Senioři v nových kurzech objevují exotické rostliny a drahokamy
Brno, 1. června 2026 - Dva nové semestrální kurzy zaměřené na minerály, půdy a exotické rostliny přibližují seniorům tajemný svět pod povrchem i barevný svět tropů. Tvůrci kurzů zvolili pro prezentaci témat atraktivní formu propojení přednášek a výletů do podzemních štol, muzejních sbírek nebo tropických skleníků. Kurz pod hlavičkou Univerzity třetího věku MENDELU na programu spolupracuje s odborníky z Lesnické a dřevařské fakulty. V rámci lekcí si mohou senioři v laboratořích univerzity zanalyzovat i vlastní vzorky půdy ze zahrady nebo ochutnat netradiční exotické ovoce.
„Vzniku kurzů předcházela pozitivní vzájemná zkušenost z kratších programů, která zároveň ukázala, jak silný potenciál má spolupráce napříč generacemi. Právě setkání seniorů s mladší generací akademiků přináší do vzdělávání nový rozměr – energii, nadšení pro obor i odvahu zkoušet nové formy výuky. Zatímco mnozí posluchači mají vysokoškolské vzdělávání spojené spíše s vyučujícími své generace, tato zkušenost přirozeně otevírá prostor pro mezigenerační dialog, sdílení perspektiv i vzájemnou inspiraci. Ukazuje se, že právě kombinace zkušenosti a životní moudrosti seniorů s odborností, dynamikou a zápalem mladších kolegů vytváří prostředí, které je nejen vzdělávací, ale i hluboce obohacující pro obě strany,“ okomentovala pozadí formování kurzů Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů.
„Formování obsahu nepodléhá akademickým sylabům ani očekáváním z praxe, studenti vás nebudou na konci semestru u zkoušky konfrontovat s tím, že tohle jste přece neprobírali. Je tady velká svoboda tvořit a mluvit o tématech, která vás baví. Zároveň je na posluchačích vidět, že je témata opravdu zajímají, zapojují se, ptají se, těší se do terénu,“ popsal dojmy garant kurzu Od drahokamů k půdě David Juřička.
„Když jsme dostali nabídku vytvořit kurz o exotických rostlinách pro U3V, nejprve jsme vůbec nevěděli, jak k tomu přistoupit. Tropické rostliny jsou obrovské téma, a tak jsme hledali způsob, jak ho podat srozumitelně, zajímavě a zároveň prakticky. Postupně nám ale došlo, že ze svých cest máme obrovské množství příběhů a zkušeností o rostlinách, které lidé běžně znají jen jako pokojovky nebo jako ovoce a koření v obchodě. Málokdo však tuší, jak tyto rostliny skutečně vypadají ve svém přirozeném prostředí a jaké příběhy se k nim vážou,“ prozradila Jana Tulková, garantka kurzu Exotické rostliny – tropické poklady a jejich příběhy.
Kurz se setkal s mimořádným zájmem. Po jeho otevření se během krátké doby přihlásilo více než sto zájemců, přestože kapacita činila pouze padesát míst. To podle lektorů zároveň zvýšilo jejich odpovědnost. Posluchači Univerzity třetího věku jsou podle nich velmi motivovaní, aktivně se zapojují do diskusí, sdílejí vlastní zkušenosti a mají velkou chuť poznávat nové věci. K atraktivitě kurzu bezesporu přispěly také ochutnávky tropického ovoce, kávy, pravého kadidla nebo tropických pálenek. Odborníci MENDELU navíc zaznamenali zájem o podobně vystavené přednášky od kolegů z jiných institucí.
Účastníci kurzů, z nichž každý má deset lekcí, se seznamují s probíranými tématy i mimo posluchárny univerzity. V rámci kurzu Od drahokamů k půdě navštíví nejen mineralogické sbírky nebo staré štoly, ale absolvují také terénní pedologické cvičení, kde se seznámí s životem v půdě a naučí se odebírat vzorky půdy. Následně si budou moci přinést vlastní vzorky, například ze zahrad, které si v laboratoři pod odborným dohledem sami zanalyzují a poté vyhodnotí. V rámci kurzu Exotické rostliny – tropické poklady a jejich příběhy pak kromě ochutnávek mají možnost navštívit tropické skleníky v Brně, Olomouci nebo Praze.
Nové kurzy se setkaly u veřejnosti s pozitivní odezvou a mezi zapsanými posluchači Univerzity třetího věku s velkou mírou spokojenosti s jejich koncepcí: „Opravdu velký zájem o kurzy i rostoucí poptávka po jejich opakování a rozšiřování ukazují, že senioři mají i ve vyšším věku chuť poznávat, porozumět novým souvislostem, překračovat vlastní obzory a zůstávat aktivní součástí společnosti,“ uvedla závěrem Kateřina Pevná.
Zdroj a foto: MENDELU
