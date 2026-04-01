Nový kurz MENDELU vede seniory a seniorky po stopách Leoše Janáčka
Brno, 28. dubna 2026 - Pětitýdenní kurz Mendelovy univerzity v Brně s názvem Za Janáčkem městem i lesem nabízí vhled do života významného hudebního skladatele spjatého s Brnem. Kromě teoretického výkladu čeká účastníky poslech hudby v přírodě a exkurze do míst spojených s Janáčkovým životem. Univerzita třetího věku MENDELU jej zahájila ve středu přednáškou hudebního skladatele Miloše Štědroně.
„Přivést na půdu Mendelovy univerzity v Brně takovou osobnost, jako je profesor Štědroň, je unikátní, a já si velmi vážím toho, že přijal pozvání přednášet právě seniorům. I pro ně je to signál, že nejsou na okraji zájmu, ale že se jim dostává toho nejkvalitnějšího vzdělávání. Tomu odpovídá i inovativní forma, která seniory zaujala,“ sdělila Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na MENDELU.
Nápad vytvořit kurz přišel díky oblibě komentované procházky Školním Lesním podnikem s lesníkem Borkem Nejeschlebem. „Jeho výklad je věnován nejen přírodě, ale vždy do něj dokáže zakomponovat i kulturní fragmenty. Pří společných diskusích a při sdílené lásce k hudbě nás tedy napadlo spojit tato dvě témata, a to v podobě kurzu o tvorbě Leoše Janáčka, kterého příroda zásadně inspirovala,“ přiblížila Pevná.
Na realizaci kurzu spolupracovali zástupci Univerzity třetího věku také s Nadací Leoše Janáčka. „Nadace dlouhodobě napomáhá k poznávání a šíření díla Leoše Janáčka i poznání jeho osobnosti v nejrůznějších souvislostech. Když nás Kateřina Pevná oslovila s nabídkou spolupráce, uvítali jsme ji jako příležitost k mezioborovému přesahu a k přiblížení Janáčkovy hudby novému okruhu posluchačů,“ uvedla Ludmila Loucká, ředitelka nadace, jež do kurzu vnesla své vazby s janáčkovskými odborníky. Společně tak navrhli formát kurzu, který propojuje poslechové zážitky s terénními výpravami do míst, jež Janáčka formovala.
K původnímu záměru přibyly dvě úvodní přednášky předního znalce Janáčkova díla Miloše Štědroně, který zasadí skladatelovu osobnost do širokého historického a kulturního kontextu a přiblíží vývoj jeho jedinečného hudebního jazyka. Součástí kurzu je poté komentovaná procházka po brněnských místech spjatých s Janáčkovým životem, kterou připravilo Turistické informační centrum Brno. Povede ji Šárka Zahrádková, spoluautorka stezky a manažerka projektu Janáčkovo Brno, jejíž popularizační činnost se Janáčkovu odkazu soustavně věnuje.
Kurz dále zavede účastníky do Janáčkových rodných Hukvald. Celodenní terénní cvičení povede ředitelka Nadace Ludmila Loucká, která spravuje tamní Památník Leoše Janáčka. Účastníci se seznámí se skladatelovými kořeny, jeho vztahem k přírodě, inspiračním vlivem lidových písní a tanců na jeho tvorbu a také s fenoménem tzv. nápěvků mluvy.
Vyvrcholením kurzu bude komentovaná procházka lesy v okolí Bílovic nad Svitavou s Jiřím Zahrádkou, kurátorem Archivu Leoše Janáčka Moravského zemského muzea a předním odborníkem na Janáčkovu tvorbu. Jiří Zahrádka, jehož nejnovější monografie věnovaná Příhodám lišky Bystroušky vyšla v letošním roce, provede účastníky lokalitami spojenými s Rudolfem Těsnohlídkem a přiblíží, jak tento kraj podnítil vznik jedné z nejpůvabnějších oper světového repertoáru.
Zdroj a foto: MENDELU
|
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30