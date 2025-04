Brno centrem kybernetické bezpečnosti: Univerzity získaly dva velké projekty EU

Brno, 23. dubna 2025 - Dvě brněnské univerzity, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, povedou dva nové projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti financované Evropskou unií. Obě iniciativy těží ze vzájemné spolupráce v rámci projektu Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia (CHESS), který propojuje přední instituce z jižní Moravy a Estonska zabývající se kybernetickou bezpečností.

Špičkové univerzity a společnosti z celé Evropy předložily 152 návrhů projektů ve dvou výzvách, z nichž bylo k realizaci vybráno jen několik – včetně jednoho projektu koordinovaného Masarykovou univerzitou (mezi 6 nejlepšími ze 103 předložených návrhů v první výzvě) a jednoho projektu Vysokého učení technického v Brně (mezi 4 nejlepšími ze 49 návrhů ve druhé výzvě).

Masarykova univerzita bude koordinovat projekt Cybersecurity Certification and Assessment Tools (CCAT), na kterém se podílí konsorcium devíti institucí, univerzit a firem z České republiky, Estonska, Itálie a Německa s rozpočtem více než 4,2 mil. EUR.

Projekt je založen na čtyřech open-source nástrojích kybernetické bezpečnosti vyvinutých v akademickém prostředí. Cílem je připravit je pro použití v aplikovaných neakademických scénářích. Nástroje CCAT umožní hodnocení systémů TLS, hodnocení kryptografických zařízení a softwarových knihoven včetně nastavení černé skříňky, testování vestavěných bezpečnostních architektur (čipů) a analýzu prostředí pro certifikaci kybernetické bezpečnosti.

Petr Švenda, jeden z předních výzkumníků z Masarykovy univerzity, říká: „Projekt CCAT posouvá naše zaměření od pouhého odhalování zranitelností ve stávajících produktech k proaktivnímu poskytování robustních a uživatelsky přívětivých nástrojů, které pomáhají předcházet slabinám v budoucích návrzích. Náš přístup založený na otevřeném zdrojovém kódu zároveň zvyšuje transparentnost bezpečnostního testování a umožňuje uživatelům produktů získat větší přehled o bezpečnosti technologií, na které spoléhají.“

Vysoké učení technické v Brně bude koordinovat projekt QARC (Quantum-Resistant Cryptography in Practice) s 18 partnery z 12 evropských zemí a rozpočtem více než 6 mil. EUR.

Hlavním cílem QARC je posílit přechod na kvantově bezpečnou kryptografii v úzké spolupráci akademické obce, podniků a veřejného sektoru. QARC se zaměřuje nejen na poskytování a testování technických řešení odolných vůči kvantovým útokům, ale také na vytváření mezinárodních sítí, spolupráci národních autorit pro kybernetickou bezpečnost, mapování cest a harmonizaci v zemích EU.

Hlavní řešitel projektu QARC Jan Hajný z Vysokého učení technického v Brně k tomu říká: „QARC je pokračováním našich dlouhodobých aktivit v oblasti postkvantové kryptografie, které začaly před mnoha lety. Díky dřívějším projektům, jako jsou CHESS a NESPOQ (Network Cybersecurity in Post-Quantum Era), jsme získali bohaté zkušenosti s návrhy a praktickým využitím kvantově bezpečných technologií, jaké jsou v současné době například u nás v Laboratoři kvantové bezpečnosti. QARC by nebylo možné realizovat bez vynikajících partnerů z České republiky, Estonska a dalších deseti evropských zemí, které mají ty nejlepší předpoklady pro to, aby tento projekt uspěl.“

Oba nové projekty představují významný posun v postavení jihomoravských univerzit v evropském ekosystému kyberbezpečnostního výzkumu. Přestože v regionu sídlí významné globálně úspěšné firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti, akademické instituce z jižní Moravy dosud nikdy nestály v čele výzkumných a inovačních projektů financovaných EU. Projekty CCAT a QARC značí vstup mezi klíčové hráče v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě.

Zdroj a foto: MUNI/Nikol Číková