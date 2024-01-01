MENDELU posiluje spolupráci v Gruzii, podporuje farmáře, vinaře i rozvoj regionů
Brno, 19. června 2026 - Mendelova univerzita v Brně dále rozvíjí své dlouhodobé aktivity v Gruzii a otevírá nové možnosti spolupráce s podporou Velvyslanectví České republiky v Tbilisi. Její projekty podporují místní farmáře, vinaře i rozvoj regionálních trhů. Posílení vzájemné spolupráce potvrdilo také nedávné jednání s konzulkou Ani Šaginjanovou, s níž se setkal Ivo Zdráhal z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
Mendelova univerzita působí v Gruzii systematicky již od roku 2019, kdy se zapojila do odborné mise organizované Jihomoravským krajem. Od té doby rozvinula širokou síť partnerství s klíčovými univerzitami a institucemi, mezi které patří například Caucasus University, Telavi State University, Georgian Technical University, Akaki Tsereteli State University či Agrarian University of Georgia. Spolupráce se zaměřuje na prioritní oblasti, jako je vinohradnictví a vinařství, management přírodních zdrojů, zemědělská ekonomika nebo cestovní ruch.
„Univerzita má v Gruzii již velmi solidní základ, a to jak v oblasti projektů, tak i v širších rozvojových iniciativách nebo ekonomické diplomacii. Velvyslanectví ČR v Tbilisi vnímá tyto aktivity jako důležitý prvek posilování česko-gruzínských vztahů a je připraveno podporovat další spolupráci,“ uvedla konzulka Šaginjanová ve své reakci po jednání.
V oblasti rozvojových projektů univerzita realizuje například iniciativu zaměřenou na krátké potravinové dodavatelské řetězce, která přenáší zkušenosti z České republiky, Slovenska a Polska do Gruzie. Tento projekt podporuje místní farmáře, rozvoj regionálních trhů i dostupnost kvalitních potravin. Dalším klíčovým projektem je mezinárodní iniciativa GastroTour, jejímž cílem je modernizace vinařského a gastronomického turismu prostřednictvím inovací, vzdělávání a digitálních nástrojů.
„Zapojení Mendelovy univerzity má významný přesah do ekonomické diplomacie i podpory vzdělávání. Jde nám o to, abychom rozvíjeli aktivity, které zahrnují nejen společné výzkumné projekty, výměnné pobyty studentů a akademiků v rámci programu Erasmus+, ale také odborné poradenství pro praxi či dialog mezi univerzitami a průmyslem,“ dodává Zdráhal.
Univerzita se momentálně podílí na přípravě nových projektů v Gruzii, například vzniku strategického konceptu „Gruzínského salonu vín“, inspirovaného zkušenostmi zemí Visegrádské skupiny. Mendelova univerzita tak potvrzuje svou ambici být aktivním partnerem při rozvoji udržitelných řešení v oblasti vzdělávání, zemědělství i regionálního rozvoje v Gruzii. Díky propojení akademické expertízy, mezinárodních projektů a podpory české diplomacie vzniká silná základna pro dlouhodobou spolupráci, která má potenciál přinášet konkrétní výsledky pro obě země.
Zdroj a foto: MENDELU
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