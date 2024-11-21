VUT na Gaudeamu v Brně ukáže, že technika má mnoho podob
Brno, 18. října 2025 - Čeká vás maturita a nejste si jistí, kam dál? Prozkoumejte své možnosti na Gaudeamu Brno, největším a nejpopulárnějším veletrhu pomaturitního vzdělávání v Česku a na Slovensku. Mezi vystavovateli najdete 21.–24. října na brněnském výstavišti také Vysoké učení technické v Brně. Zastavte se u univerzitního stánku a objevte, jaké příležitosti VUT nabízí!
Brněnskou techniku – osm fakult a dvě vysokoškolské součásti – představí na veletrhu Gaudeamus v pavilonu V současní studující. Středoškolákům přiblíží, že VUT není pouze pro ty, kdo míří za technikou, ale i pro zájemce o přírodovědu, ekonomii, umění či architekturu. „Chceme uchazečům ukázat, že univerzita nabízí obrovskou šíři možností a každý si u nás může najít směr, který ho baví,“ řekla Helena Sadílková, koordinátorka akce za VUT.
Vysokoškoláci odpoví návštěvníkům veletrhu na všechny otázky týkající se studia, podávání přihlášek, přijímacího řízení, ale třeba i ubytování, sportu a volnočasových aktivit. Zájemci o studium se tak díky svým starším kolegům dozvědí všechny důležité informace z první ruky a získají autentický vhled do života v Brně i atmosféry, která na VUT panuje. Vše podstatné o studijní nabídce VUT zazní také na přednáškách vystavovatelů, které se budou konat každý den v 10:25 v přednáškovém sále A.
„Na veletrhu Gaudeamus chceme zájemcům poskytnout nejen informace o samotném studiu, ale i o dalších aktivitách, kterým se na univerzitě mohou smysluplně věnovat. Uchazeči se v naší expozici mohou dozvědět také podrobnosti o možnostech podpory pro znevýhodněné studenty, kterou na VUT poskytuje poradenské centrum Alfons. Zároveň budou na veletrhu v rámci doprovodného programu vystavené nejrůznější exponáty, které tvoří výzkumné skupiny, studentské týmy i samotní studující a které univerzitu představí zase z trošku jiné perspektivy,“ popsala Sadílková.
Robotické vynálezy i moderní dílna
VUT se na Gaudeamu zapojí do doprovodného programu Věda pro život, v rámci něhož představí vědecké a studentské projekty vznikající na univerzitě i některé z tvůrčích týmů, jako je Drone Research Center, YSpace, TU Brno Racing, Pneuracer nebo Chicken Wings.
Návštěvníci si podají ruku s humanoidním robotem, prohlédnou si interaktivní model pro simulaci zemětřesení a zjistí, jak bojovat s deepfakes generovanými umělou inteligencí. Zaujme i robotický barman, který zájemcům načepuje vybraný nápoj, robotický Air Hockey nebo balanční plošina, která umožňuje sledování rovnováhy, stability a koordinaci pohybů v reálném čase.
Co vznikne propojením kreativity, řemeslné výroby a moderních technologií odhalí studentské modely v expozici VUT nebo populární dílna FabLab University, kde si středoškoláci vyzkouší tvoření pomocí 3D tiskáren, řezacího plotteru nebo CNC frézky.
Moderní stánek se studenty v hlavní roli
Na brněnském veletrhu, nad nímž převzal záštitu mimo jiné rektor VUT Ladislav Janíček, se letos představí více než 400 vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí z Česka i zahraničí. Vysoké učení technické v Brně využije na Gaudeamu expozici, kterou představilo přesně před rokem a získalo za ni druhé místo v soutěži expozic na veletrhu v Bratislavě. Stánek letos oživí velkoformátové fotografie studentů a studentek, kteří jsou hlavními aktéry v nové uchazečské kampani, jež odstartuje v listopadu společně se spuštěním přihlášek. Mnozí z nich budou své studium osobně prezentovat přímo na veletrhu, kde se také uskuteční předpremiéra nového náborového videa VUT.
VUT svou studijní nabídku prezentovalo také na Gaudeamu v Nitře a Bratislavě a začátkem příštího roku zamíří i na veletrh do Prahy, který se uskuteční 20.–22. ledna 2026. Kromě veletrhů pomaturitního vzdělávání mohou zájemci o studium na brněnské technice navštívit i dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách a součástech univerzity, kde se dozvědí podrobnosti o konkrétních oborech.
Zdroj a foto: VUT
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31