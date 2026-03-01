Na veletrh AMPER míří 13 technologií z VUT
Brno, 12. března 2026 - Celkem 13 exponátů z Vysokého učení technického v Brně (VUT) míří na letošní mezinárodní elektrotechnický veletrh AMPER. Je mezi nimi experiment pro misi českého astronauta, zařízení pro meteorologickou družici nebo robotické vozítko Freya. Startupisté z VUT představí chytrý energetický management, pomůcky pro praktickou výuku elektrotechniky nebo robotický proplachovač vodovodních sítí.
Stánek VUT přiblíží také studentskou formuli, činnost Českého polovodičového centra a mnoho dalšího. Vše uvedené bude k vidění od 17. března na brněnském výstavišti v sekci AMPER Innovation Hub v pavilonu P.
Vesmírné technologie pro oběžnou dráhu Země
Loni i předloni získaly technologie VUT na prestižní akci nejvyšší ocenění – Zlatý Amper. V roce 2024 uspěl unikátní Smartbox pro chytré měření a řízení zátěže v energetických sítích. V loňském roce odborná porota ocenila revoluční spektrometr FRASCAN II. Na uvedené úspěchy bude chtít letos navázat 3MI instrument, který je součástí družice MetOp-SG vzniklé v rámci projektu agentury ESA a institutu EUMETSAT. Družice z oběžné dráhy zabezpečuje tok důležitých dat pro globální předpovědi počasí a sledování klimatu. Díky přístroji 3MI je možné snímat planetu i za hranicí viditelného spektra a v dosud nepoznaných detailech. Přístroj umožňuje rozlišovat typy aerosolů, sledovat transport prachu, znečištění ovzduší a změny ve složení atmosféry. Výsledky přispívají ke zpřesnění meteorologických předpovědí, monitoringu kvality ovzduší i výzkumu klimatu.
„Je to neuvěřitelně silný pocit, když vidím, jak naše elektronika spolehlivě funguje 817 kilometrů nad Zemí a pomáhá lépe rozumět naší planetě,“ uvedl Lukáš Fujcik, vedoucí týmu z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT VUT), který zařízení vyvíjel osm let.
Pod názvem ICARUS ARMOR Next Gen se skrývá jeden ze třinácti oficiálně potvrzených vědeckých experimentů připravovaných pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) v rámci plánované mise českého astronauta Aleše Svobody. Cílem je shromáždit data pro personalizované AI digitální dvojče, které bude v budoucnu predikovat kognitivní výkon astronautů na základě průběžného záznamu dosud prožitých stresových událostí.
„Návštěvníci expozice si budou moci vyzkoušet modelovou verzi experimentu. Představíme nejmodernější sadu kognitivních testů NASA vyvinutou pro vysoce výkonné astronauty, která je doplněna souběžným monitorováním biomedicínských signálů (ECG, EMG, ENoG) a analýzou stresových markerů ze vzorků slin,“ řekl Vratislav Šálený z FEKT VUT, vědecký vedoucí experimentu, na němž se spolu s brněnskou technikou podílí dalších pět akademických a průmyslových partnerů.
Také další exponát bude reprezentovat výzkum a vývoj vesmírných aplikací z FEKT VUT. Jedná se o model satelitu s iontovým pohonem (tzv. Air-Breathing Electric Propulsion – ABEP), který je ke svému pohybu ve vesmíru schopen využívat prakticky neomezený zdroj – zbytkovou atmosféru na velmi nízké oběžné dráze Země (asi 200 km). Tyto částice (molekuly a atomy) lze ionizovat a využít je tak pro pohon satelitů.
Aktivity univerzitních týmů
Brno Mars Rover se zaměřuje na vývoj autonomních robotů pro soutěže s vesmírnou tématikou. Na veletrhu předvedou členové týmu Freyu, robotické vozítko (rover) pro autonomní jízdu v neznámém terénu, s kterým v loňském roce postoupili do finále celosvětové robotické soutěže.
Spolek YSpace vyvíjí družice typu CubeSat pro reálné vesmírné mise. Tyto malé modulární satelity standardizovaných rozměrů dnes hrají stále významnější roli ve výzkumu, technologickém vývoji i vzdělávání, a to díky výrazně nižším nákladům oproti klasickým družicím. „Návštěvníky seznámíme s konceptem CubeSatů, s našimi aktuálními misemi KOSTKA a CIMER i s jednotlivými fázemi vývoje satelitu. Dozví se, jaké výzvy přináší provoz zařízení na oběžné dráze a proč jsou CubeSaty důležité pro inovace i vzdělávání. K dispozici bude také interaktivní model reálného CubeSatu,“ sdělil vedoucí týmu Šimon Sloboda.
