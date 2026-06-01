Festival UPROSTŘED nabídne 36 akcí pod širým nebem a zdarma
Brno, 22. června 2026 - Multižánrový festival UPROSTŘED zahajuje letní sezónu ve středu 24. června a potrvá do 19. srpna. Festival oživuje veřejný prostor v centru Brna a důraz klade také na setkávání a propojování místních komunit. Nabídne 36 akcí pod otevřeným nebem a zcela zdarma: hudbu, tanec, divadlo i happeningy na mnoha místech v širším centru. Pestrý kulturní koktejl už po desáté namíchají organizátoři TIC BRNO a Kávéeska.
„V letošním roce objevujeme s festivalem mnohá další místa i mimo nejužší centrum. Navštívíme tak park nad Vodojemy Žlutý kopec, Mendlovo náměstí, třídu kapitána Jaroše nebo třeba terasu u UMPRUMu. Vyloženě do hry zapojili různá prostředí performeři projektu Jak se ztratit, jak se patří, který vznikl díky spolupráci s Nadačním fondem Josefů K. při JAMU. Z mapy festivalu se neztratí ale ani Stará radnice – z balkonu Křišťálového sálu zahraje několik svých setů Vinyl nesmí na sluníčko alias DJ Romeo Green,” představila body programu Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. TIC BRNO také letos vyhlásil open call, kterým dal příležitost kreativcům z Brna, aby se na dramaturgii podíleli a mohli tak představit veřejnosti své unikátní projekty.
Zahájení: od úsvitu do setmění
Stejně jako loni, bude festival zahájen v brzkých ranních hodinách v parku na Moravském náměstí. „Tentokrát proběhne zahájení ve společnosti hajného, trampů a lesní zvěře v podání skupiny tanečníků a herců. Ranní taneční a hereckou improvizaci za tónů fujary vystřídá odpolední koncert kapely Poutníci a večer táborák s kytarami a opékáním buřtů,” uvádí Tomáš Pavčík, ředitel Kávéesky, která má zahájení pod taktovkou. „Hned v prvním festivalovém týdnu uvede ve třech termínech nové baletní představení v režii Huga Martineze Garcíi Národní divadlo Brno. Nebude chybět ani Opera UPROSTŘED nebo oblíbené tančírny v Denisových sadech,” dodává Pavčík.
Tak jako první den, je celý festival multižánrový. Pestrý inkluzivní program, propojující tanec, hudební improvizaci či autorské čtení poezie, nabídne v parku nad Vodojemy Orbita Matce Zemi. Brno navštíví v rámci svého turné JugendBrass Leipzig orchestra, amatérský symfonický dechový orchestr z partnerského města Lipsko. Interaktivní hudební workshop a hudebně-výtvarný ateliér pro děti připraví lektorky z Filharmonie Brno a Moravské galerie Brno. Diváci si budou moci zahrát živě gamebook! Ten nabízí nevšední spojení vypravěče, který čte příběh, a kapely, která jej improvizovaně doprovází, zatímco diváci v publiku rozhodují svými hlasy o dalším směřování děje. A v srpnu jsou všichni zváni na propojení dvou výrazných brněnských komunit (folklorní a jazzové) – na večer plný „moravského soulu“ pod názvem Love letter Brnu.
Zakončení: Seznam/te se UPROSTŘED
Festival uzavře 19. srpna od 17:00 na Moravském náměstí akce Seznam/te se UPROSTŘED. Náměstí se promění ve Vesmír plný míst pro setkávání. Program zahrnuje speed-friending (česká skupina 17:00, english friendly 18:45) a slam poetry – mimo jiné vystoupí Držgrešle, mistryně duo slamu 2025. Závěrečný koncert obstará hudebník Jay Delver, jehož hudba spojuje chytlavost 70. let, vibe 80. let a syrovou energii 90. let – přezdívaný brněnský Stevie Wonder a český Harry Styles. Bezplatná registrace bude spuštěna na webu festivalu měsíc před konáním.
TIPY Z PROGRAMU:
- 25. 6. Efemér a Barbora Sára: KUPALO | happening s omezenou kapacitou
- 29. 6., 30. 6., 1. 7. Balet UPROSTŘED: Dar el paso | 29. 6. náměstí Svobody | 30. 6. park na Moravském náměstí | 1. 7. Mendlovo náměstí
- 2. 7. ORBITA Matce Zemi | park na Vodojemech, od 15:00
- 6. 7., 11. 7., 21. 7. Jak se ztratit, jak se patří | spolupráce s Nadačním fondem Josefů K. | 6. 7. Sady osvobození | 11. 7. Římské náměstí | 21. 7. třída kpt. Jaroše
- 15. 7. Vem ukulele do sadu | Denisovy sady, od 18:00
- 28. 7. Gamebook živě: O poklad Jošta Moravského | Jakubské náměstí, od 18:00
- 31. 7. Efemér a Hana Kubešová: Žena s duší lesa | happening s omezenou kapacitou
- 4. 8. Love Letter Brnu | atrium Domu pánů z Kunštátu, od 18:30
Zdroj a foto: TIC BRNO/Andrea Špak
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