Brasil Fest Brno roztančí i hvězda vítězné školy z Ria
Brno, 22. července 2026 – Centrum Brna se opět promění v malé Rio de Janeiro. Od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna nabídne 7. ročník festivalu Brasil Fest Brno čtyři dny plné koncertů, tance, bubnů, capoeiry, brazilských chutí i programu pro rodiny. Největší festival brazilské kultury ve střední Evropě letos poprvé rozšíří dění na náměstích na dva dny. Vyvrcholí sobotním karnevalovým průvodem.
„Letošní průvod bude mimořádný. Do čela taneční sekce se totiž postaví Carolina Macharethe, jedna z hvězd školy samby Unidos do Viradouro, která letos ovládla nejvyšší ligu karnevalu v Riu. Spolu se stovkami tanečníků, bubeníků, capoeiristů a dalších účinkujících přinese do ulic kus atmosféry, za kterou se běžně cestuje přes půl světa,“ říká ředitel festivalu Jakub Škrha.
Festival odstartuje ve čtvrtek 30. července na Špilberku koncertem Hamilton de Holanda Trio. Brazilský mandolinista a držitel Latin Grammy Awards 2025 za nejlepší jazzové album propojuje virtuózní jazz s bohatou tradicí brazilské hudby.
V pátek se festival přesune na náměstí Svobody a Moravské náměstí. Bezplatný program nabídne koncert zpěvačky Mirly Riomar, která vyrostla v Salvadoru da Bahia obklopená afrobrazilskými tradicemi. Patronkou a múzou festivalu je už tradičně tanečnice Veronika Lálová. Vítězka StarDance a několikanásobná účastnice karnevalu v Riu se v Brně představí i letos, a to ve velké tanečně-bubenické show s Ritmo Factory. Návštěvníky čekají také další koncerty, taneční a capoeirová vystoupení a stánky s brazilskými specialitami.
Sobotní program začne ve 14 hodin warm-upem na Moravském náměstí. Samotný karnevalový průvod odsud vyrazí v 16 hodin a přes náměstí Svobody zamíří na Zelný trh. Vedle už zmíněné tanečnice Caroliny Macharethe se představí také bubenice a perkusistka z Rio de Janeira Laísa Lima. „Brazilka, která se jako první žena prosadila v tradičně mužském prostředí karnevalových bubeníků, povede v Brně hlavní bubenickou sekci. Obě nejvýraznější zahraniční tváře letošního průvodu uspořádají během festivalu také vlastní workshopy pro pokročilé,“ láká Škrha. Průvodem sobotní program ale nekončí. Na náměstí Svobody zahraje brazilský kytarista Ely Janoville se svým kvartetem, poté se všechny festivalové taneční skupiny vystřídají během Dance Show. Večer završí koncert brazilské písničkářky Maddu.
Neděli si pak užijí dospělí i děti. Během Rodinného dne čekají malé návštěvníky v parku Lužánky výroba masek a kostýmů, malování na obličej, bubenické workshopy, hry a další atrakce. Na závěr parkem vyrazí dětský karnevalový průvod.
Program na náměstích, v ulicích a v Lužánkách bude zdarma. Vstupenky na zahajovací koncert, hvězdné workshopy, místa na tribunách podél průvodu a VIP zážitky lze zakoupit na webu brasilfestbrno.cz a prostřednictvím sítě FoxTicket.
Foto: archiv organizátorů
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