TU Brno Racing se zaměřuje na stavbu jednomístného závodního monopostu pro účast v soutěži Formula Student. V loňské sezóně tým oslavil své 15. výročí a do jeho vozového parku přibyl nejnovější model s názvem Dragon e5. Jedná se o první vozidlo s pohonem všech čtyř kol vyrobené týmem. „Na našem stánku vám ukážeme nejen vnější podobu vozu, ale umožníme vám také nahlédnout do kokpitu a podívat se na jednotlivé části elektrického pohonu. Uvidíte kolovou jednotku s motorem integrovaným přímo v těhlici vozu, frekvenční měnič či řídící jednotky. Dozvíte se také jak probíhá návrh i výroba klíčových komponent,“ pozvala návštěvníky veletrhu týmová vedoucí Anna Piarová.
Na stánku VUT bude zastoupeno také České polovodičové centrum (CSC), které svou činnost zahájilo v loňském roce v Brně. Na jeho vzniku se vedle VUT podílelo dalších pět partnerů a jeho misí je posílení pozice České republiky v polovodičovém sektoru. Na veletrhu představí partnerům a zájemcům zejména z komerčního sektoru nabídku svých služeb, ke kterým patří mentoring, stáže, pomoc s návrhem produktu nebo poskytnutí přístupu k pilotním linkám. Součástí expozice CSC bude také prezentace dalšího studentského spolku SPICE, který předvede výrobní cestu od křemíku až po hotový čip.
Startupové inovace z VUT
Ke kvalitnější výuce elektrotechnických předmětů na středních a vysokých školách chce přispět projekt ELEDU, za kterým stojí tým vývojářů z FEKT VUT. Pomoci k tomu mají pomůcky Elabrix pro praktickou výuku elektrotechniky. „Navrhli jsme moderní edukační kity, které mají žákům a studentům pomoci objevovat elektrotechniku vlastníma rukama, ne ji pouze pasivně sledovat,“ přiblížil Matej Kadlíček, CEO společnosti.
Další Start-up VUT Wattee pocházející také z FEKT VUT představí chytrý energetický management, který propojuje výrobu, spotřebu, nabíjení i baterie do jednoho autonomního systému. Nástroj umí v reálném čase optimalizovat řízení energetických toků v bytových, firemních nebo průmyslových komplexech. Kromě něj společnost představí dva typy nabíjecích stanic pro elektromobily – W:Mini a W:Single.
Spin-off VUT VODA BRNO má kořeny na Fakultě stavební VUT. Návštěvníkům veletrhu přiblíží inovativní technologii, která je určena pro čištění vodovodních sítí řízeným proplachováním a testování požárních hydrantů bez nutnosti přerušení dodávek pitné vody spotřebitelům. Jedná se o plně automatizovaného měřícího a proplachovacího robota Astacus, který byl vyvinut na VUT a je patentován ve 23 evropských zemích.
Další exponáty z brněnské techniky
Laboratoř rentgenové počítačové tomografie CTLAB CEITEC VUT nabídne dva exponáty – CT Demonstrátor s nosnou konstrukcí zkušebního CubeSatu, na jehož vývoji má podíl a holografický projektor, který bude promítat CT data téměř dvoumetrového elektrického Jetsurfu. Detailní data s voxelovým rozlišením 150 μm zobrazí bateriový modul obsahující 266 Lithium-Iontových cylindrických článků o průměru 18 mm.
Mezi exponáty bude magnetická sonda s ultravysokou citlivostí při vysoké teplotě z Fakulty strojního inženýrství VUT, která je založena na grafenové Hallově struktuře. Hallovy sondy jsou klíčové v aplikacích, jako jsou elektronické kompasy, snímače proudu a detektory pohybu, avšak jejich výkon často klesá při vysokých teplotách.
Zástupci VUT se také zapojí do odborného programu AMPER STAGE. Jan Hajný z FEKT VUT představí téma Kyberbezpečnost a kvantové počítání a Pavel Mašek ze stejné fakulty bude účastníkem panelové diskuze při příležitosti představení projektu Open 5G Hub Brno, který se spouští na brněnském výstavišti.
Zdroj a foto: VUT
