Brno podpoří kulturní akce, festivaly i edukaci 105 miliony Kč
Brno, 30. června 2026 - Provoz centra CO.LABS, festivaly Pop Messe, Štetl fest, Serial Killer, dokumentární film o Václavu Havlovi a dalajlámovi, Mezinárodní folklorní festival Brno nebo mapování dějin židovských komunit. To je ochutnávka kulturních projektů, které město Brno v nejbližších letech podpoří téměř 105 miliony korun. Poskytnutí finančních prostředků schválili brněnští zastupitelé.
Makor Mehrin
Dotaci ve výši 685 tisíc korun pro rok 2026 získá Nadační fond MEHRIN na úhradu nákladů souvisejících s projektem Makor Mehrin. „Jde o digitální platformu mapující dějiny židovských komunit na Moravě a ve Slezsku. Propojuje výzkum, digitalizaci a vzdělávání a vytváří veřejně přístupnou databázi historických míst, osobností a událostí. Jejím cílem je zpřístupnit komplexní obraz regionální židovské historie laikům i odborníkům,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Celkové způsobilé náklady na realizaci tohoto počinu jsou 1,1 milionu korun.
CO.LABS
Další dotaci získá nezisková organizace BuranTeatr na provoz kulturního centra CO.LABS v letech 2026 až 2027, a to ve výši 2 miliony korun, tedy 1 milion ročně. O finanční příspěvek zažádala organizace i Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury ČR. Cílem žadatele je, aby CO.LABS nadále fungoval jako otevřená a dostupná kulturní infrastruktura, která napomáhá vzniku nových projektů, mezinárodní spolupráci i profesnímu rozvoji umělců působících v Brně, Jihomoravském kraji i po celém Česku. „Individuální podpora ze strany města by v této situaci měla zásadní význam pro stabilitu centra i pro širší brněnský kulturní ekosystém,“ dodala Markéta Vaňková.
Dotace v kultuře pro roky 2027 až 2029
Město podpoří v letech 2027 až 2029 vícero iniciativ a akcí z oblasti kultury. Z městského rozpočtu na to půjde každý rok bezmála 33 milionů korun. „Dotaci získá například projekt připomínající osobnosti a skupiny, které se postavily proti totalitnímu režimu, mezinárodní festival židovské kultury Štetl fest nebo festivaly Serial Killer, Pop Messe a spousta dalších, které dělají Brno městem pulzující kultury,“ doplnila Markéta Vaňková.
Trůny pozemské a nadzemské
Na projekt s názvem Trůny pozemské a nadzemské získá společnost PLUM PRODUCTION z rozpočtu města na letošní rok dotaci 485 tisíc korun. Jeho realizace se předpokládá v letech 2026 až 2027. Celkové náklady se odhadují na 1,5 milionu korun, z toho ještě o zhruba 250 tisíc korun společnost žádá Jihomoravský kraj.
Cílem je zdokumentovat cestu Václava Havla a 14. dalajlamy k sobě navzdory rozdílnému kulturnímu, historickému a geopolitickému prostředí a ukázat naději. To vše skrze Tibetské deníky 1954 Vladimíra Síse a Josefa Vaniše, archivní rekonstrukce prvního a posledního setkání obou mužů v Praze a výpovědi mnoha významných respondentů a odborníků včetně natáčení se samotným dalajlamou v Dharamsale. Výsledkem bude dokumentární film ve spolupráci s Českou televizí.
Mezinárodní folklorní festival Brno
Sdružení přátel folkloru v Brně obdrží víceletou dotaci na roky 2027 až 2028 na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Brno, a to v celkové výši 2,2 milionu korun. V předchozích letech akci město podporovalo částkou 1,1 milionu korun ročně. Od Jihomoravského kraje spolek požaduje dotaci 250 tisíc korun ročně. Festival má za sebou více než 35 ročníků a sdružení, které jej pořádá, je součástí Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Akce se každoročně účastní 5 až 7 skupin ze zahraničí a okolo 20 z Česka. K vidění a poslechu budou pódiová vystoupení nebo průvod krojovaných. V plánu je i setkání lidových hudebníků. Čtyřdenní akce se koná zpravidla na konci letních prázdnin.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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