oceněné Andělem a Zelená oblaka, růžové stromy s písněmi Zuzany Navarové. Druhou část večera obstarají Taylor Eigsti Group a Becca Stevens. „Taylor platil už ve čtyřech letech za zázračné dítě. Později koncertoval nebo nahrával s takovými osobnostmi jako například Dave Brubeck, Joshua Redman, Sting, John Mayer, Esperanza Spalding, Chick Corea, Snarky Puppy, McCoy Tyner, Dianne Reeves a další,” vypočítává Spilka. Becca Stevens patří k nejoblíbenějším zpěvačkám na pomezí jazzu, popu, indie rocku a folku. Její neopakovatelný projev okouzlil také písničkářskou legendu Davida Crosbyho, pianistu Brada Mehldaua nebo multiinstrumentalistu Jacoba Colliera. Spolupracovala také s Esperanzou Spalding, Gretchen Parlato, José Jamesem nebo Snarky Puppy, a vydala desítku vlastních autorských alb.
Jiří Stivín je i ve svých osmdesáti dvou letech ztělesněním českého jazzu. „A to i přesto, že po většinu života tuto škatulku překračoval všemožnými směry. Třeba i tím, že kromě hudby je jeho celoživotní vášní fotografie. Obě umělecké polohy se organicky propojí na festivalovém koncertu, kde improvizace Stivínovy kapely budou inspirovat i jeho fotografie promítané na plátně,” říká Spilka. Jiří Stivín do sebe nasával nejrůznější hudební vlivy, od staré hudby přes různé vývojové etapy jazzu a rocku, až po hudbu avantgardní a soudobou vážnou. Na rozdíl od většinou pečlivě koncipovaných studiových projektů, kterým se věnoval v sedmdesátých a osmdesátých letech, tvoří většinu Stivínovy diskografie od deváté dekády koncertní nahrávky. „To proto, že na jeho tvorbě je odjakživa zásadní kromě všudypřítomného nadhledu a virtuozity, také neutuchající záliba v improvizaci. Byly časy, kdy si návštěvník Stivínova koncertu nemohl být zcela jist vůbec ničím. A své pověsti velké koncertní atrakce jistě dostojí i na vystoupení u nás,” uzavírá Spilka.
