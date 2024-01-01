Akademickým vínem roku je Hibernal 2025 ze Zahradnické fakulty MENDELU
Brno, 6. května 2026 - Zástupci a zástupkyně Mendelovy univerzity v Brně vybrali tři vína z univerzitní produkce, která jsou víny akademickými pro rok 2026/2027. Vítězem se stal Hibernal 2025 ze Zahradnické fakulty v Lednici, na druhém místě skončil Veltlín zelený 2024 ze Školního zemědělského podniku v Žabčicích a třetí místo obsadila Pálava 2024 ze Školního zemědělského podniku v Žabčicích.
Lahve bude zdobit zlatá, stříbrná a bronzová medaile, zakoupit je bude možné od příštího semestru ve Vinném bistru DODNA. Univerzita vyhlašuje akademická vína již třetím rokem.
První místo získal Hibernal 2025 z produkce Zahradnické fakulty MENDELU, degustátory zaujal svou výraznou vůní a plnou harmonickou chutí. „Víno světle žluté barvy, ve vůni najdeme tóny černého bezu a grepové kůry. Chuť je intenzivní, plná, harmonická se středně dlouhým závěrem,“ popsal Radim Holešinský, sklepmistr na Zahradnické fakultě MENDELU. Druhé a třetí místo obsadil Veltlín zelený 2024 a Pálava 2024, obě vína jsou z produkce Školního zemědělského podniku v Žabčicích.
Dále byla udělena medaile za nejlepší šumivé víno, kterou vyhrál Bubles Muškát moravský 2025. „Víno zářivě žluté barvy, s jemným intenzivním perlením. Vůně je čistá, středně intenzivní s tóny citrusového ovoce a dotekem limetky. Chuť je plná, šťavnatá s vyrovnaným poměrem zbytkového cukru a kyselin,“ popsal Holešinský.
Vítězná vína vybírala porota složená z členů a členek akademického senátu, vedení univerzity a vedení fakult. Přihlášeno bylo celkem 11 vzorků, 6 z produkce Školního zemědělského podniku v Žabčicích a 5 ze Zahradnické fakulty v Lednici. K hodnocení se používala klasická stobodová hodnoticí tabulka.
Vítězná akademická vína:
- Zlatá – Hibernal 2025 (ZF)
- Stříbrná – Veltlín zelený 2024 (ŠZP)
- Bronzová – Pálava 2024 (ŠZP)
Nejlepší šumivé víno:
- Bubles Muškát moravský 2025
- Zdroj a foto: MENDELU
