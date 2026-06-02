Na Mendelově univerzitě vzniklo Centrum kompetencí a spolupráce
Brno, 15. června 2026 - Při Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vzniklo nové oddělení - Centrum kompetencí a spolupráce (CKS). Jeho cílem je systematicky podporovat rozvoj pedagogických i profesních kompetencí zaměstnanců univerzity, vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a přispívat ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti i pracovního prostředí.
Centrum se zaměřuje na podporu akademických i neakademických pracovnic a pracovníků prostřednictvím vzdělávacích kurzů, workshopů, mentoringu, koučinku, hospitací a poradenských aktivit. Současně vytváří platformu pro spolupráci a sdílení dobré praxe napříč univerzitou i mezi vysokými školami na národní i mezinárodní úrovni.
První významnou aktivitou centra byl kurz Základní pedagogické kompetence pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia, který probíhal v průběhu dubna a května 2026. Program zaměřený na moderní vysokoškolskou pedagogiku, plánování výuky, aktivizační metody a hodnocení studujících absolvovalo deset akademických pracovníků a doktorandů z různých součástí univerzity. Kurz kombinoval samostatné studium v online prostředí s prezenčními setkáními zaměřenými na praktický nácvik pedagogických dovedností.
Vedle podpory pedagogických kompetencí realizuje Centrum kompetencí a spolupráce také kurz Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, který probíhá v květnu a červnu 2026. Program je určen pracovníkům a pracovnicím vysokých škol, kteří se věnují vzdělávání zaměstnanců, personálnímu rozvoji nebo koordinaci vzdělávacích aktivit. Účastníci získávají praktické znalosti v oblasti identifikace vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání, kariérového rozvoje zaměstnanců a vyhodnocování efektivity vzdělávacích aktivit. Účastní se jej 12 kolegyň ze 7 českých vysokých škol.
Cílem programu je podporovat rozvoj odborných kapacit, které se podílejí na zkvalitňování vysokoškolské výuky. Program současně reaguje na dlouhodobý důraz Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na systematické zajišťování kvality vzdělávací činnosti.
Centrum kompetencí a spolupráce zároveň připravuje další vzdělávací programy, například nově akreditovaný program Studium pro provázející učitele, který bude určen pedagogickým pracovníkům základních, středních a vyšších odborných škol. Program vzniká jako reakce na legislativní změny v oblasti přípravy budoucích učitelů a na nově ukotvenou roli provázejícího učitele v zákoně o pedagogických pracovnících. Provázející učitelé dnes představují důležitou součást systému pedagogických praxí, protože metodicky vedou studenty učitelství při jejich vstupu do školního prostředí a podílejí se na rozvoji jejich profesních kompetencí. Program se zaměří na rozvoj kompetencí provázejících učitelů, práci s reflexí pedagogické praxe, poskytování zpětné vazby a podporu spolupráce mezi školami a institucemi připravujícími budoucí učitele.
„Kvalitní vzdělávání nevzniká samo od sebe. Vyžaduje systematickou podporu pedagogických kompetencí, prostor pro sdílení zkušeností i vytváření podmínek pro profesní růst zaměstnanců. Centrum kompetencí a spolupráce vzniklo právě proto, aby bylo místem, které propojuje vzdělávání, rozvoj a spolupráci napříč univerzitou. Současně chceme reagovat na aktuální výzvy ve vysokoškolském i regionálním vzdělávání, ať už jde o přípravu budoucích akademických pracovníků, rozvoj specialistů na vzdělávání zaměstnanců nebo podporu provázejících učitelů, jejichž role získává v systému přípravy budoucích učitelů stále větší význam,“ uvedl ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU Petr Adamec.
Dalším připravovaným programem je kurz inženýrské pedagogiky vycházející z mezinárodních standardů organizace IGIP (International Society for Engineering Pedagogy). Jeho cílem bude systematický rozvoj pedagogických, didaktických a reflektivních kompetencí akademických pracovnic a pracovníků vysokých škol a podpora moderních přístupů k vysokoškolské výuce v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.
Vznik Centra kompetencí a spolupráce představuje další krok Mendelovy univerzity v Brně směrem k rozvoji lidského kapitálu, podpoře kvalitní výuky a budování moderního akademického prostředí založeného na spolupráci, profesním růstu a sdílení zkušeností.
Zdroj a foto: MENDELU
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