VUT pomáhá budovat český superpočítač pro umělou inteligenci
Brno, 23. října 2025 – Evropská komise vyhlásila výsledky výzvy evropské iniciativy pro superpočítání EuroHPC. Mezi úspěšné žadatele patří Česká republika, resp. konsorcium šesti partnerů za účasti Vysokého učení technického v Brně. V průběhu následujících 3 let tak bude v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě instalován nový superpočítač KarolAIna. V rámci projektu Czech AI Factory (CZAI) jej doplní balíček služeb poskytovaný odborníky konsorcia, který zahrnuje poradenství, modely či algoritmy.
Výsledná infrastruktura bude sloužit širokému spektru uživatelů, včetně průmyslu, veřejné správy, výzkumných týmů a také start-upů. Výrazný podíl na investici do budoucnosti České republiky má i brněnské Vysoké učení technické.
Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky. Bude plně určen pro výzkum, vývoj a služby v oblasti umělé inteligence. Stane se základem „továrny na umělou inteligenci“, projektu Czech AI Factory, který pomůže nasazování nástrojů umělé inteligence do firem, veřejného sektoru i výzkumu. Konsorcium CZAI vede VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Českým vysokým učením technickým v Praze, International Neurodegenerative Disorders Research Center, Univerzitou Karlovou a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Odborníci z těchto institucí podpoří zavádění AI v průmyslu, zejména její integraci do výroby, využití digitálních dvojčat a robotiky. Ve zdravotnictví a přírodních vědách se zaměří na vývoj léků nebo molekulární design. Energetika získá nástroje pro predikci, optimalizaci toků a diagnostiku, což urychlí přechod k udržitelným systémům. Veřejná správa využije AI k zefektivnění procesů a online služeb. Další oblastí je doprava, kde AI podpoří autonomní vozidla nebo třeba chytrou infrastrukturu.
Brněnská stopa v projektu CZAI
Na projektu Czech AI Factory se intenzivně podílí brněnské Vysoké učení technické. Podle profesora Jana Černockého z Fakulty informačních technologií VUT, který zapojení brněnské univerzity do Czech AI Factory koordinoval, má projekt minimálně tři významné přínosy. „V době, kdy je superpočítání ‚chlebem a solí‘ jakékoliv seriózní práce v oblasti umělé inteligence, umožní nový superpočítač českým výzkumníkům a vývojářům držet krok se světem,“ konstatuje Černocký. Dalším přínosem je podle něj jednak fakt, že prostředky určené na vývoj a služby okolo CZAI umožní posunout laboratorní prototypy do produkčních podmínek a pomohou českému AI průmyslu a veřejné správě. Konečně je podle Černockého třeba zdůraznit, že „projekt sám propojí špičková česká pracoviště hned z několika špičkových institucí“. Brněnský výzkumník rovněž připomněl, že VUT stálo už u zrodu samotného konsorcia IT4Innovations, které v Ostravě vybudovalo první český superpočítač. Vedle Černockého je třeba z téže fakulty VUT jmenovitě zmínit profesora Jiřího Jaroše, jenž je zodpovědný za výukovou část projektu zaměřenou na studenty, vědce i průmyslové vývojáře.
Základem projektu je samozřejmě AI počítání a služby, které jsou vyvíjeny jak na již zmíněné Fakultě informačních technologií VUT, tak i na Fakultě stavební (FAST VUT) a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) téže univerzity. Profesor Pavel Václavek z CEITECu přibližuje spolupráci na projektu následovně: „V rámci projektu CZAI bude CEITEC přispívat v oblasti AI nástrojů pro monitorování a diagnostiku průmyslových systémů, pohonů a strojů tak, aby bylo možné zajistit jejich větší spolehlivost a snížit náklady na údržbu. Dominantní budou možnosti využití vysoce výkonného počítání pro tyto úlohy, a to ať už superpočítače provozovaného IT4I, nebo vlastního výpočetního clusteru NVIDIA DGX na CEITEC.“ Zapojení do projektu je tak logickým vyústěním výzkumů, které v CEITECu i dalších součástech VUT běží už dlouhé roky.
Fakulta stavební VUT v rámci projektu navazuje na své zkušenosti s využitím metod umělé inteligence v oblasti materiálového výzkumu, krizového řízení a ekonomiky staveb. Podle docenta Tomáše Apeltauera z této fakulty spočívá přínos projektu v rozvoji nástrojů pro automatizovanou analýzu projektové dokumentace a s tím souvisejícím rychlým zvýšením produktivity práce projektantů při tvorbě odborných zpráv, posudků a dalších výstupů, které jsou běžnou součástí inženýrské praxe. Cílem je propojit tyto aplikace s novou generací modelů založených na specializovaných agentech, jež umožní efektivní spolupráci člověka a umělé inteligence na stavebních projektech. „Takové propojení otevírá cestu k inteligentním systémům řízení stavebních procesů, automatizovanému hodnocení souladu projektů s legislativními požadavky a k rozvoji digitálních dvojčat staveb,“ shrnuje přínos Apeltauer.
Investice do budoucnosti České republiky
Celkové náklady na Czech AI Factory dosahují téměř 1 miliardy Kč, přičemž polovina je hrazena z evropské iniciativy EuroHPC JU a 50 % přispěje Česká republika. Zhruba polovina vložených prostředků připadne na pořízení superpočítače KarolAIna a jeho provoz. Technické specifikace KarolAIny jsou úctyhodné: Superpočítač bude postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech s celkovým výkonem dosahujícím v běžných AI operacích 850 PFlop/s (počet operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu). Zbývající finance pokryjí poskytování služeb klientům. V rámci CZAI vzniknou také dva AI kampusy, v Praze a Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků.
Mezi zřizovateli šesti nově ohlášených AI továren je kromě České republiky dále Polsko, Rumunsko, Španělsko, Nizozemsko a Litva. Nově otevřené AI Factories se připojí ke třinácti již dříve vybraným. Vznikne tak propojená síť AI center, která budou připravena podporovat inovace v oblasti umělé inteligence v celé Evropě. Každá AI Factory bude fungovat jako jednotné kontaktní místo, které startupům, malým a středním podnikům, průmyslu, veřejným organizacím a výzkumným pracovníkům v oblasti umělé inteligence nabídne komplexní podporu při nasazování AI nástrojů, správě a zpracování datových sad, resp. přístup k výpočetním prostředkům optimalizovaným pro AI atd.
Souhrnem, CZAI Factory poskytuje České republice plnohodnotné centrum pro výzkum, vývoj a aplikace umělé inteligence. Kombinací pokročilé infrastruktury, odborných služeb, bezpečného datového prostředí a koordinovaného školení si projekt klade za cíl urychlit zodpovědné zavádění umělé inteligence a podpořit inovace, hospodářský růst a společenský prospěch. Výsledkem bude zvýšení mezinárodní kredibility a posílení šance na možné umístění jedné z evropských AI GigaFactories právě v Česku.
Zdroj a foto: VUT
