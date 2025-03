Obří nafukovací socha oslaví výročí Bohuslava Fuchse

Brno, 19. března 2025 - V rámci oslav 130. výročí narození významného architekta Bohuslava Fuchse se v ulicích objeví neobvyklá umělecká instalace v podobě velké nafukovací sochy. Slavnostní představení netradičního uměleckého objektu se odehraje při příležitosti vernisáže výstavního projektu Nový svět Bohuslava Fuchse a Rudolfa Sandala na hradě Špilberku v den Fuchsových narozenin 24. 3. 2025 od 17.00.

Projekt „Slávy Fuchs“, jehož autory jsou pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně historik architektury Rostislav Koryčánek, sochař Jan Šebánek a architekt Jaroslav Sedlák, chce připomenout Fuchsovy stavby a jeho podíl na proměně moderního Brna. Nafukovací socha koresponduje s Fuchsovým přístupem k architektuře, který zahrnoval důraz na funkčnost, použité materiály a technologie a zároveň estetickou harmonii. Autor záměru projektu Rostislav Koryčánek k tomu dodává: „Pneumatická socha si pohrává s myšlenkou, zda by Bohuslav Fuchs jako architekt evropského formátu neměl mít ve městě, v němž působil, svoji klasickou sochu. A pokud ano, tak kde by měla stát. Zároveň říkáme, že nejlepšími sochařskými památníky jsou jeho stavby, pokud se o ně dobře staráme.“

Aby putující socha zaujala a ukázala kvalitu Fuchsovy tvorby, zvolili její tvůrci netradiční způsob provedení. Ke spolupráci přizvali brněnskou firmu Kubíček Factory, která je předním výrobcem horkovzdušných balónů Kubíček Balloons, designových nafukovadel Kubíček Visionair a ultralehkých letadel Kubíček Aircraft, a navržený tvar nechali ušít z balonové látky. ‚‚Stejně jako Bohuslav Fuchs objevoval nové možnosti architektury, i my neustále zkoumáme hranice materiálů a vzduchu. Spojení umění s technikou v tomto projektu ukazuje, že i tradiční materiály mohou mít nečekané využití a oslovit široké publikum,‘‘ uvedl obchodní zástupce, Jan Procházka.

Vznikl tak proměnlivý a lehce transportovatelný objekt, jehož přesun po městě si vzala na starost firma Švihé Synku. Nafukovací socha je převážena na vozíku taženém nákladním kolem. Zakladatel firmy Erik Nálepka podporu projektu odůvodnil takto: ‚‚Naším záměrem je změnit dopravní návyky včetně transportu zboží a nabízet způsoby přepravy, které jsou pro město a život v něm prospěšnější. Kolo je na mnoha jiných místech prověřeným prostředkem, který v případě jeho upřednostnění, zklidňuje dopravu, zvyšuje její bezpečnost a navrací život do míst, jež jsou ucpaná rychle jedoucími nebo všude stojícími auty. Vede k větší citlivosti k městu stejně jako k jeho historii. Podobně jako projekt Slávy Fuchs, který z tohoto důvodu chceme podpořit.‘‘

Socha se objeví před sedmi vybranými Fuchsovými stavbami vždy na několik dní. Ke zprostředkování komplexních informací o stavbách budou k dispozici QR kódy, které zájemce nasměřují do databáze Brněnského architektonického manuálu, která je nejucelenějším zdrojem pro poznávání brněnské architektury. Koordinátorka BAM Veronika Jičínská k tomu uvádí: ‚‚BAM je jedním z dlouhodobě rozvíjených projektů brněnského Domu umění, jehož rozsáhlá poválečná rekonstrukce byla svěřena právě architektu Bohuslavu Fuchsovi. O tom, jak mimořádně produktivní architekt to byl, svědčí i to, že v databázi mohou zájemci o jeho dílo najít na čtyřicet staveb nejrůznějšího určení – od vil, bytových domů, hotelů až po školy nebo obřadní síň. Stavby Bohuslava Fuchse jsou nedílnou součástí architektonického dědictví Brna.‘‘

Přítomnost sochy v ulicích upozorní taky na další akce spojené s oslavou Fuchsova výročí. Projekt „Slávy Fuchs“ podpoří i TIC BRNO, který si uvědomuje turistický potenciál brněnské architektury a u oslav tohoto významného výročí nemůže chybět.

‚‚Brněnská architektura je jedním z hlavních destinačních témat, které používáme při propagaci Brna v ČR i zahraničí. Projekt Slávy Fuchs je jedním z dvanácti, které budou letos realizovány za podpory města Brna a které si dávají za cíl představit Fuchse z různých úhlů pohledu. Projekty najdete postupně na stránkách gotobrno.cz v kategorii Akce a festivaly. Žánrově se jedná o pestrou paletu výstav, přednášek, workshopů, stejně jako intervencí do veřejného prostoru i performancí. Na gotobrno.cz najdete také nový článek Fenomén Brno – Fuchs 130, kde si můžete například přečíst, jak na svého dědu vzpomíná jeho vnučka paní Pavla Seitlová,‘‘ shrnula Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Bohuslav Fuchs (1895–1972) byl klíčovou postavou brněnské architektury a designu. Jeho funkcionalistické stavby, promyšlené urbanistické koncepty a pedagogická činnost formovaly tvář moderního Brna i vývoj české architektury. Jeho stavby jako hotel Avion, Zemanova kavárna, Moravská banka, zábrdovické lázně či nádražní pošta, se staly symboly moderního Brna. Jeho díla se vyznačují inovativním využitím materiálů, elegantními proporcemi a harmonickým začleněním do městského prostředí. Fuchsův urbanistický koncept kladl důraz na funkční zónování města, propojení s přírodou a sociální aspekty bydlení. Jako pedagog na brněnské technice vychoval generace architektů a designérů. Jeho pedagogická činnost se zaměřovala na propojení teorie s praxí a podporu individuálního talentu studentů.

Zdroj a foto: VUT