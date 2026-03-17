Družice KOSTKA studentů VUT je úspěšně vypuštěna na oběžnou dráhu Země
Brno, 7. července 2026 - První česká družice navržená a sestavená výhradně studenty se dostala na oběžnou dráhu Země. Družice KOSTKA, kterou vyvinul studentský tým YSpace z Vysokého učení technického v Brně (VUT), dnes odstartovala na palubě rakety Falcon 9 společnosti SpaceX v rámci mise Transporter-17 z kalifornské základny Vandenberg Space Force Base.
Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT) sledovali start společně členové týmu YSpace, jejich kolegové, akademici, partneři projektu i zástupci médií. Pro studenty představoval okamžik startu symbolické završení několikaleté práce, během níž družici navrhli, zkonstruovali, integrovali i otestovali. Živě bylo možné start sledovat prostřednictvím přímého přenosu společnosti SpaceX. Průběh startu tým sdílel také na svém instagramovém profilu. Záznam ze startu i další informace jsou k dispozici na webu projektu cubesat.cz.
„Sledovat start rakety, která nese družici, na které jsme roky pracovali, byl neuvěřitelný pocit. Ještě silnější ale byl okamžik, kdy se nám KOSTKA poprvé ozvala z oběžné dráhy – v tu chvíli jsme věděli, že všechno funguje tak, jak má,“ řekl vedoucí týmu YSpace Šimon Sloboda.
„Když jsme před čtyřmi lety spouštěli studijní program Space Applications, ani jsme si nedokázali představit, že naši studenti během tak krátké doby navrhnou, postaví a vyšlou na oběžnou dráhu vlastní družici. O to větší radost mám z toho, že KOSTKA patří mezi první studentské projekty na VUT, které skutečně propojily několik fakult. Právě takové mezioborové projekty dávají studentům zkušenosti, které by v běžné výuce získávali jen obtížně, a ukazují, jaký potenciál na naší univerzitě máme,“ uvedl Michal Kubíček, proděkan pro vnější a vnitřní vztahy FEKT.
Cesta na oběžnou dráhu
Přibližně dvě minuty po startu prošla raketa bodem maximálního aerodynamického tlaku a oddělil se její první stupeň. Druhý stupeň se poté zažehl a zamířil k cílové synchronní dráze ve výšce přibližně 600 kilometrů.
Padesát osm minut po startu pružinový mechanismus vypustil KOSTKU. V tu chvíli se spustily palubní hodiny a naběhl palubní počítač. Po další hodině čekání se vysunula anténa a před polednem se úspěšně podařilo z řídicí stanice na střeše FEKT přijmout z družice první data.
KOSTKA bude obíhat Zemi zhruba každých 95 minut, tedy asi patnáctkrát za den. Nad dosahem brněnské pozemní stanice se tedy objeví během dvou až čtyř krátkých přeletů denně. Odtud budou studenti sledovat stav družice a přijímat data z oběžné dráhy.
V následujících dnech bude tým ověřovat hardware a software KOSTKY a nejdříve za měsíc zahájí samotnou misi. V rámci ní bude měřit rádiové rušení v pásmu UHF v oblasti svého doletu, vysílat rádiový maják, sloužit jako digitální převaděč (digipeater) pro radioamatérskou komunitu a odesílat telemetrická data pozemním stanicím po celém světě.
Projekt KOSTKA představuje významný milník českých studentských kosmických aktivit. Vedle technologického přínosu umožnil studentům získat zkušenosti s vývojem kosmických systémů podle standardů evropského kosmického průmyslu a navázat na programy Evropské kosmické agentury (ESA). Tým YSpace už připravuje další misi – družici CIMER s biologickým nákladem, kterou ESA vybrala do programu Fly Your Satellite! Design Booster 2.
Zdroj a foto: VUT/Jakub Ryba
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