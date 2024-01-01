Vedení Mendelovy univerzity se ujal rektor Martin Klimánek
Brno, 1. dubna 2026 - Funkce rektora Mendelovy univerzity v Brně se 31. března ujal Martin Klimánek, který povede univerzitu v následujících čtyřech letech. Akademický senát zvolil Klimánka v pořadí 35. rektorem v listopadu loňského roku. Spolu s ním nastupuje od 1. dubna nový tým prorektorek a prorektorů. Hlavní prioritou nového rektora je posilování kvality vzdělávání a tvůrčí činnosti, rozvoj spolupráce s praxí i modernizace univerzitního prostředí.
„Chci, aby naše výsledky měly jasný dopad v praxi a abychom plně využívali potenciál našich školních podniků jako živých laboratoří. Budeme aktivně vytvářet odpovědné a udržitelné prostředí v naší společnosti a otevřeně komunikovat naše cíle.“ uvedl rektor Martin Klimánek.
Společně s novým rektorem povedou univerzitu dvě prorektorky a tři prorektoři. S nástupem nového vedení dochází také ke změnám ve struktuře jednotlivých prorektorských gescí.
Martin Klimánek se narodil v Brně v červenci 1977. Maturoval na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a poté nastoupil na tehdejší Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor Lesní inženýrství. Už za studií pracoval pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a následně pro společnost, která se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a osnov pro vlastníky lesů. Odborně se zaměřuje na aplikovanou geoinformatiku v precizním lesnictví a podporu prostorového rozhodování. Více se potom zabýval tématy digitálního modelování terénu a topografického modelování, infrastrukturou prostorových dat a polohově orientovanými službami, lesnickou tematickou kartografií a uplatněním bezpilotních leteckých systémů v lesnickém plánování.
Na univerzitě plně působí od roku 2003, v roce 2006 dokončil Ph.D. studium a následně byl jmenován vedoucím Ústavu geoinformačních technologií LDF MENDELU. V roce 2013 se habilitoval v oboru Hospodářská úprava lesa a prorektorem byl od roku 2014, ve třech funkčních obdobích. Nejprve měl v gesci pedagogickou činnost, v dalším funkčním období strategii, rozvoj a účelová zařízení, dále to byla obdobná gesce, která zahrnovala také udržitelnost.
Zdroj a foto: MENDELU
