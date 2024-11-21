VUT pomáhá budovat český superpočítač pro umělou inteligenci

Brno, 23. října 2025 – Evropská komise vyhlásila výsledky výzvy evropské iniciativy pro superpočítání EuroHPC. Mezi úspěšné žadatele patří Česká republika, resp. konsorcium šesti partnerů za účasti Vysokého učení technického v Brně. V průběhu následujících 3 let tak bude v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě instalován nový superpočítač KarolAIna. V rámci projektu Czech AI Factory (CZAI) jej doplní balíček služeb poskytovaný odborníky konsorcia, který zahrnuje poradenství, modely či algoritmy.

Budova IT4Innovations v Ostravě

Výsledná infrastruktura bude sloužit širokému spektru uživatelů, včetně průmyslu, veřejné správy, výzkumných týmů a také start-upů. Výrazný podíl na investici do budoucnosti České republiky má i brněnské Vysoké učení technické.

Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky. Bude plně určen pro výzkum, vývoj a služby v oblasti umělé inteligence. Stane se základem „továrny na umělou inteligenci“, projektu Czech AI Factory, který pomůže nasazování nástrojů umělé inteligence do firem, veřejného sektoru i výzkumu. Konsorcium CZAI vede VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Českým vysokým učením technickým v Praze, International Neurodegenerative Disorders Research Center, Univerzitou Karlovou a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Odborníci z těchto institucí podpoří zavádění AI v průmyslu, zejména její integraci do výroby, využití digitálních dvojčat a robotiky. Ve zdravotnictví a přírodních vědách se zaměří na vývoj léků nebo molekulární design. Energetika získá nástroje pro predikci, optimalizaci toků a diagnostiku, což urychlí přechod k udržitelným systémům. Veřejná správa využije AI k zefektivnění procesů a online služeb. Další oblastí je doprava, kde AI podpoří autonomní vozidla nebo třeba chytrou infrastrukturu.

Brněnská stopa v projektu CZAI
Na projektu Czech AI Factory se intenzivně podílí brněnské Vysoké učení technické. Podle profesora Jana Černockého z Fakulty informačních technologií VUT, který zapojení brněnské univerzity do Czech AI Factory koordinoval, má projekt minimálně tři významné přínosy. „V době, kdy je superpočítání ‚chlebem a solí‘ jakékoliv seriózní práce v oblasti umělé inteligence, umožní nový superpočítač českým výzkumníkům a vývojářům držet krok se světem,“ konstatuje Černocký. Dalším přínosem je podle něj jednak fakt, že prostředky určené na vývoj a služby okolo CZAI umožní posunout laboratorní prototypy do produkčních podmínek a pomohou českému AI průmyslu a veřejné správě. Konečně je podle Černockého třeba zdůraznit, že „projekt sám propojí špičková česká pracoviště hned z několika špičkových institucí“. Brněnský výzkumník rovněž připomněl, že VUT stálo už u zrodu samotného konsorcia IT4Innovations, které v Ostravě vybudovalo první český superpočítač. Vedle Černockého je třeba z téže fakulty VUT jmenovitě zmínit profesora Jiřího Jaroše, jenž je zodpovědný za výukovou část projektu zaměřenou na studenty, vědce i průmyslové vývojáře.

Základem projektu je samozřejmě AI počítání a služby, které jsou vyvíjeny jak na již zmíněné Fakultě informačních technologií VUT, tak i na Fakultě stavební (FAST VUT) a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) téže univerzity. Profesor Pavel Václavek z CEITECu přibližuje spolupráci na projektu následovně: „V rámci projektu CZAI bude CEITEC přispívat v oblasti AI nástrojů pro monitorování a diagnostiku průmyslových systémů, pohonů a strojů tak, aby bylo možné zajistit jejich větší spolehlivost a snížit náklady na údržbu. Dominantní budou možnosti využití vysoce výkonného počítání pro tyto úlohy, a to ať už superpočítače provozovaného IT4I, nebo vlastního výpočetního clusteru NVIDIA DGX na CEITEC.“ Zapojení do projektu je tak logickým vyústěním výzkumů, které v CEITECu i dalších součástech VUT běží už dlouhé roky.

Fakulta stavební VUT v rámci projektu navazuje na své zkušenosti s využitím metod umělé inteligence v oblasti materiálového výzkumu, krizového řízení a ekonomiky staveb. Podle docenta Tomáše Apeltauera z této fakulty spočívá přínos projektu v rozvoji nástrojů pro automatizovanou analýzu projektové dokumentace a s tím souvisejícím rychlým zvýšením produktivity práce projektantů při tvorbě odborných zpráv, posudků a dalších výstupů, které jsou běžnou součástí inženýrské praxe. Cílem je propojit tyto aplikace s novou generací modelů založených na specializovaných agentech, jež umožní efektivní spolupráci člověka a umělé inteligence na stavebních projektech. „Takové propojení otevírá cestu k inteligentním systémům řízení stavebních procesů, automatizovanému hodnocení souladu projektů s legislativními požadavky a k rozvoji digitálních dvojčat staveb,“ shrnuje přínos Apeltauer.

Investice do budoucnosti České republiky
Celkové náklady na Czech AI Factory dosahují téměř 1 miliardy Kč, přičemž polovina je hrazena z evropské iniciativy EuroHPC JU a 50 % přispěje Česká republika. Zhruba polovina vložených prostředků připadne na pořízení superpočítače KarolAIna a jeho provoz. Technické specifikace KarolAIny jsou úctyhodné: Superpočítač bude postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech s celkovým výkonem dosahujícím v běžných AI operacích 850 PFlop/s (počet operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu). Zbývající finance pokryjí poskytování služeb klientům. V rámci CZAI vzniknou také dva AI kampusy, v Praze a Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků.

Mezi zřizovateli šesti nově ohlášených AI továren je kromě České republiky dále Polsko, Rumunsko, Španělsko, Nizozemsko a Litva. Nově otevřené AI Factories se připojí ke třinácti již dříve vybraným. Vznikne tak propojená síť AI center, která budou připravena podporovat inovace v oblasti umělé inteligence v celé Evropě. Každá AI Factory bude fungovat jako jednotné kontaktní místo, které startupům, malým a středním podnikům, průmyslu, veřejným organizacím a výzkumným pracovníkům v oblasti umělé inteligence nabídne komplexní podporu při nasazování AI nástrojů, správě a zpracování datových sad, resp. přístup k výpočetním prostředkům optimalizovaným pro AI atd.

Souhrnem, CZAI Factory poskytuje České republice plnohodnotné centrum pro výzkum, vývoj a aplikace umělé inteligence. Kombinací pokročilé infrastruktury, odborných služeb, bezpečného datového prostředí a koordinovaného školení si projekt klade za cíl urychlit zodpovědné zavádění umělé inteligence a podpořit inovace, hospodářský růst a společenský prospěch. Výsledkem bude zvýšení mezinárodní kredibility a posílení šance na možné umístění jedné z evropských AI GigaFactories právě v Česku.

