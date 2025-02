Technická soutěž BSEC pro studenty letos opět ovládne Brno!

Brno, 6. února 2025 – Kreativní nápad, pečlivé plánování, realizace, konstrukce a nakonec i kousek umění přesvědčit ostatní o svém řešení – to vše je součástí technické soutěže BSEC (Brno Student Engineering Competition), kterou každoročně pořádá studentská organizace BEST Brno. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 27. a 28. února na Fakultě podnikatelské VUT.

BSEC je mimořádná příležitost pro studenty, kteří chtějí otestovat své dovednosti na reálných výzvách. Týmy složené ze tří až čtyř studentů budou pracovat na zadáních vytvořených ve spolupráci s renomovanými firmami. Cílem soutěže není jen řešení problémů, ale také rozvoj kreativity, týmové spolupráce a schopnosti aplikovat teoretické znalosti v praxi.

Soutěž rovněž propojuje studenty s firemním prostředím. Po celou dobu akce budou přítomni zástupci partnerských společností, kteří budou ochotně odpoví na dotazy týkající se zadání nebo nabídnou vhled do fungování svých firem. Studenti tak získají jedinečnou příležitost navázat kontakt, získat cenné informace o svém budoucím profesním uplatnění a možná i otevřít dveře k zajímavým stážím či zaměstnání.

BSEC je více než jen soutěž – je to šance ukázat, co ve vás je, a posunout své hranice o krok dál!

V soutěži jsou celkem 4 kategorie:

Wire it - kategorie zaměřená na studenty Fakulty elektrotechnické a komunikačních technologií.

Plan it - kategorie společná pro Fakultu strojního inženýrství a Fakultu elektrotechniky a technologií.

Code it - kategorie je určena pro studenty Fakulty informačních technologií.

Analyse it - kategorie je určená pro všechny nadšence

Hodnocení všech kategorií bude probíhat před odbornou porotou složenou z předních zástupců renomovaných firem a akademiků z Vysokého učení technického v Brně.

Soutěž odstartuje slavnostním zahájením 27. února ráno a soutěžící budou mít celý den až do večera na to, aby pracovali na svých zadáních a předvedli své schopnosti. Nedílnou součástí programu je také job fair, který studentům umožní navázat kontakt s partnerskými firmami. Budou mít příležitost blíže poznat jejich práci, zjistit, jak fungují interní procesy, a získat informace o nabízených stážích či pracovních příležitostech. Slavnostní zakončení soutěže proběhne ráno 28. února, kdy se zároveň uskuteční vyhodnocení a předání cen.

Pro nejlepší týmy jsou připraveny hodnotné ceny od partnerů soutěže. BSEC však není jen o vítězství – je to šance získat cenné zkušenosti, navázat nové kontakty a posunout své profesní obzory na další úroveň.

BEST (Board of European Students of Technology) je medzinárodná studentská, nezisková a stále rostoucí organizace, která vznikla v roce 1989 a v současnosti má 86 poboček na technických univerzitách, které se nacházejí ve 30 zemích Evropy.

Lokální pobočka BEST Brno byla založena v roce 2005, jako první v České republice s cílem pomáhat studentům Vysokého učení technického v Brně rozvinout své schopnosti i mimo akademické prostředí.

Další informace najdete na webu: https://best-bsec.cz

Foto: archiv oraganizátorů