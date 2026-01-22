VUT vstupuje do České asociace umělé inteligence
Brno, 26. ledna 2026 – Vysoké učení technické v Brně se 22. ledna připojilo k největší profesní platformě rozvíjející AI v Česku. Členství VUT v České asociaci umělé inteligence (ČAUI) bylo oficiálně potvrzeno podpisy prorektora VUT Martina Weitera a ředitele asociace Lukáše Benzla.
Mezi hlavní motivace vstupu brněnské techniky do asociace s více než 400 členy patří sdílení informací, diskuze a networking s klíčovými tuzemskými aktéry v oblasti umělé inteligence z akademického, soukromého i veřejného sektoru.
„Umělá inteligence radikálně proměňuje lidskou společnost. Je proto důležité diskutovat o příležitostech i výzvách, které tato změna přináší, a to s partnery, kteří mají praktické zkušenosti s využíváním AI nástrojů v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Vstupem do asociace VUT posiluje své kompetence ve využívání AI, které již úspěšně rozvíjí v řadě oblastí vědy a výzkumu,“ uvedl při podpisu přístupové smlouvy Martin Weiter, prorektor VUT pro výzkum a transfer znalostí.
„Členství v asociaci přináší VUT především rychlé a efektivní propojení s partnery z průmyslu i veřejné správy za účelem sdílení expertízy, například pro oblast administrativních činností. Důležitá je také možnost být u zdroje legislativních a regulatorních změn v oblasti umělé inteligence. Přínosem je rovněž zapojení do specializovaných pracovních skupin zaměřených na vzdělávání, zdravotnictví a další oblasti,“ vysvětlil důvody členství v asociaci Petr Koňas, AI ambasador VUT.
„Jsem přesvědčen o tom, že spolupráce mezi VUT a ČAUI posílí propojení akademického sektoru s reálnou praxí. VUT patří mezi klíčové instituce, a nejen pro mě je synonymem špičkového výzkumu AI. Pokrývá oblasti od jazykových modelů a strojového učení až po zapojení do projektů typu Czech AI Factory. Společně přispějeme ke strategickému rozvoji umělé inteligence v Česku," uvedl na závěr ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
Zdroj a foto: VUT
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31