Agronomickou fakultu MENDELU povede i nadále profesor Leoš Pavlata
Brno, 27. března 2026 - Akademický senát Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zvolil děkanem pro období 2026–2030 profesora Leoše Pavlatu. Ve funkci tak naváže druhým funkčním obdobím na své dosavadní působení. Akademický senát Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zvolil děkanem pro období 2026–2030 profesora Leoše Pavlatu, který fakultu vede již v současnosti. Ve funkci tak bude pokračovat i v následujících čtyřech letech.
Volba proběhla 23. března po veřejném představení kandidátů a jejich vizí před akademickou obcí fakulty. Následně senát rozhodl v tajném hlasování. Leoš Pavlata byl zvolen v prvním kole 17 hlasy z 21 přítomných senátorek a senátorů.
Ve své koncepci profesor Pavlata navazuje na dosavadní směřování fakulty a klade důraz především na její stabilitu, kvalitu vzdělávání a rozvoj vědecké činnosti.
„Za klíčové považuji, aby studenti a kvalita výuky vždy zůstali středem zájmu fakulty. Stále platí, že nejvyšší hodnotou institucí, jako jsou univerzity, jsou jejich lidé – společenství zaměstnanců a studentů, kteří se společně snaží posouvat poznání, vzdělání, ale i naplňovat společné vize a cíle k prospěchu celé společnosti a hodnot podporujících život, prosperitu, ale i udržitelnost a lidství. Samozřejmou součástí kvalitního vzdělávání musí být snaha o excelenci našeho výzkumu a rozvoj široké spolupráce.“ uvedl Pavlata.
Mezi jeho konkrétní priority patří budování silné a konkurenceschopné značky fakulty, strategické řízení studijních programů, efektivní využívání moderních technologií včetně digitálních nástrojů a AI, podpora wellbeingu studentů a zaměstnanců, kontinuita řízení fakulty a posilování spolupráce mezi akademickými pracovníky a studenty. Důležitou součástí jeho vize je rovněž podpora mladých akademických pracovníků a doktorandů a posilování mezinárodní spolupráce.
„Chci, aby fakulta systematicky rozvíjela studijní programy v návaznosti na potřeby praxe a zároveň byla silným partnerem ve vědecko-výzkumné spolupráci,“ doplnil.
Nový děkan se ujme funkce po jmenování rektorem univerzity.
Prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (24. června 1971, Jilemnice) byl v roce 2017 jmenován profesorem v oboru výživa a krmení hospodářských zvířat. Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně vede od roku 2022, kdy byl do funkce děkana zvolen poprvé. Ve své odborné a vědecko-výzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje na problematiku výživy, metabolismu a zdravotního stavu hospodářských zvířat.
Zdroj a foto: MENDELU
