Knihovna MENDELU po rozsáhlé rekonstrukci otevírá své studovny
Brno, 23. března 2026 - Knihovna MENDELU po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřela nové studovny. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní, uživatelsky příjemné a otevřené prostory, kde budou spokojeni jak uživatelé a uživatelky, kteří potřebují tichá studijní místa a studijní literaturu, tak ti, kteří potřebují relax mezi přednáškami.
Nové prostory umožní pořádat výstavy, autorská čtení, promítání dokumentů a další společné aktivity. Studující mohou nově využívat čtyři týmové studovny, které lze variabilně upravit na dvě větší, k dispozici je i zázemí malé čajové kuchyňky.
Jedním z cílů rekonstrukce bylo také co nejvíce otevřít přízemní prostor historické budovy A a vrátit mu noblesu, kterou měl v dobách, kdy se budova postavila. „Při vstupu z hlavního schodiště do suterénu byly vybourány dostavované příčky, byla přemístěna serverovna, odhaleny a rekonstruovány původní sloupy a historická dlažba, a vznikla takzvaná sloupová síň, která může sloužit jako výstavní prostor nebo prostor pro odpočinek studujících. V Informačním centru bylo sneseno sádrokartonové obložení stěn a stropu a odhaleny nosné betonové oblouky. Po citlivém restaurování tvoří nyní dominantu celého prostoru,“ popsala vedoucí stavebního oddělení Veronika Nykodýmová. V apsidě studovny byl zrušen původní střešní světlík, strop byl zateplen a střecha znovu izolována, skončilo tak více než dvouleté zatékaní do zdí.
Studovny se nacházejí v suterénu budovy A, takže stavbu ovlivnilo také množství starých instalačních elektrických a síťových kabelů, kanalizačního potrubí a rozvodů vody a plynu. „U všech bylo nutné zjistit, zda mají ještě nějakou funkci nebo je lze odstranit. Po obou stranách Informačního centra probíhají v podlaze poměrně hluboké kanály, téměř na výšku menšího člověka, ve kterých byly roury pravděpodobně původního teplovodního rozvodu. Ty byly vyřezány a odstraněny, což byla s ohledem na prašné prostředí riziková a náročná práce, protože na celé délce místnosti se do kanálů dalo vlézt jen několika vstupy, aby se co nejméně poškodila podlaha. Kanály se nově použily pro rozvody elektriky a síťové rozvody. Objevil se zazděný vstup do jedné z věží a našel se také původní odvětrávací systém zdí,“ nastínila Nykodýmová.
Ne všechny nálezy však byly příjemné. Byla zjištěna zvýšená vlhkost podparapetního zdiva na severovýchodní straně, která nyní sice v rámci stavby byla sanována, ale její definitivní odstranění si vyžádá rekonstrukci prvního dvora budovy A. Výraznou položkou stavebních nákladů byla úplně nová vzduchotechnika, a to nejen v informačním centru, ale také ve studovně, čítárně časopisů a ve večerní studovně. Aby bylo kam umístit technologii, musely se přemístit a nově vybudovat toalety.
V rámci celé stavby byl brán také ohled na udržitelnost. „V čítárně se znovu použil původní dřevěný ochoz, který byl upraven a rozšířen. Novinkou v informačním centru budou stojací svítidla, která mají velmi příjemné světlo, svou intenzitu svícení dovedou korigovat s venkovním osvětlením a pohybem osob, a tudíž dovedou udělat světelné ostrůvky tam, kde sedí návštěvníci,“ zhodnotila Nykodýmová.
Stavba a dodávka interiérového vybavení probíhala od května 2025 do března 2026. Celkové náklady na rekonstrukci se přiblížily částce 41 mil. Kč, z toho 35 mil. Kč je hrazeno z projektu Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA).
Zdroj a foto: MENDELU
