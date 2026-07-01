Mendel festival přilákal tisíce lidí, zaujaly koncerty, Den trusu i obří hrášek
Brno, 20. července 2026 – Brno má za sebou další ročník Mendel festivalu. Týdenní program věnovaný odkazu Gregora Johanna Mendela i letos propojil vědu, vzdělávání, hudbu a program pro celé rodiny. Největší tuzemská akce připomínající zakladatele genetiky přilákala tisíce návštěvníků a vedle odborných přednášek a prohlídek vědeckých pracovišť nabídla také koncerty, včelařskou prohlídku nebo program pro děti.
Mendel festival i letos ukázal, že jméno Gregora Johanna Mendela v Brně nepatří jen do učebnic biologie. Program rozprostřený po celém městě přiblížil návštěvníkům všech generací genetiku, přírodní vědy i současný výzkum. Zájemci si užili pestrou paletu akcí od odbornějších přednášek a komentovaných prohlídek až po odlehčenější popularizační formáty. Pozornost letos budily atrakce jako obří nafukovací hrášek, program věnovaný včelám nebo takzvaný Den trusu , který návštěvníkům přiblížil využití trusu exotických zvířat ze zoologických zahrad.
„Mendel festival nechceme stavět jen jako připomínku významné historické osobnosti. Důležité pro nás je ukázat, že zvídavost, schopnost klást otázky a hledat souvislosti jsou principy, které jsou aktuální i v současném světě. Letošní ročník nám znovu potvrdil, že když se věda podá srozumitelně a otevřeně, dokáže zaujmout děti, rodiče, studenty, ale třeba i ty, kteří by s ní jinak do kontaktu nepřišli,” říká Jakub Carda, ředitel organizace Společně, která Mendel festival pořádá. Zájem veřejnosti potvrzují také konkrétní data o návštěvnosti. Hudební program navštívilo více než 10 tisíc lidí, odborného programu se zúčastnilo 400 návštěvníků a komentované prohlídky přilákaly přes 500 zájemců. Prohlídky Mendelova včelínu absolvovala stovka lidí a dětský program oslovil bezmála 3 000 návštěvníků.
Univerzitní pracoviště se otevřela veřejnosti
Hlavní festivalový den v univerzitním kampusu nabídl desítky stanovišť, science show, přednášky i program pro rodiny s dětmi. Návštěvníci si mohli vyzkoušet interaktivní aktivity včetně lezecké stěny nebo motokár či nahlédnout do odborných pracovišť Masarykovy univerzity jako CEITEC MU, Simulační centrum a Anatomické muzeum Lékařské fakulty MU nebo RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Festival tak navázal na dlouhodobou snahu přibližovat vědu veřejnosti a ukazovat ji jako přirozenou součást moderního města.
„Mendelův příběh krásně ukazuje, že jižní Morava má dlouhou tradici osobností, jejichž nápady dokázaly přesáhnout hranice regionu. Mendel festival na ni navazuje současným způsobem a dětem i dospělým připomíná, že poznání není žádný vzdálený svět, ale něco, co může začít úplně obyčejnou zvídavostí. A právě to je pro kraj, který stojí na univerzitách, výzkumu a inovacích, nesmírně důležité,” uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Obří hrášek putoval městem, festival doplnily koncerty i exkurze
Mimo hlavní sobotní program v Brně-Bohunicích mohli lidé na Mendelův odkaz narazit třeba i ve Vražném, kde se otec genetiky narodil, nebo na Mendlově náměstí – obě tato místa navštívil obří nafukovací balon ve tvaru hrášku. Festival doplnilo také zahájení nové expozice v Mendelově včelínu, zážitková včelařská prohlídka, exkurze v pivovaru Starobrno nebo večerní hudební program. Vystoupili například Kája a Bambuláček, Jana Kirschner, Lake Malawi, Poletíme?, Monkey Business nebo WALKING BAND – Ritmo Factory.
„Mendel festival dobře ukazuje, že kultura v Brně nemusí stát jen na koncertech, výstavách nebo divadle. Součástí kulturního života může být i věda, pokud se ji podaří převést do podoby zážitku, setkávání a programu ve veřejném prostoru. Právě v tom je festival silný, protože nedělá z Mendela jen historickou osobnost, ale současné téma, které do Brna přirozeně patří,” uzavírá náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal.
Foto: archiv organizátorů
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