Mendelova univerzita mění přístup k bakalářským pracím, liší se podle fakult
Brno, 6. května 2026 - Některé fakulty Mendelovy univerzity mění podmínky ukončování bakalářského studia. Studující vybraných bakalářských programů už nebudou odevzdávat tradiční bakalářské práce, ale nahradí je odbornými studiemi a projektovými výstupy zaměřenými na témata související se studovaným programem. Na některých fakultách již bakalářské práce v části studijních programů nejsou součástí zakončení studia. Změny reagují na rychlý rozvoj umělé inteligence a proměny požadavků pracovního trhu.
Studující dvou bakalářských programů na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií už nebudou psát bakalářskou práci, ale místo toho odevzdají zpracovanou studii, která bude sloužit jako podklad pro obhajobu v nových předmětech Praktikum v regionálním rozvoji (studijní program Regionální rozvoj) a Analýza globální politiky (studijní program Mezinárodní teritoriální studia). Obhajoba proběhne za účasti dalších studentů, kteří ji v daném termínu také prezentují, a doplní ji odborný panel složený i ze zástupců z praxe či z fakulty. Změna se týká studentů, kteří nastoupili do prvního ročníku v akademickém roce 2025/2026, okruhy u státní bakalářské zkoušky zůstávají zachovány.
Cílem změn je reagovat na současnou podobu pracovního trhu a nástup umělé inteligence, které zásadně mění podobu vysokoškolského vzdělávání. „Vnímáme, že na současném trhu práce roste poptávka po absolventech, kteří umějí jasně prezentovat výsledky své práce, obhájit je a vést odbornou diskusi. Fakulta proto zavádí změnu, která posílí propojení výuky s těmito požadavky a přinese větší flexibilitu,“ vysvětluje Ondřej Konečný, děkan fakulty.
Podobná změna čeká také studující Provozně ekonomické fakulty. Namísto bakalářské práce budou odevzdávat projekt, jehož výsledkem je odborná zpráva o vyřešení konkrétního problému. Projekt zdůrazňuje schopnost studujících využít získané znalosti a kompetence při řešení konkrétního problému v praxi. Jeho obhajoba bude probíhat podobně jako u tradiční bakalářské práce.
„Rozdíl je v tom, na co se hodnocení zaměřuje. Nejde jen o teoretická východiska nebo literární rešerši, ale zejména o kvalitu navrženého řešení konkrétního úkolu, zvolený postup a využitelnost výsledků v praxi. Obhajoba tak bude více připomínat prezentaci řešení reálného zadání a lépe ověří, zda studující dokáží své rozhodnutí obhájit a vysvětlit jeho přínos pro praxi,“ přiblížil Svatopluk Kapounek, děkan Provozně ekonomické fakulty MENDELU.
Také na Agronomické fakultě nejsou bakalářské práce součástí všech studijních programů. Ve studijním programu Profesní zemědělství studenti už od začátku akreditace zpracovávají a obhajují praktický projekt. V procesu změn jsou také další dva studijní programy – program Global Agriculture v angličtině a program v AGROmanagement v češtině. V případě schválení nastoupí první studující, kteří nebudou zpracovávat bakalářské práce, do těchto programů v září 2027.
Ani na Zahradnické fakultě nebude bakalářská práce součástí SZZ ve všech studijních programech. Studující, kteří v září 2026 nastoupí do programů Zahradnictví a Vinařství a zpracovatelské biotechnologie už je nebudou psát. Součástí státní bakalářské zkoušky tedy bude pouze odborná rozprava z předmětů teoretického (ZT) a profilového (PZ) základu.
Zdroj a foto: MENDELU
