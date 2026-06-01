V Žabovřeskách propukne oblíbený festival BestFest
Brno, 4. června 2026 – V pátek 5. června ožije areál Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách velkou sousedskou a komunitní událostí. Od 14:30 do 18:00 hodin zde proběhne další ročník tradičního festivalu BestFest. Akce, která je otevřená široké veřejnosti, nese podtitul „Z toho rostu“ a ukáže plody celoroční práce dětí a mladých lidí z místních volnočasových kroužků.
BestFest je specifický tím, že jde o festival „od dětí pro děti“. Návštěvníkům – z řad rodičů, kamarádů, sousedů i náhodných kolemjdoucích – se představí ti, kteří v průběhu školního roku tiše a poctivě pracovali na svých dovednostech. Ať už jde o šití, šachy, hru v kapele, taneční choreografie, nebo programování robotů.
„‚Z toho rostu‘ není jen slogan letošního BestFestu. Je to proces, který v našem středisku sledujeme celý rok. BestFest je den, kdy je tento růst vidět najednou a pohromadě. Okamžik, kdy dítě, které před rokem poprvé vzalo do ruky šachovnici nebo jehlu, může s hrdostí ukázat rodině a kamarádům, co už dokáže,“ uvádějí organizátoři ze Salesiánského střediska mládeže.
Bohatý program pro celou rodinu Letošní ročník slibuje mimořádně nabité odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na více než 12 interaktivních stanovišť, tvořivé dílničky a nejrůznější sportovní výzvy. Atmosféru festivalu podtrhne vystoupení dvou živých kapel. Na hlavním pódiu se během odpoledne představí taneční kroužky a zazpívají i zahrají děti, které na svá vystoupení svědomitě trénovaly.
Úplnou novinkou letošního BestFestu bude módní přehlídka kroužku módní návrhář, na které bude exkluzivně představen i nový střediskový merch. Chybět nebude ani napínavé vyhlášení a losování cen celoroční střediskové soutěže Orciády.
Praktické informace pro návštěvníky:
- Místo konání: Areál Salesiánského střediska mládeže, Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky
- Termín: Pátek 5. června 2026, od 14:30 do 18:00 hod.
- Vstupné: Dobrovolné
Časový harmonogram:
14:30 | Oficiální začátek festivalu
14:30–17:00 | Provoz herních a kreativních stanovišť, dílniček a doprovodný program
17:10 | Losování celoroční soutěže Orciády
17:30 | Závěrečné tematické vystoupení „Z toho rostu“
Foto: ideogram.ai
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