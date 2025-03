Revoluční spektrometr z CEITEC VUT získal ocenění Zlatý AMPER 2025

Brno, 19. března 2025 - Veletrh AMPER každoročně pořádaný na brněnském výstavišti je největším mezinárodním veletrhem elektrotechniky, elektroniky a energetiky v České republice a na Slovensku. Výzkumný tým Petra Neugebauera z CEITEC VUT na veletrhu letos představuje revoluční spektrometr FRASCAN II, elektronový spinový rezonanční spektrometr s frekvencí 329 GHz. Tento unikátní spektrometr umožňuje studovat biomolekuly, například proteiny, se zvýšenou citlivostí, a bude mít využití při vývoji léků, diagnostice nemocí, ale také v materiálovém inženýrství. Přístroj na veletrhu zaujal odbornou porotu, která mu udělila prestižní ocenění Zlatý AMPER.

FRASCAN II je jedinečné rozšíření pro NMR spektrometry, které umožňuje současné použití tří pokročilých technik – elektronové paramagnetické rezonance, nukleární magnetické rezonance (NMR) a dynamické nukleární polarizace – v jediném systému. Kombinace prvních dvou technik dává možnost všestrannějšího a efektivnějšího využití NMR systémů. Třetí technika dovoluje zvýšit citlivost měření, díky čemuž je možná detailní analýza materiálů na mikroskopické úrovni.

Pro představu o schopnostech spektrometru je třeba uvést, že pracuje na frekvencích stokrát vyšších, než jaké se používají v mobilních telefonech, a využívá magnetické pole desetkrát silnější, než jaké se používá v průmyslových magnetech na třídění šrotu. Tento obrovský výkon umožňuje studovat mikroskopické interakce, které jsou nezbytné pro pochopení složitých biologických a chemických procesů.

Zařízení nachází uplatnění nejen v základním výzkumu, ale i v materiálovém inženýrství, farmaceutickém průmyslu nebo kvantové informatice. „Vědcům poskytuje hlubší vhled do struktury biomolekul, polovodičů i dalších látek a umožňuje provádět složité experimenty bez nutnosti použití několika samostatných přístrojů. Mezi výhody FRASCAN II patří také nízké pořizovací náklady, kompatibilita se stávajícími NMR systémy a snadná instalace,“ uvedl vedoucí projektu Petr Neugebauer, který na CEITEC VUT vede výzkumnou skupinu Magneto-optická a THz spektroskopie.

Petr Neugebauer a jeho kolegové představili spektrometr na veletrhu AMPER, který ve dnech 18. až 20. března zaplnil haly P a F na brněnském výstavišti. Veletrh navštěvují primárně technici, manažeři, energetici, obchodníci, projektanti, revizní technici, programátoři, technologové, zástupci měst a obcí, investoři a další specialisté. Tým Petra Neugebauera vystavoval po boku start-upů CEITEC VUT Lightigo a Cactux společně s dalšími fakultami Vysokého učení technického v Brně (VUT) v prostoru tzv. Inovátoria.

„Propojení technických univerzit a průmyslové praxe nejen v oblasti výchovy odborníků v podobě absolventů technických oborů, ale také prostřednictvím špičkového výzkumu je v dnešní době jedním ze zásadních kritérií konkurenceschopnosti vysokých škol. Ta stojí především na schopnostech lidí vytvářejících hodnoty přinášejících užitek. Je to také nejlepší vzor pro uchazeče o technická a přírodovědná studia, kterých se navzdory obrovské poptávce průmyslu nedostává. Je pro mne potěšující vidět, že mezi vystavovateli jsou i studenti, ať již jako součást výzkumných týmů, anebo i jako samostatní vystavovatelé. Takové veletrhy jako AMPER díky živé aktivitě brněnského výstaviště představují významnou platformu nejen pro prezentaci skvělých výsledků odborné komunitě, ale i pro komunikaci s těmi, kteří se třeba ještě rozhodují o svém budoucím profesním směřování a studiu. Řada vystavovaných technologií z oblasti elektrotechniky a elektroniky, elektroenergetiky či elektromobility se zdá být někdy doslova z říše science-fiction. Autonomní systémy a regulace, umělá inteligence a samoučící se technologie, ale také jejich špičkové aplikace v oblasti vesmírných technologií, biomedicínského inženýrství, elektronové mikroskopie, polovodičových technologií, komunikační technologií či kyberbezpečnosti dnes představují vrchol lidského umu a jsou naší budoucností. Vidět, kam se technologie každým rokem posouvají, je fascinující, a pokud někdo propadne jejich kouzlu, má nekonečnou příležitost k seberealizaci,” shrnuje rektor Vysokého učení technického v Brně, Ladislav Janíček.

Odborná komise soutěže Zlatý AMPER vždy během prvního dne veletrhu v expozicích posuzuje přihlášené exponáty a rozhoduje o nejpřínosnějším exponátu tohoto veletrhu. Projekt FRASCAN II zvítězil ve své kategorii a zařadil se tak mezi 5 oceněných z celkové konkurence 22 exponátů.

“Je pro nás obrovská pocta získat ocenění Zlatý AMPER. Měli jsme velmi silnou konkurenci, a to nejen z VUT a dalších škol, ale i z průmyslu. Jsme tedy hrdí, že výsledek našeho mnohaletého úsilí upoutal pozornost poroty a získal její uznání. Bereme to jako motivaci k tomu, abychom pokračovali ve vývoji špičkových zařízení, a jako potvrzení toho, že zařízení vyvinutá převážně pro základní výzkum mohou konkurovat nejnovějším průmyslovým inovacím,” komentuje Petr Neugebauer. Spolu s kolegy, kteří se na konstrukci FRASCAN II podíleli, bude na veletrhu k zastižení až do čtvrtka, kdy letošní AMPER oficiálně končí.

"Jsem velmi potěšen získanou cenou, ale především skutečností, že se naše univerzita úspěšně prosazuje svými aplikovanými výsledky v oblasti špičkových technologií. Není snad nic víc motivujícího, než-li být oceněn renomovanou odbornou komunitou. Gratuluji celému týmu k získání ceny za tento unikátní produkt,” komentoval úspěch svých kolegů Ladislav Janíček.

Zdroj a foto: VUT