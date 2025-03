Investice za 1,1 miliardy Kč posunou vzdělávání na VUT na novou úroveň

Brno, 4. března 2025 - Vysoké učení technické v Brně uspělo se svými klíčovými projekty v „trojvýzvě“ z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), jehož cílem je podporovat rozvoj otevřené a vzdělané společnosti. Financování v celkové výši téměř 1,1 miliardy korun získaly všechny tři podané projekty zaměřené na kvalitu vzdělávání, podporu studujících a modernizaci vzdělávacího prostředí. Univerzitu tak v příštích letech čeká dynamická transformace plná inovací a technologického pokroku.

Díky projektům NEXT VUT, OPEN VUT a NEXT GENERATION VUT se v následujících letech uskuteční strategické investice do vzdělávacích procesů i studijního zázemí. Moderní infrastruktura, kvalitnější výuka a podpora všech studentů bez rozdílu umožní brněnské technice posílit svoji prestiž a konkurenceschopnost jako vzdělávací instituce na mezinárodní úrovni.

„Úspěch v této projektové výzvě je výsledkem skvělé týmové práce, kterou koordinoval Odbor projektové podpory VUT. Kombinace těchto tří projektů přináší jedinečnou příležitost, jak posunout vysokoškolské vzdělávání na naší univerzitě na novou úroveň. Klíčem bude opět týmová práce a součinnost s jednotlivými fakultami a postupně všemi, kdo se na vzdělávání podílejí. Kvalitní výuka si zaslouží více pozornosti a podpory,“ sdělil prorektor pro další vzdělávání a kvalitu Vítězslav Máša a dodal, že je klíčové vytvořit na VUT prostředí, ve kterém bude studium a výuka nejen fungovat, ale hlavně přinášet radost studujícím i vyučujícím.

Podle prorektora pro výzkum a transfer znalostí Martina Weitera umožní získané projekty inovovat výuku na VUT tak, aby ještě více odpovídala vzdělávacím potřebám studujících i současným potřebám celé společnosti. „Projekty umožní podpořit také studenty v oblasti praktické výuky, včetně vzdělávání formou ‚Learning by doing‘. V neposlední řadě umožní spolu s reformou doktorského studia zlepšit podmínky doktorandek a doktorandů. Nově koncipovaná doktorská škola, jako nástavba nad doktorským studiem, poskytne studentům poradenství a podporu nad rámec standardních podmínek studia a povede k dalšímu rozvoji potřebných kompetencí,” uvedl Weiter.

Moderní vzdělávání pro všechny

Prvním úspěšným projektem je NEXT VUT, což je zároveň projekt podpořený nejvyšší částkou, a to téměř 900 miliony korun. Soustředí se na rozvoj vzdělávací infrastruktury a technologického zázemí. Univerzita plánuje stavební úpravy laboratoří, dílen, učeben a poslucháren, ale také nákup špičkového přístrojového vybavení. „Tento přístup podporuje nejen zvýšení odborné úrovně studentů, ale také jejich praktické dovednosti a připravenost pro trh práce,“ popsala Tereza Stodolová, vedoucí odboru projektové podpory a transferu znalostí

Nejlépe hodnoceným projektem ve své kategorii se stal OPEN VUT, který se věnuje podpoře talentovaných studentů a studentek a studujícím se specifickými potřebami. Cílem je vytvořit inkluzivní akademické prostředí, kde mají všichni studující rovné příležitosti a mohou plně rozvíjet svůj potenciál.

VUT chce investici ve výši 50 milionů korun využít k rekonstrukci vzdělávacích prostorů, odstranění bariér a pořízení vybavení pro studující se specifickými potřebami. Kromě toho vznikne na univerzitě také Studentské centrum VUT, které poskytne podporu a zázemí nadaným studentům a členům studentských tvůrčích týmů jako jsou například TU Brno Racing, YSpace, Pneuracer, strojLAB nebo Chicken Wings.

Nové komunitní zázemí, které bude studentům sloužit k výuce, prezentaci i coworkingu, vznikne na Fakultě strojního inženýrství VUT. „Investice vynaložené na rekonstrukci studentského centra umožní vytvořit podmínky pro činnost studentských tvůrčích týmů v oblastech nastupujících technologií a pomůže rozvíjet jejich znalosti pro uplatnění v praxi a vytvářet komunitu odborníků na mezinárodní úrovni,“ doplnila Stodolová.

Poslední projekt NEXT GENERATION VUT, rovněž nejlépe hodnocený ve své kategorii, se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávacích procesů, zvýšení úspěšnosti studujících, posílení internacionalizace a podporu strategického řízení instituce. Investice ve výši 145 milionů korun podpoří rozvoj studijních programů a inovaci jejich obsahu, rozšíření možností zahraničních mobilit, rozvoj poradenských služeb nebo popularizaci technických oborů mezi mladou generací.

Kromě práce se studenty a uchazeči projekt zajistí také zvýšení odborných kompetencí akademických i neakademických pracovníků, zefektivnění strategického řízení instituce a propojení univerzitního prostředí s průmyslem.

Úspěšná trojvýzva

Podané projekty NEXT VUT, OPEN VUT a NEXT GENERATION VUT získaly vysoké bodové hodnocení, přičemž projekt NEXT GENERATION VUT byl nejlépe hodnoceným projektem v dané výzvě, stejně jako projekt OPEN VUT, který dokonce dosáhl plného počtu bodů. Pozitivní výsledek v investiční „trojvýzvě“ je pro univerzitu velkým úspěchem, který brněnskou techniku opět posune na vyšší úroveň.

Program OP JAK podporuje rozvoj otevřené a vzdělané společnosti, která je založená na znalostech, dovednostech a rovných příležitostech. Cílem je rozvíjet potenciál jednotlivce a zvyšovat konkurenceschopnost celku. Podpora je prostřednictvím Ministerstva školství poskytována z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu.

Zdroj a foto: VUT/Václav Koníček