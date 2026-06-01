Festival Líšeň sobě propojí kulturu a spolkový život v Líšni
Brno, 4. června 2026 - Zámecký park Belcredi ve staré Líšni se v sobotu 13. června 2026 od 11:00 do 22:00 opět promění v jedinečné místo plné hudby, divadla a setkávání. Atmosféra pod korunami stromů vytvoří nezapomenutelný zážitek a stane se dějištěm 17. ročníku festivalu Líšeň sobě 2026. Oblíbená akce, která dlouhodobě propojuje místní spolky, organizace i aktivní jednotlivce, znovu oživí Líšeň sousedskou atmosférou a bohatým kulturním programem.
„Věříme, že se zámecký park s neuvěřitelným geniem loci znovu zaplní rodinami, sousedy i přáteli z Líšně i širokého okolí a že společně zažijeme den, který propojuje lidi a přináší radost,“ uvádí za organizátory Lucie Zendulková ze spolku Líšeň sobě.
Na návštěvníky čeká bohatý a žánrově pestrý program. Na pódiu se představí například Višně z Líšně, Divadlo Líšeň, sbor Líšeň Tobě, cimbálová muzika Líšňáci, NS Líšňáček, dětský taneční soubor Do tance s radostí, písničkář Ivo Cicvárek nebo sbor Glow Wave. Pozvání přijali také hosté nejen z Líšně, ale i ze zahraničí – například Mikro-teatro, hudební skupiny Random Choices, Musica Balkanika, MY3.avi, Frida Oratorová nebo slovenská zpěvačka Janais s kapelou. Program tak nabídne široké spektrum žánrů i kulturních přístupů.
Festival však není jen o hlavním programu na pódiu. Připraveny budou tvořivé dílny, aktivity pro děti i prostor pro odpočinek a neformální setkávání. Zapojí se také líšeňská rodinná centra Pastelka, Jasmínka a Momíkov, dále lesní školka Divočina, organizace Salesko, denní stacionář Effeta, hudební laboratoř HudLab, knihovna Jiřího Mahena, Řemeslný ateliér Líšeň, organizace Líšeň za vodou a další místní iniciativy. Chybět nebude ani bohatá gastro zóna, o kterou se postarají například Chata Mariánka, vinařství Bukovský, Prosecco & Wine Bar či LAMA Coffee.
Spolek Líšeň sobě chce i letos festival propojit s dobrou věcí, a proto oslovil dětský hospic Dům pro Julii. Návštěvníci tak budou moci během akce přispět na jeho činnost, která se zaměřuje na poskytování odborné a laskavé péče dětem, dospívajícím a mladým dospělým s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.
Festival nabídne celodenní program od dopoledne až do večera – den, kdy se Líšeň potkává sama se sebou. Aktuální informace k programu budou postupně zveřejňovány na Facebooku Líšeň sobě a na webu www.lisensobe.cz.
Organizátoři děkují rodině Belcredi za dlouhodobou podporu a umožnění konání festivalu v zámeckém parku, stejně jako městské části Brno-Líšeň, statutárnímu městu Brnu a Jihomoravskému kraji za podporu kulturních aktivit.
Těšíme se na vás v sobotu 13. června 2026 – přijďte si užít den plný hudby, divadla a sousedské pohody.
Zdroj a foto: Spolek Líšeň sobě
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