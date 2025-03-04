Noc vědců na VUT odhalí, jaké bohatství skrývá věda a inovace
Brno, 25. září 2025 - Moderní technologie, výzkum a inovace obohacují naši společnost a posouvají ji kupředu. Právě bohatství je tématem 20. ročníku Noci vědců, který se uskuteční v pátek 26. září a do kterého se tradičně zapojí také odborníci z Vysokého učení technického v Brně. Pro návštěvníky chystají noc plnou vědeckých show, workshopů, her, populárně-vzdělávacích přednášek a zajímavých pokusů.
Vědci z brněnské techniky odhalí, jaké poklady skrývají antičtí myslitelé, jádro, virtuální realita, podnikatelské nápady, umění nebo třeba sportovní technologie. Jedinečný program připravují na osmi fakultách a čtyřech součástech, aktivity odstartují v 17:00 a potrvají do pozdních večerních hodin. „Noc vědců je pro nás skvělou příležitostí otevřít brány univerzity a ukázat, jak může věda a výzkum měnit každodenní život. Těší nás, že můžeme inspirovat mladé lidi ke studiu technických a přírodovědných oborů a zároveň sdílet výsledky naší práce s širokou veřejností,“ uvedla koordinátorka akce za VUT Lenka Svobodová.
Jaké bohatství je spojené s vědou a technikou?
Fakulta strojního inženýrství letos představí bohatství ve všech podobách, od technologií až po vědecké poznání. Návštěvníci se mohou těšit na science show, exkurze do laboratoří i odborné diskuze o motorsportu nebo výrobě zlata ve vesmíru. Tahákem budou také ukázkové jízdy studentské formule, letecké simulátory, výhled na Brno z 19. patra a model Slunce přímo před fakultou! Nocí vědců zároveň vyvrcholí oslavy 125. výročí založení FSI, takže program bude opravdu nabitý!
Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií se návštěvníci ponoří do světa čipů, jaderné energetiky, baterií nebo diagnostiky a biomedicíny. Odhalí bohatství fyzikálních jevů a zjistí, jaké technologie pomáhají chránit kulturní dědictví. Přístupná bude také Zkratová laboratoř a zábavné Elektrikárium pro děti. A chybět nebudou ani drony, model roveru pro průzkum Marsu a několikametrové blesky šlehající z hrajícího Teslova transformátoru.
Fakulta informačních technologií představí umělou inteligenci, její bezpečnostní rizika i to, jak ovlivňuje biometrii. Kromě toho se návštěvníci dozví zajímavosti o kryptoměnách, kybernetických hrozbách nebo historických pokladech IT v Muzeu výpočetní techniky. Navrhnou model, který sami vytisknou na 3D tiskárně, v rozšířené realitě si vyzkouší řídit dron a na vlastní kůži pocítí proměny strachu, když si prostřednictvím virtuální reality projdou traumatizujícím zážitkem. Těšit se mohou i na jedinečnou ohňovou show nebo prohlídku historického areálu fakulty.
Vědci z Fakulty chemické si pro malé objevitele připravili tajuplnou cestu plnou pokusů a chemických reakcí, na jejíž konci získají malý poklad. Prozkoumají také nejrůznější materiály, mikroorganismy či molekulární bohatství a chybět nebude ani legendární Chemická show plná barev, ohně a výbuchů.
Zábavná cesta se chystá i ve výzkumném centru CEITEC VUT. Labyrint vědeckých objevů odhalí bohatství antické fyziky od Pythagorovy geometrie přes Archimedovy mozaiky až po Hippokratovo umění léčit. Návštěvníci uvidí, že antičtí myslitelé položili základy fyziky a vědy a že na těchto základech odborníci staví dodnes. Kromě toho si vědečtí fanoušci nechají změřit vlastní nervy, dozví se zajímavosti o laserech či počítačové tomografie a zavítají na unikátní prohlídku laboratorních prostor čistějších než operační sál.
Fakulta podnikatelská se bude věnovat bohatství nápadu a poradí, jak na úspěšný projekt a funkční tým. Lidé si budou moct otestovat technologii Eye tracking, poznat význam hlasu v komunikaci, diskutovat o fair trade nebo se zapojit do únikovky a zachránit rozpadající se studijní systém.
Na Fakultě stavební návštěvníci poznají, jaké bohatství se skrývá ve vodě či geologických datech. Stanou se staviteli, konstruktéry nebo třeba architekty, vyzkouší si pokusy s termokamerou a stavebními materiály nebo objeví, jak může příroda obohatit stavitelství a přispět k jeho udržitelnější cestě.
Odborníci z Fakulty architektury představí bohatství i chudobu v architektuře. Lidé si projdou polární stanici, objeví to nejlepší z bakalářských a diplomových projektů nebo postaví své vlastní interaktivní město. Na chvilku se také stanou architekty-amatéry a zkusí překreslit ikonické brněnské stavby.
Umělci na Fakultě výtvarných umění přenesou návštěvníky na ostrov pokladů. Tam představí široké spektrum autorských výstupů v oblasti umění a designu. Instalace v kreativním hubu KUMST potom nabídne video pásmo diplomových prací a výběr z inventářů zastoupených ateliérů.
Ústav soudního inženýrství ukáže, jak probíhá odhadování škody na havarovaném vozidle. Návštěvníci si také prohlédnou hasičské auto, zjistí, co dělat v krizové situaci, a díky speciálním brýlím zažijí, jak se mění lidské vnímání, když je člověk opilý nebo pod vlivem drog.
A v Centru sportovních aktivit si návštěvníci vyzkouší moderní přístroje a sportovní technologie, zanalyzují svůj pohyb, zašermují si, vyhodnotí, jak moc jsou unavení, a při chytání bankovek změří rychlost své reakční doby. Kromě toho se tam seznámí také s činností poradenského centra Alfons VUT, u kterého si zahrají znakové pexeso nebo se naučí znakovat základní technické pojmy.
Program Noci vědců je vhodný pro rodiny s dětmi, školáky, studenty i širokou veřejnost. Vstupy na všechny aktivity jsou zdarma, v některých případech je však doporučená registrace. Pro snazší přesuny bude v Brně stejně jako loni fungovat speciální bezplatná autobusová linka na trase Univerzitní kampus Bohunice – Česká – Technologický park – a zpět. Autobusy budou jezdit od 18:00 do půlnoci.
Posláním Noci vědců, která se v Česku koná od roku 2005, je ukázat lidem, že věda není nuda. Jeden večer v roce se na stovkách míst v Evropě veřejnosti otevřou univerzity, vědecké ústavy a výzkumná pracoviště, kde se zdarma konají prohlídky, přednášky, workshopy, experimenty a vědecké show.
Zdroj a foto: VUT
