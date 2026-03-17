Lektvar 2026: Festival studentských her se vrací s tématem krajiny
Brno, 10. dubna 2026 - Festival herní tvorby Lektvar vstupuje do svého třetího ročníku, který se uskuteční již 10.–12. dubna 2026 v brněnském Kině Art. Letošním tématem jsou krajiny a jejich role v herní tvorbě. Program nabídne kombinaci přednášek, výstav, prezentací, workshopů či pásmo krátkých filmů. Festival, který pořádá Fakulta výtvarných umění VUT, i letos představí inovativní přístupy k hernímu vývoji propojené s dalšími uměleckými médii.
Brněnský Festival Lektvar netradičně zahájí páteční program poslechovou procházkou po místech v okolí Kina Art se spisovatelem a hudebníkem Luďkem Čertíkem, po níž se návštěvníci přesunou do dějiště festivalu. Po oficiálním zahájení bude večer pokračovat tematicky laděným kvízem. Od pátku bude zároveň v Galerii ART přístupná výstava Polospánek Lucie Poláškové a Vojtěcha Vaňka. Třetí pokračování výstavního projektu spojuje fyzickou realitu a virtuální spiritualitu a jeho sochařskou rovinu rozvíjí autorská série holí, vycházející z magické rudy z videoherní série Gothic.
V sobotu festival nabídne čtyři bloky herních prezentací, během nichž bude uvedeno celkem dvanáct českých a slovenských projektů vybraných skrze celorepublikový opencall. “Letos se přihlásilo téměř sedmdesát projektů. Od konceptů a skic, až po finální díla. V zaslaných virtuálních krajinách jsme rádi bloudili, lelkovali, či jinak kontemplovali. Nakonec jsme vybrali 12 nejzajímavějších s tím, že si v rámci prezentací rádi poslechneme jak ona krajina hraje prim, či dotváří charakter díla," říká Zdeněk Rychtera z organizačního týmu festivalu Lektvar.
Návštěvníci se mohou těšit například na hru Bajka od Vladimíra Kudělky, Scribe od studia Rawmeat, Summit Smash od studia Cosy Den, Say cheese! od Viktora Bobůrky a Elly Weger či KRAA od Kristiny Bartové a Josefa Šmída. Kromě digitálních her se na festivalu představí i deskové hry. Svou novinku Pilgrims: Curious Adventures představí Radim Jurda ze studia Amanita Design ve spolupráci s deskoherním studiem Pink Troubadour. Zapojí se také studující Ateliéru herních médií FaVU VUT a FIT VUT, kteří představí vlastní prototypy. Ty si návštěvníci budou moci zapůjčit a otestovat.
Tematické přednášky se pak dotknou širších souvislostí herní tvorby – např. český značkař Alois Zeman představí historii značení turistických cest a Emil Gašparec naváže povídáním o level designu ve vztahu ke krajinám.
Interaktivní část festivalového programu bude patřit workshopu Štěpánky Trčkové Světlo a stín. Součástí festivalu budou i projekce krátkých filmů a netradiční zpovědnice herních hříchů, do které se mohou návštěvníci zapojit. Letošní ročník festivalu uzavře křest Depozinu #2, který představí designové principy při tvorbě virtuálních krajin.
“Na festivalu také představíme nově vznikající Asociaci herního vzdělávání, do níž zveme všechny herní pedagogy a pedagožky,” říká Natálie Konečná, organizátorka festivalu a vědecká pracovnice na FaVU VUT.
Zdroj a foto: VUT, FaVU VUT
