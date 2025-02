VUT zdvojnásobuje kapacity pro vesmírné vzdělávání

Brno, 28. února, 2025 — Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT se rozhodla od příštího akademického roku navýšit počet přijímaných studentů do magisterského studijního programu Space Applications ze současných 20 na dvojnásobek. Reaguje tak na kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků klíčových pro rozvoj místních firem působících ve vesmírném průmyslu.

Vesmírný průmysl se na jižní Moravě v posledních letech rychle rozvíjí a brněnský region může být dnes považován za centrum tohoto průmyslového odvětví v Česku. Podle expertního odhadu místního sdružení firem, Brno Space Clusteru, zaměstnávají kosmické firmy v regionu 410 specialistů a ročně utrží 1 miliardu korun. S rostoucí globální poptávkou po kosmických technologiích mají tyto firmy obrovský potenciál k dalšímu rozvoji a mezinárodní expanzi. Potýkají se ale s kritickým nedostatkem zaměstnanců, který by mohl tento růst brzdit.

„Aktuálně evidujeme přes 55 volných pracovních míst v jihomoravských kosmických firmách, které za poslední 3 roky nabraly přibližně 120 nových odborníků, tedy asi 40 ročně. Aby mohly firmy naplno využít svůj potenciál a dále růst, potřebovaly by v následujících 5 letech přijímat alespoň 100 nových kvalifikovaných zaměstnanců ročně. Těch je ale aktuálně na trhu nedostatek,” říká Václav Havlíček, manažer Brno Space Clusteru.

Právě z těchto důvodů se vedení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, kde je v současnosti vyučován jediný obor v Česku zaměřený zcela na vesmírný průmysl, rozhodlo navýšit kapacity z dosavadních 20 přijímaných studentů na 40. „Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti vesmírných technologií a aplikací představují jednu z hlavních strategických oblastí Vysokého učení technického v Brně. S tímto odvětvím je již několik desetiletí na univerzitě spojena zejména Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií především v oblasti vývoje družic a družicových komunikačních systémů. Na ní také před lety vznikl jedinečný a dodnes v České republice jediný ucelený magisterský studijní program v České republice pod názvem Space Applications.

Na jeho realizaci se podílí také Fakulta strojního inženýrství. Tato fakulta navíc poskytuje i další magisterský studijní program pod názvem Letecká a kosmická technika zaměřený v jeho části na navrhování kosmických konstrukcí a mechanické technologie kosmických systémů či mechaniku kosmického letu. Růst vzdělávacích kapacit v oblasti vesmírných aplikací na VUT je klíčovým krokem k tomu, aby si Brno udrželo a dále posílilo svou pozici kosmického inovačního centra. Rozšíření studijního programu Space Applications, který je plně v anglickém jazyce, umožní získávat talentované studenty z Česka i zahraničí a poskytne jim špičkové a prestižní vzdělání s přímým napojením na praxi v brněnském regionu,” říká Ladislav Janíček, rektor VUT.

„Je již pravidlem, že studenti získávají v průběhu studia placené stáže u brněnských kosmických firem. Přímo také spolupracujeme s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku či Evropskou vesmírnou agenturou, odkud k nám dojíždí přednášet experti v oboru,” říká Tomáš Götthans, garant oboru Space Applications. Cenné praktické dovednosti studenti rozvíjejí také v univerzitním studentském týmu YSpace, kterému se nedávno podařilo získat podporu ESA pro vypuštění vlastního satelitu s první českou vesmírnou biomisí CIMER zaměřující se na studium sinic v mikrogravitaci. Díky tomuto úzkému propojení teorie s praxí odchází absolventi programu z univerzity jako plnohodnotní inženýři s jistotou dobře placené práce v regionu.

Podpoře inovací a transferu technologií se v regionu věnuje také agentura JIC. Ta mimo jiné provozuje místní pobočku inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC), kterou už prošlo téměř 20 firem, a systematicky podporuje vznik a rozvoj nových startupů. Příkladem je ZAITRA, jejíž zakladatel Marek Marušin začínal s podnikáním ještě během studií. Dnes jeho firma vyvíjí pokročilý software využívající umělou inteligenci pro satelity na oběžné dráze.

„Naším posláním je mimo jiné motivovat studenty k podnikání a pomáhat jim rozvíjet jejich nápady. Space industry má obrovský potenciál. Vidíme to třeba na světových investičních trendech. Čím více tu bude špičkových expertů, tím větší potenciál bude pro přenos inovací z akademického prostředí do praxe a tím i více globálně úspěšných startupů. A to je naším cílem,“ uvádí ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek.

Přihlášky do programu Space Applications je možné podávat do 31. března.

Zdroj a foto: VUT/Václav Koníček