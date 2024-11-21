Unikátní Czech Space Pavilon otevře brány studentům i veřejnosti
Brno, 20. října 2025 - Planety, interaktivní expozice, letecké simulátory i zážitky z beztíže. Brno bude ve dnech 22. a 23. října patřit vesmíru. Na Výstavišti Brno se otevře unikátní vesmírný Czech Space Pavilon, kde si návštěvníci všech věkových kategorií vyzkouší interaktivní technologie, setkají se s odborníky i studenty oborů budoucnosti a nahlédnou do světa české kosmonautiky.
Pavilon, který vzniká ve spolupráci národního projektu Česká cesta do vesmíru, Vysokého učení technického v Brně, Hvězdárny a planetária Brno a veletrhu Gaudeamus, je jedním z vrcholů letošního Czech Space Weeku, celonárodní oslavy vědy a kosmických technologií. Vstup do vesmírného pavilonu bude pro všechny návštěvníky zdarma.
Na ploše pavilonu G2 na brněnském výstavišti, který se nachází naproti veletrhu Gaudeamus, ožije vesmír v celé své rozmanitosti – od moderních technologií až po skutečné příběhy lidí, kteří pracují na vesmírných projektech. Veletrh Gaudeamus každoročně přitahuje desítky tisíc mladých lidí stojících na začátku své profesní kariéry a letos se poprvé stane i místem, kde se potkává vzdělávání s vesmírem. „Brno se dlouhodobě profiluje jako jedno z center vesmírného průmyslu v naší zemi. Jsem rád, že naše technická univerzita je uprostřed tohoto dění. Věřím, že unikátní vesmírný pavilon všem návštěvníkům ukáže, že v Brně a na VUT začínají cesty, které mohou vést až ke hvězdám a že studium technologií je super pro hvězdnou kariéru,“ zve k návštěvě Czech Space Pavilonu rektor Ladislav Janíček z Vysokého učení technického v Brně.
Vesmírné dobrodružství pro všechny věkové kategorie
Czech Space Pavilon během dvou dnů představí rozmanitý výběr českých univerzitních týmů, studentských spolků, popularizačních iniciativ i zástupců firem, které se už dnes podílejí na výzkumu a vývoji kosmických technologií.
Návštěvníky vesmírného pavilonu čeká opravdu bohatý program. Budou se moci projít mezi obřími nafukovacími planetami Hvězdárny a planetária Brno, nahlédnout do modelů sond Akademie věd ČR, nebo usednout do virtuálního simulátoru vrtulníku od Vrgineers. Prostor doplní expozice České cesty do vesmíru, která přiblíží výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody i zapojení českých týmů do mezinárodních misí. Chybět nebudou ani inspirativní kadeti a ambasadoři mise Zero-G, kteří zažili stav beztíže a nyní sdílejí své zkušenosti napříč generacemi. „Brno je místem, kde se přirozeně propojuje vzdělávání, výzkum a technologické inovace. Právě tento ekosystém vytváří ideální prostředí pro rozvoj české kosmonautiky. Ve space pavilonu proto chceme studentům představit příležitosti, které vesmír přináší. On to totiž vůbec není tak vzdálený svět, jak to často může vypadat,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest a hlavní organizátorka největšího tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week.
Pozvánka do budoucnosti
Czech Space Pavilon na Výstavišti Brno nabídne v rámci veletrhu Gaudeamus podívanou nejen pro všechny milovníky vesmíru, a to prostřednictvím technologií, interaktivních exponátů i setkání s lidmi, kteří posouvají hranice poznání. „Ať už vás zajímá věda, technologie, nebo jen toužíte zažít atmosféru skutečného vesmírného dobrodružství, Czech Space Pavilon vám otevře brány k objevování budoucnosti. Chceme, aby si každý návštěvník z Brna odnesl nejen zážitek, ale i kousek inspirace – a sice, že i v Česku můžeme být součástí velkého příběhu dobývání vesmíru,“ zakončuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a senátor Parlamentu České republiky.
Vstup do Czech Space Pavilonu bude pro všechny návštěvníky zcela zdarma, není potřeba mít zakoupenou vstupenku na veletrh Gaudeamus. Zatímco návštěvníci veletrhu Gaudeamus se do pavilonu snadno dostanou hlavním vstupem po zakoupení vstupenky na veletrh (z pavilonu V), zájemci, kteří přijdou pouze na vesmírný pavilon, využijí volný vstup skrze pavilon G2, který se nachází u stejnojmenné zastávky MHD. Odtud je pavilon pohodlně přístupný veřejnosti i školním skupinám.
Czech Space pavilon tak zve všechny, od zvídavých dětí přes středoškoláky až po dospělé fanoušky vesmíru a objevování, aby se přišli podívat, kam až může lidská zvědavost a technická tvořivost doletět.
Zdroj: VUT, foto: ideogram.ai
