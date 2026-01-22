Technika táhne, VUT si drží silný zájem uchazečů o studium
Brno, 21. dubna 2026 - Zájem o studium na Vysokém učení technickém v Brně zůstává i v letošním roce vysoký. Středoškoláci prozatím podali do bakalářských studijních programů na brněnské technice 13 415 přihlášek, což potvrzuje dlouhodobě rostoucí charakter posledních let. Meziročně se zvýšil také počet podaných přihlášek do magisterských a anglických studijních programů.
Po loňském skokovém nárůstu, kdy VUT zaznamenalo nejvyšší počet podaných přihlášek za posledních deset let, zůstává zájem o studium na brněnské technice stále vysoký. „Oproti loňskému roku evidujeme u českých studijních programů mírné zvýšení počtu přihlášek. Finální číslo navíc pravděpodobně ještě poroste, protože na Fakultě podnikatelské prodloužili termín pro jejich podání do 22. dubna. Celkové výsledky potvrzují, že VUT si dlouhodobě udržuje silnou pozici mezi technickými univerzitami a zůstává oblíbenou volbou pro vysokoškolské studium. Od roku 2022, kdy jsme naposledy zaznamenali lehký pokles, se počet přihlášek zvýšil o více než 15 %, což považujeme za velmi pozitivní vývoj,“ uvedl prorektor VUT pro vzdělávání a kvalitu Vítězslav Máša.
Budoucí vysokoškoláci, kteří v září nastoupí na brněnskou techniku nejvíce tíhnou k elektrotechnice, strojařině, architektuře nebo stavařině. Při podávání přihlášek si mohli vybírat celkem z šedesáti bakalářských programů v českém jazyce. Mezi ty nejoblíbenější se zařadily například Stavební inženýrství, Základy strojního inženýrství, Strojírenství, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika nebo Elektronika a komunikační technologie.
Zájem roste napříč univerzitou
Největší zájem a meziroční nárůst v počtu podaných bakalářských přihlášek zaznamenali na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (16,07 %), Fakultě strojního inženýrství (13,49 %) a Fakultě architektury (13,46 %). O více než 22 % vzrostl počet přihlášek i na Centru sportovních aktivit, kde se ale s ohledem na nižší studijní kapacity jedná o nárůst v odpovídající míře.
„Velmi nás těší, že Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií patří letos mezi nejžádanější fakulty. Vnímáme to jako jasný signál, že naše studijní nabídka odpovídá aktuální poptávce po moderních a perspektivních oborech. Dlouhodobě rozvíjíme mezioborové studijní programy zaměřené na oblasti, jako je jaderná energetika, vesmírné aplikace, čipy a polovodičové technologie, kyberbezpečnost nebo biomedicínské aplikace. Právě tato témata dnes hrají klíčovou roli v technologickém rozvoji i v řešení globálních výzev. Velký zájem uchazečů je pro nás současně i závazkem dále zkvalitňovat výuku i výzkumné zázemí fakulty,“ zhodnotil děkan FEKT Jaroslav Koton.
Z pohledu počtu podaných přihlášek si letos vedou nejlépe Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií s 2 550 přihláškami a Fakulta stavební s 2 427 přihláškami. „Stavitelství je technická disciplína, která provází lidstvo po tisíciletí. Výsledky naší práce potřebují lidé ke svému životu každý den, jelikož všichni bydlí v nějakém domě, využívají vodovody a kanalizace, jezdí po silnicích či po kolejích. I v našem odvětví se začíná uplatňovat umělá inteligence, nicméně s ohledem na specifika stavebnictví naši práci bude moci nahradit pouze omezeně. Domnívám se, že opakovaný nárůst v počtu podaných přihlášek je především odrazem poptávky po našich absolventech na trhu práce. Možnosti uplatnění v našem oboru jsou velmi široké. S ohledem na chystané velké výstavbové projekty poptávka po stavebních inženýrech a inženýrkách ještě v budoucnu naroste,“ okomentoval děkan FAST Karel Šuhajda.
Na VUT míří i studenti ze zahraničí
I letos se potvrzuje, že Vysoké učení technické v Brně patří mezi vyhledávané školy slovenských středoškoláků. Do bakalářských studijních programů podali srovnatelný počet přihlášek jako loni a tvoří tak přibližně pětinu všech uchazečů. A úspěšně si univerzita vedla také u zahraničních uchazečů, kde zaznamenala meziroční nárůst zhruba 5 %, a u budoucích magisterských studujících. V jejich případě tvoří většinu přihlášek stávající studenti a studentky VUT, což potvrzuje jejich zájem pokračovat v navazujícím studiu a dále rozvíjet své odborné znalosti.
Budoucnost začíná na VUT
Růst počtu přihlášek podpořila nejen univerzitní kampaň Tady můžeš začít, ale také online kampaně jednotlivých fakult a součástí, které se zaměřují se na přiblížení studia a studijních programů uchazečům. Důležitou součástí kampaně zároveň zůstává osobní kontakt středoškoláků se studujícími, například na dnech otevřených dveří nebo veletrzích pomaturitního vzdělávání. Právě kombinace dlouhodobě budované komunikace a autentického sdílení zkušeností od současných studentů se ukazuje jako klíčová pro jejich rozhodování. Univerzita díky tomu dokáže nejen oslovit nové zájemce, ale zároveň jim srozumitelně představit prostředí i možnosti, které jim studium na VUT nabízí.
Zdroj a foto: VUT/Jan Prokopius
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
