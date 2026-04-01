Mezinárodní den jazzu oslaví na JazzFestu Brno New Jazz Underground a nová formace Jaromíra Honzáka.
Brno, 18. dubna 2026 – Poslední duben se po celém světě slaví jako Mezinárodní den jazzu. Svátek vyhlásila v roce 2011 organizace UNESCO, aby zdůraznila sjednocující roli jazzu po celém světě. Jeho ambasadorem je legendární pianista a skladatel Herbie Hancock. V České republice se k oslavě připojuje každý rok mimo jiné mezinárodní hudební festival JazzFestBrno.
Letos zahraje na Den jazzu ve stylovém prostředí Cabaretu des Péchés mladé americké saxofonové trio New Jazz Underground, které se na JazzFestBrno pro velký úspěch vrací takřka na den přesně po dvou letech, a nová kapela na české scéně, flui. Jejím inspirátorem je mnohonásobný držitel ceny Anděl a legenda zdejšího jazzu Jaromír Honzák. Sestavu s ním tvoří kytaristka Kateřina Hošková a trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová.
A pozor – vstup na celý večer je zdarma, pokud si diváci přinesou hudební nástroj na závěrečnou jam session!
Jarní část 25. ročníku JazzFestu Brno je přibližně v polovině. Program festivalu dále nabídne do 21. května dalších sedm koncertů: Marquis Hill – Composers Collective + Lukáš Oravec Quintet feat. Jure Pukl, Shai Maestro Quartet + Glance, GoGo Penguin, Joshua Redman, Oz Noy Trio nebo Toma Skinnera ve Vodojemech. Přesný program i vstupenky jsou v prodeji na www.jazzfestbrno.cz
„Saxofonové trio dvacátníků New Jazz Underground potvrzuje, že jazz čerpající z historie nemusí znít ani vypadat zapařeně. Jejich napojení, schopnost kolektivní improvizace, kompoziční vyspělost, energie i nenucená prezentace dávají zelenou pro vzrušující swingující jazz,“ uvádí dramaturg festivalu Vilém Spilka.
Kapela vznikla v roce 2020 během pandemie covidu-19. Nemožnosti hrát v klubech se nelekla a vrátila se zčásti k muzikantské prapodstatě – hraní na ulicích či v parcích – a zároveň naplno využila soudobých technologických možností.
Inspirátorem kapely flui je Jaromír Honzák, který se dlouhodobě zabývá rozvojem moderního jazzu. Kapelu s ním tvoří kytaristka Kateřina Hošková a trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová.
„Chceme si lehce a bez dumání sáhnout pro hudbu, které je tolik všude kolem nás,“ říká Honzák. „Každým zvukem se pokusit zprůchodnit kanál, kterým k nám proudí.“
Celkově jarní část festivalu JazzFestBrno nabízí od 6. února do 21. května patnáct večerů s dvaceti účinkujícími. V Brně tak letos zazní hvězdy jako Chick Corea, Avishai Cohen nebo saxofonista Branford Marsalis.
Vstupenky na vybrané koncerty jsou v předprodeji na webu festivalu, kde návštěvníci najdou podrobný program a další informace.
Foto: ideogram.ai
