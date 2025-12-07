Soutěž Czech Brew Star na MENDELU představí piva ze 112 pivovarů ze šesti zemí
Brno, 6. února 2026 - Na Mendelově univerzitě Brně se dnes koná degustační den prvního ročníku mezinárodní soutěže nefiltrovaných a nepasterizovaných piv Czech Brew Star, navazuje na pilotní nultý ročník, který na univerzitě proběhl loni. Organizátorem je Beer Academy ve spolupráci s Agronomickou fakultou MENDELU. Letos je do soutěže přihlášeno 112 pivovarů ze šesti zemí: Česka, Slovenska, Rakouska, Kypru, Řecka a Itálie.
Soutěž je zaměřena výhradně na nefiltrovaná a nepasterizovaná piva. Nejpočetněji obsazenými kategoriemi letošního ročníku jsou Český světlý ležák 12° a Český světlý ležák 11° – v obou případech je shodně 62 vzorků. „Nefiltrovaná a nepasterizovaná piva kladou mimořádné nároky na technologii, čerstvost i logistiku. Právě proto dává smysl posuzovat je v mezinárodním srovnání a nabídnout pivovarům konkrétní slovní zpětnou vazbu,“ uvedl David Janda, pořadatel soutěže za Beer Academy.
Odborné hodnocení zajistí 52 degustátorů z devíti zemí: Spojených států amerických, Francie, Belgie, Německa, Ukrajiny, Slovenska, Česka, Kypru a Itálie. Hodnocení využívá systém inspirovaný vinařskými soutěžemi – vedle výsledku je důraz kladen na srozumitelný slovní popis. Každý přihlášený pivovar získá slovní zpětnou vazbu k hodnoceným vzorkům. Oceněná piva obdrží stříbrnou nebo zlatou medaili, nejlepší v kategorii získává diamantovou medaili.
Součástí projektu je také zpracování soutěžních vzorků do pivní pálenky. „Očekáváme mimořádný objem zpracovaných vzorků, který může představovat rekord v České republice a potenciálně i v evropském měřítku,“ přiblížil Tomáš Gregor z Ústavu technologie potravin AF MENDELU.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na začátku března v rámci Ingrových dnů, mezinárodní konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, která se tradičně koná na Mendelově univerzitě v Brně. „Pro univerzitu je to příležitost propojit akademické prostředí s praxí a současně podpořit kulturu hodnocení kvality v oblasti fermentovaných nápojů,“ dodal Gregor.
Zdroj a foto: MENDELU
