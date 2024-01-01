Rektor MENDELU Martin Klimánek byl slavnostně inaugurován
Brno, 21. dubna 2026 - Nový rektor Martin Klimánek byl dnes v aule Mendelovy univerzity v Brně slavnostně uveden do funkce. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil, že univerzitu vnímá jako živý ekosystém založený na vzájemné spolupráci a propojenosti jednotlivých složek univerzity.
„Naším cílem není pouze předávat znalosti. Naším cílem je vychovávat absolventy, kteří budou schopni obstát v proměňujícím se světě, nést odpovědnost a aktivně se podílet na jeho formování. K tomu musíme systematicky rozvíjet kvalitu výuky, posilovat její propojení s praxí, ale také využívat potenciálu celoživotního vzdělávání a reagovat na současné vzdělávací trendy a moderní informační technologie,“ přiblížil Klimánek, který se stal v pořadí 35. rektorem univerzity. Akademický senát jej zvolil na začátku listopadu loňského roku. Univerzitu vede od 31. března letošního roku, funkční období rektora je čtyřleté.
Jedním z cílů nového rektora je posílit provázanost jednotlivých součástí univerzity. „Chci vytvářet prostředí, které bude podporovat spolupráci, odpovědnost i otevřenou komunikaci a relevantní diskusi. Jsem přesvědčen, že pouze silná a propojená univerzitní komunita může dlouhodobě obstát a dále se rozvíjet,“ sdělil Klimánek, který věří, že Mendelova univerzita má všechny předpoklady být moderní, respektovanou a sebevědomou institucí.
Součástí slavnostního aktu bylo také složení slibu, předání rektorských insignií a projev emeritního rektora Jana Mareše. „Univerzitu nyní přebírá nové vedení, které přichází s vlastní energií, zkušenostmi i vizemi. Jsem přesvědčen, či věřím, že kontinuita a zároveň přirozená proměna jsou pro akademickou instituci nezbytné,“ uvedl Mareš.
Docent Martin Klimánek se narodil v roce 1977 v Brně. Odborně se zaměřuje na témata infrastruktury prostorových dat a polohově orientovaných služeb, prostorových interpolací a geostatistiky. Dále jsou to oblasti lesnické tematické kartografie, podpory prostorového rozhodování v precizním lesnictví a uplatnění bezpilotních leteckých systémů v lesnickém hospodářsko-úpravnickém plánování. Na univerzitě plně působí od roku 2003, od roku 2006 v pozici vedoucího Ústavu geoinformačních technologií, později Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU. Od roku 2014 byl součástí vedení univerzity na pozici prorektora pro pedagogiku, následně měl po dvě funkční období v působnosti strategii, udržitelnost a účelovou činnost.
Zdroj a foto: MENDELU
