Mendel festival propojí vědu, vzdělávání a zábavu pro celé rodiny
Brno, 28. června 2026 - Mendel festival se letos v Brně uskuteční od 12. do 19. července a znovu propojí vědu, vzdělávání, zábavu i hudbu. Největší tuzemská akce připomínající odkaz Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky, vyvrcholí v sobotu 18. července hlavním festivalovým dnem v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Vstup na celý festival i doprovodný program je zdarma.
Hlavní festivalový den je určený široké veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na desítky interaktivních stanovišť, vědecké experimenty, odborné přednášky, komentované prohlídky pracovišť Masarykovy univerzity i science show pro děti. Hudební část programu nabídne vystoupení pro děti i dospělé – zahrají Kája a Bambuláček, Jana Kirschner, Lake Malawi, Poletíme?, Monkey Business a WALKING BAND – Ritmo Factory.
„Mendel festival dlouhodobě stavíme tak, aby si na své přišli děti, rodiče, fanoušci hudby i lidé, kteří se chtějí dozvědět něco nového ze světa vědy. Univerzitní kampus v Bohunicích nám dává skvělé zázemí pro program, který je hravý, srozumitelný a zároveň odborný. I letos chceme ukázat, že Mendelův odkaz není jen minulostí, ale živým tématem, které se dotýká současné vědy i běžného života,“ říká Jakub Carda, ředitel organizace Společně, která festival pořádá.
Rodinný program s hrami a experimenty doplní nové interaktivní atrakce včetně lezecké stěny, motokár a dalších zážitkových stanovišť. Festival zároveň nabídne pohled do odborných pracovišť Masarykovy univerzity, konkrétně do CEITEC MU, Simulačního centra a Anatomického muzea Lékařské fakulty MU a nově také na pracoviště RECETOX Přírodovědecké fakulty MU.
„Gregor Johann Mendel je s Brnem i Masarykovou univerzitou pevně spjatý nejen historicky, ale především hodnotově. Jeho odkaz připomíná význam zvídavosti, trpělivosti a odvahy klást si nové otázky. Právě to jsou principy, na kterých stojí současná věda i vzdělávání. Jsme rádi, že univerzitní kampus je místem, kde se s nimi veřejnost setká otevřenou, srozumitelnou a atraktivní formou,“ dodává Petr Suchý, prorektor Masarykovy univerzity pro internacionalizaci a vnější vztahy.
Přednášky se zaměří na klima, genetiku i překvapivé využití trusu
Odborné přednášky letos propojí téma klimatické změny s dalšími oblastmi současné vědy. Návštěvníci se dozvědí také něco o zpracování takzvaného zoo-uhlí, fungování borelií, poodhalí tajemství rysa ostrovida a medvědů na Slovensku nebo zjistí, jakou úlohu hraje umělá inteligence nejen v genetice. Závěr odborného programu bude patřit známým odborníkům Janu Konvalinkovi a Petru Smejkalovi, kteří shrnou aktuální výzvy vědy ve světě.
Novinkou letošního ročníku je Den trusu[1]. Ten návštěvníkům přiblíží využití trusu exotických zvířat ze zoologických zahrad formou interaktivních aktivit, od kvízu přes poznávání trusu a mikroskopování až po klimatickou stezku.
Doprovodný program festivalu odstartuje v neděli 12. července v rodné obci Gregora Johanna Mendela Vražné, a to akcí Cesta hrášku. Originální nafukovací balon ve tvaru hrášku se vydá po místech spojených s Mendelovým odkazem a postupně zavítá na Mendlovo náměstí i do Univerzitního kampusu Bohunice. Ve čtvrtek 16. července se v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity uskuteční zahájení nové expozice v Mendelově včelínu, kde bude hosty čekat také zážitková včelařská prohlídka, a pátek 17. července bude patřit Starobrnu s komentovanými prohlídkami pivovaru, večerním hudebním programem a speciálním festivalovým menu.
„Mendel festival patří k akcím, které výrazně posilují obraz Brna jako města vědy, vzdělávání a kultury. Připomíná osobnost světového významu, jež je s naším městem neoddělitelně spojená, a zároveň nabízí program, který je otevřený rodinám, studentům i široké veřejnosti. Jsem ráda, že se v Brně k Mendelovu odkazu pravidelně vracíme,“ uvádí Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
Všechny akce Mendel festivalu 2026 jsou pro návštěvníky zdarma díky podpoře partnerů a institucí, které se podílejí na udržování odkazu Gregora Johanna Mendela a popularizaci vědy mezi širokou veřejností.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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