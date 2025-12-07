V Brně-Komíně se otevírá nová pobočka Univerzity třetího věku
Brno, 11. února 2026 - Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s městskou částí Brno-Komín otevírá novou pobočku Univerzity třetího věku. Jde o vůbec první pobočku U3V MENDELU přímo na území města Brna mimo areál univerzity a zároveň již osmou pobočku v celé síti. Slavnostní zahájení výuky proběhne ve čtvrtek 12. února a pravidelná setkání budou vždy od 14:00 do 16:30. Hlavními tématy výuky budou příroda, životní prostředí a vztah člověka ke krajině, přičemž přednášet budou nejen akademici MENDELU, ale také osobnosti úzce spjaté s městskou částí Komín.
Iniciativa ke vzniku pobočky vzešla přímo z městské části Brno-Komín, která dlouhodobě podporuje aktivní život seniorů a komunitní setkávání. „Vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně vnímám jako smysluplnou možnost, jak zůstat aktivní, mít radost z poznávání a nebýt sám. Nejde jen o nové informace, ale také o setkávání a sdílení zkušeností. Těší mě, že mezi přednášejícími budou i odborníci žijící v Komíně. O otevření pobočky Univerzity třetího věku v Komíně jsem velmi stála, protože vzdělávání považuji za přirozenou součást kvalitního života v každém věku,“ uvedla starostka Komína Milada Blatná.
Rozhodnutí otevřít pobočku právě v Komíně vycházelo z výrazné místní poptávky. Obvykle MENDELU běžně provozuje Univerzitu třetího věku přímo na svém kampusu a nové pobočky směřuje především mimo Brno. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby kvalitní vzdělávání bylo dostupné i seniorům, kteří nemají každodenní kontakt s univerzitním prostředím nebo širší kulturní nabídkou,“ dodala Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na ICV MENDELU.
Univerzita třetího věku přitom není jen o přednáškách a nových informacích. Stejně důležitá je její sociální dimenze – vytváří bezpečné a přátelské prostředí, kde senioři mohou navazovat nová přátelství, sdílet své životní zkušenosti a zůstávat aktivní součástí komunity.
Zájem o studium v nové pobočce byl mimořádný. Přihlašování probíhalo na začátku roku a během krátké doby se přihlásilo více než čtyřicet seniorů a seniorek, čímž byla kapacita pobočky zcela naplněna. V tuto chvíli již přihlášky nejsou přijímány, což potvrzuje dlouhodobý trend rostoucího zájmu seniorů o další vzdělávání.
Výuka bude standardně probíhat v rekonstruovaných prostorách Staré hasičky v Komíně. Dočasně však budou první setkání realizována v prostorách Základní školy Pastviny.
Nová pobočka v Komíně doplňuje již existující síť U3V MENDELU, která zahrnuje Bruntál, Rožnov pod Radhoštěm, Kyjov, Vyškov, Lednici, Velké Pavlovice a Znojmo. Tyto pobočky naplňují vizi univerzity přibližovat vzdělávání lidem blíže k jejich bydlišti a podporovat aktivní, smysluplné a společensky zapojené stárnutí.
Zdroj a foto: MENDELU
